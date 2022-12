Le marché du bien-être sexuel par produit, application, tendances et monterait en flèche jusqu’à 17,14 milliards USD d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur le bien-être sexuel est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du bien-être sexuel, qui était de 10,3 milliards USD en 2021, grimperait à 17,14 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Le bien-être sexuel fait référence au bien-être physique, émotionnel et mental. Il s’agit de se sentir bien dans sa sexualité et d’avoir une perspective positive et respectueuse sur le sexe et la sexualité. La capacité d’une personne à avoir des expériences sexuelles satisfaisantes et sûres n’est qu’un aspect du bien-être sexuel. D’autres aspects incluent la connaissance de son propre corps et de ce qui est bon pour soi, la communication ouverte avec les partenaires sur les désirs et les besoins, l’établissement de limites concernant l’activité sexuelle, le respect des droits des autres concernant leur propre sexualité.

Le bien-être sexuel concerne le bien-être plutôt que la simple absence de maladie, qui est une composante conceptuelle cruciale. Le bien-être sexuel fait référence à la réalisation par un individu de la prospérité physique, mentale et sexuelle. Avec le développement du VIH et du SIDA et la prévalence croissante des IST, le bien-être sexuel devient de plus en plus important à l’échelle mondiale. La santé sexuelle est intimement liée à la santé reproductive. De plus, il existe un besoin croissant de bien-être sexuel en raison des défis liés à la sexualité, des préoccupations de santé publique concernant le dysfonctionnement sexuel et des implications pour la santé et le bien-être.

Dynamique du marché du bien-être sexuel

Conducteurs

Sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de bien-être sexuel

Les facteurs qui devraient propulser la croissance du marché du bien-être sexuel au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 comprennent l’augmentation des taux d’incidence des MST et du SIDA, la demande croissante de produits sexuels dans les économies en développement et l’acceptation croissante des consommateurs grand public. D’autre part, le nombre croissant de femmes faisant des achats ouvrira un certain nombre de portes qui alimenteront l’expansion du marché du bien-être sexuel au cours de la période de prévision.

Utilisation de mesures de protection sexuelle

Développement continu d’une nouvelle culture sexuelle libérée de la honte associée à l’idée de sexe, les fantasmes sexuels sont explorés, les attitudes changent et un lien est établi entre le bien-être sexuel et le mode de vie. Avec l’avènement des MST et des IST, l’utilisation de la contraception devient plus répandue, empêchant la propagation des infections et réduisant éventuellement les taux de natalité. La demande de contraceptifs abordables et réversibles stimule le marché mondial alors que les gouvernements du monde entier luttent contre les comportements sexuels nocifs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du bien-être sexuel sont :

LifeStyles (Inde)

Bijoux Indiscrets (Espagne)

BioFilm Inc (États-Unis)

FUJI LATEX CO.,LTD. (Japon)

HLL Lifecare Limited (Inde)

Intimate Organic (Suède)

Benckiser Group Plc (Royaume-Uni)

Doc Johnson Enterprises (États-Unis)

Karex Berhad (Malaisie)

TENGA Co., Ltd. (Japon)

Hot Octopuss (États-Unis)

By Adam & Eve Stores (NOUS)

Des opportunités

L’augmentation des taux d’infection par le VIH et des maladies sexuellement transmissibles (MST) devrait stimuler l’expansion du marché. En outre, les efforts déployés par le gouvernement et les ONG pour encourager l’utilisation de contraceptifs devraient augmenter considérablement le marché du bien-être sexuel. Au cours de la période de prévision, les principaux moteurs des produits de santé sexuelle dans les Amériques devraient continuer d’être la sensibilisation croissante aux MST et l’augmentation de l’activité sexuelle chez les adolescents en Amérique du Nord.

Développement récent

Novembre 2020 : Karex Bhd a déclaré qu’elle acquérait les 30 % restants de Global Protection Corp. (GP). En utilisant les produits GP, l’acquisition a permis à Karex de profiter pleinement de la production et de la distribution des produits GP, ce qui a augmenté la part de marché du groupe au sommet de l’industrie internationale du bien-être sexuel.

Excite Group PTY, un détaillant en ligne australien de lingerie et de produits pour adultes, a été acheté par Adam & Eve en février 2019. Cet achat a aidé Adam & Eve à élargir sa portée géographique.

Portée du marché mondial du bien-être sexuel

Le marché du bien-être sexuel est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Agents antifongiques Lingerie érotique

Contraceptifs féminins Nettoyant

corporel sexuel

Lubrifiants personnels Améliorateurs de

performance Produits de

test de grossesse

Autres produits de bien-être sexuel

Canal de distribution

Points de vente au détail

Boutiques en ligne

Application

Femme

Homme

