Le marché du bevacizumab devrait croître à un TCAC de 9,20 % jusqu’en 2028, analyse et principaux acteurs

Le marché du bevacizumab devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le bevacizumab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé efficace contre le facteur de croissance des cellules endothéliales vasculaires appelé VEGF (cytokine pro-angiogénique) composé de cellules qui aident à l’angiogenèse. Le bevacizumab empêche la croissance des tumeurs et des cellules cancéreuses en se liant au VEGF, puis en inhibant le processus de liaison au récepteur. Le bevacizumab fait actuellement l’objet de plusieurs essais avec d’autres médicaments pour le traitement du cancer.

Le marché du bevacizumab devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision de l’étude ci-dessus. Les marchés émergents et les énormes investissements en recherche et développement sont à l’origine de la croissance de la demande de bevacizumab.

L’étude de marché du bevacizumab analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport se concentre sur des aspects plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. L’analyse et l’estimation dérivées de la grande quantité d’informations recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont très nécessaires pour occuper le marché en tant que marché émergent ou pour faire un signe sur le marché.

L’incidence croissante du cancer et les changements de mode de vie ainsi que les groupes de soutien aident les patients atteints de cancer à faire face au cancer en fournissant un financement et des soins de soutien qui alimenteront la croissance du marché du bevacizumab, ainsi que des partenariats avec les marchés émergents et les fabricants pharmaceutiques mondiaux. effet. Marché mondial du bevacizumab Selon une étude, l’utilisation du bevacizumab est rentable par rapport à d’autres médicaments similaires, ce qui stimulera la croissance du marché du bevacizumab, tandis que le brevet du biosimilaire du bevacizumab a expiré aux États-Unis en 2019. Le brevet européen est sur le point d’expirer. En 2022, il agira comme un booster de marché en donnant aux fabricants la possibilité d’entrer sur le marché mondial du bevacizumab.

Division:

Le marché du bevacizumab est segmenté en fonction de la maladie, du nom de marque, de la posologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments permet d’analyser la croissance des segments et les stratégies d’accès au marché et d’identifier les applications clés et les différences sur le marché cible.

Sur la base de la maladie, le marché du bevacizumab est segmenté en cancer et maladies oculaires.

Le marché du bevacizumab est divisé en Avastin, mvasi et zirabev, etc., selon le nom de la marque.

En fonction du dosage, le marché du bevacizumab est segmenté en 100 mg et 400 mg.

Sur la base de l’application, le marché du bevacizumab est segmenté en cancer du poumon non épidermoïde non à petites cellules, glioblastome récurrent, cancer du col de l’utérus , cancer colorectal, cancer de l’ovaire, rétinopathie diabétique proliférante, gliome malin, neurofibromatose, cancer du pancréas et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du bevacizumab est segmenté en hôpitaux , centres de soutien au cancer, soins à domicile, établissements universitaires et de recherche, etc.

Sur la base du canal de distribution, le marché du bevacizumab est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché du bevacizumab sont Genentech, Amgen, Pfizer Inc., Allergan, Biocon, Reliance Life Sciences, Beacon Pharmaceuticals Limited, Celgene Corporation, Mylan Inc, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Eli Lilly and Company, BioXpress Therapeutics, Teva Pharmaceutical. Industries Ltd., CELLTRION INC., mAbxience, Samsung Bioepis, FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS Co., Ltd., Hetero Drugs, AryoGen Pharmed et Zydus Cadila et d’autres sociétés nationales et étrangères. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Réponses aux questions clés

Quel est l’impact de COVID-19 sur la croissance et la taille du marché mondial Bevacizumab ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Bevacizumab?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial du Bevacizumab?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial du bevacizumab ?

Quelles sont les forces et les faiblesses du fournisseur clé ?

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Environnement du marché du bevacizumab

Partie 4 : Taille du marché du bevacizumab

Partie 05 : Segmentation du marché du bevacizumab par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Statut du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Informations sur le fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

