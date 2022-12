Le marché du béton ultra-haute performance croîtra à un TCAC de 7,40% au cours des années de prévision 2022 et 2029 En raison de ses constructions robustes et de sa haute résistance à la compression, le béton à ultra hautes performances (UHPC) est largement utilisé dans le secteur du bâtiment. Cette variété particulière de béton a une résistance à la compression supérieure à 150 mégapascals (MPa).

Le marché du béton ultra-haute performance était estimé à 425,63 millions USD en 2021 et à 753,47 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,40% de 2022 à 2029. Les recherches approfondies de l’équipe Data Bridge Market Research, l’analyse des importations / exportations , l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées techniques sont toutes incluses dans l’étude de marché.

Le béton à ultra haute performance (UHPC) est un matériau doté de diverses caractéristiques, notamment une résistance, une capacité énergétique, une flexibilité et une durabilité extrêmement élevées. Il est formé d'ingrédients de ciment et de béton. Ces raisons rendent ce matériau utile dans de nombreux projets de construction, y compris d'autres types de matériaux en béton. Le béton de poudre réactive (RPC), comme on l'appelle souvent, est un matériau qui peut augmenter la durabilité des structures et autres infrastructures.

Le béton à ultra haute performance (UHPC) est un matériau doté de diverses caractéristiques, notamment une résistance, une capacité énergétique, une flexibilité et une durabilité extrêmement élevées. Il est formé d’ingrédients de ciment et de béton. Ces raisons rendent ce matériau utile dans de nombreux projets de construction, y compris d’autres types de matériaux en béton. Le béton de poudre réactive (RPC), comme on l’appelle souvent, est un matériau qui peut augmenter la durabilité des structures et autres infrastructures.

Dynamique du marché du béton ultra-haute performance

Conducteurs

Augmenter la demande de nouveaux projets de construction

En raison de l’amélioration des conditions macroéconomiques, la demande de nouveaux projets de construction augmente à l’échelle mondiale. Une forte croissance a été observée dans les projets de logements et de nouveaux résidentiels. En outre, la demande de béton avec une meilleure durabilité, une durabilité, une qualité supérieure, une résistance à la compression plus élevée et un poids réduit devrait stimuler la croissance du marché du béton ultra-haute performance.

Hausse de la demande pour la construction non résidentielle et non commerciale

La demande de béton ultra-haute performance est principalement tirée par la demande accrue de construction non résidentielle et non commerciale. Les organismes publics-privés (PPP) sont également à l’origine de la croissance de cette section, qui alimente la demande de plusieurs qualités de béton à ultra-hautes performances dans les projets d’infrastructure.

Augmenter l’application dans la construction et l’infrastructure

La construction de routes et de ponts domine le marché du béton à ultra haute performance et devrait augmenter à un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Le BUHP peut être utilisé comme colonne, élément structurel préfabriqué et façade dans la construction de bâtiments. En outre, ce matériau est également utilisé dans l’industrie des machines pour produire des pièces de machines intégrées, ce qui devrait à son tour alimenter la croissance du marché.

Des opportunités

Développement de nouveaux produits et services

En raison de l’augmentation de l’urbanisation à l’échelle mondiale, qui entraîne une augmentation du nombre de matériaux à haute performance, les activités de construction, l’augmentation des fonds pour le développement de l’industrialisation et des infrastructures sont quelques facteurs qui devraient augmenter la croissance du marché du béton ultra-haute performance. pendant la période de prévision

Impact du COVID-19 sur le marché du béton à ultra haute performance

Le marché du béton ultra-haute performance a été considérablement affecté pendant la pandémie de COVID-19 car la demande de béton ultra-haute performance de plusieurs industries a diminué principalement du secteur de la construction. En raison du verrouillage imposé, les importations et les exportations de matériaux de construction sont interrompues.

Les services de transport sont interdits à l’échelle mondiale, affectant le commerce des matériaux de construction. Par conséquent, l’offre et la demande de ces matériaux sont stoppées. Mais après la levée du verrouillage, la croissance du marché du béton ultra-haute performance augmente en raison de l’augmentation de ses multiples avantages dans plusieurs industries.

Portée du marché mondial du béton à ultra haute performance

Matériel

Ciment

Adjuvants

Farine de sable et de quartz

Autres

Produit

Béton fibreux infiltré de coulis (SIFCON)

Béton en poudre réactive (RPC)

Autres

Application

Résidentiel

Infrastructure

Commercial

Autres

Utilisateur final

Industrie de construction

Industrie maritime

Analyse/aperçus régionaux du marché du béton ultra-haute performance

Les pays couverts par le rapport sur le marché du béton ultra-haute performance sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché du béton ultra-haute performance en termes de secteur de la construction résidentielle et infrastructurelle et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

