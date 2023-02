Le marché du béton ultra-haute performance croîtra à un TCAC de 7,40% au cours des années de prévision 2022 et 2029 L'Asie-Pacifique domine le marché du béton ultra-haute performance dans la construction résidentielle et d'infrastructures et continuera d'accroître sa domination au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché du béton ultra-haute performance devrait croître à un TCAC de 7,40 % de 2022 à 2029, atteignant 425,63 millions de dollars en 2021 et 753,47 millions de dollars en 2029 . Une étude de marché approfondie par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques sont toutes incluses dans l’étude de marché.

En raison de sa structure robuste et de sa haute résistance à la compression, le Béton Ultra Haute Performance (UHPC) est largement utilisé dans le secteur de la construction. Ce type particulier de béton a une résistance à la compression de plus de 150 MPa. Dérivé de la résistance à la traction, de la durabilité et de la ductilité requises.

Le béton à ultra haute performance (UHPC) est un matériau doté de diverses propriétés telles que l’ultra haute résistance, la capacité énergétique, la flexibilité et la durabilité. Il est composé d’éléments en ciment et en béton. Pour cette raison, ce matériau est utile dans de nombreux projets de construction qui impliquent d’autres types de matériaux en béton. Le béton en poudre réactif (RPC), comme on l’appelle souvent, est un matériau qui peut augmenter la durabilité des structures et autres infrastructures.

Dynamique du marché du béton à ultra haute performance

chauffeur

Demande croissante de nouveaux projets de construction

L’amélioration des conditions macroéconomiques stimule la demande de nouveaux projets de construction dans le monde entier. Une forte croissance a été observée dans les projets domiciliaires et le secteur des logements neufs. De plus, la demande d’une durabilité, d’une durabilité, d’une qualité supérieure, d’une résistance à la compression plus élevée et d’un béton léger devrait alimenter la croissance du marché du béton à ultra haute performance.

Demande croissante pour la construction non résidentielle et non commerciale

La demande de béton ultra-haute performance est principalement tirée par la demande croissante de construction non résidentielle et non commerciale. Les organisations publiques-privées (PPP) sont également à l’origine de la croissance de cette section, qui stimule la demande de plusieurs qualités de béton ultra-haute performance dans les projets d’infrastructure.

Extension de l’application dans la construction et l’infrastructure

La construction de routes et de ponts domine le marché du béton ultra-haute performance et devrait augmenter à un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Le BUHP peut être utilisé dans la construction de bâtiments sous forme de colonnes, d’éléments structurels préfabriqués et de façades. De plus, le matériau devrait être utilisé dans l’industrie des machines pour produire des composants mécaniques intégrés, ce qui alimentera la croissance du marché.

chance

Développer de nouveaux produits et services

L’augmentation du financement des matériaux à haute performance, des activités de construction, de l’industrialisation et du développement des infrastructures en raison de l’urbanisation accrue dans le monde sont quelques-uns des facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché du béton à ultra haute performance. pendant la période de prévision

Impact du COVID-19 sur le marché du béton à ultra haute performance

Le marché du béton ultra-haute performance a été considérablement affecté pendant la pandémie de COVID-19, car la demande de béton ultra-haute performance a diminué de diverses industries, principalement dans le secteur de la construction. En raison du blocus forcé, l’importation et l’exportation de matériaux de construction ont été suspendues.

Les services de transport sont interdits dans le monde entier, affectant le commerce des matériaux de construction. Par conséquent, l’offre et la demande de ces matériaux sont interrompues. Cependant, la croissance du marché du béton ultra-haute performance après le verrouillage a augmenté en raison de divers avantages dans différentes industries.

Périmètre du marché mondial du béton à ultra haute performance

ingrédient

ciment

mélanger

sable et poudre de quartz

etc.

produit

Béton fibré infiltré dans le coulis (SIFCON)

Béton en poudre réactive (RPC)

etc.

application

lieu d’habitation

Infrastructure

publicité

Etc

utilisateur final

Industrie de construction

industrie maritime

Analyse régionale / aperçu du marché Béton à ultra haute performance

L’Asie-Pacifique domine le marché du béton ultra-haute performance dans la construction résidentielle et d’infrastructures et continuera d’accroître sa domination au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

