Le marché du bacon évalue pour atteindre 40 004,62 millions de dollars américains d’ici 2027

La taille mondiale du « marché du bacon » devrait augmenter de 40 004,62 millions de dollars d’ici 2027, contre 27 419,94 millions de dollars en 2018, à un TCAC de 4,3% Entre 2019 et 2027. Les partenaires d’Insight fournissent une analyse clé du marché mondial dans un rapport intitulé » Prévisions du marché du Bacon jusqu’en 2027-Impact du COVID – 19 et Analyse mondiale par Nature (Biologique, Conventionnel); Source (Porc, Bœuf, Dinde, Poulet); Type (Bacon Séché à Sec, Cuit par Immersion, Bacon Pompé); Canal de distribution (Supermarchés et Hypermarchés, Détaillants Indépendants, Service alimentaire, Autres); « Parcourez les tableaux de données et les chiffres du marché répartis sur 185 Pages et une Table des matières approfondie sur le marché. Dans cette étude, 2018 a été considérée comme l’année de base et 2019 à 2027 comme la période de prévision pour estimer la taille du marché du bacon.

Le bacon fait référence aux côtés et à la partie ventrale du corps du porc qui est séchée et fumée. Le bacon est polyvalent en termes de cuisson et aide à augmenter la saveur des plats. Lorsqu’il est enroulé autour de viandes maigres, il procure de l’humidité pendant la cuisson. Développement des technologies de transformation de la viande et augmentation de la demande de protéines de viande, le marché du bacon a connu une croissance considérable au cours des dernières années.

Quelques acteurs opérant sur le marché du bacon sont Applegate Farms, LLC.,Farmland Industries, Inc., Foster Farms, Hormel Foods Corporation, JBS S.A., Karro Food Group, Organic Prairie, Osi Group., Smithfield Foods, Inc. et True Story Foods parmi tant d’autres. Les entreprises clés mettent en œuvre les stratégies de fusions et acquisitions, ainsi que de recherche et développement pour élargir la clientèle et gagner des parts importantes sur le marché mondial, ce qui leur permet également de maintenir leur nom de marque à l’échelle mondiale.

Le marché du bacon en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide de cette région est principalement attribuée à l’augmentation de la population de la classe moyenne et à l’urbanisation qui offre plusieurs opportunités aux fabricants de bacon. En raison de l’augmentation constante du revenu disponible de la population du groupe à revenu intermédiaire, les gens sont prêts à payer des prix plus élevés pour les produits alimentaires, tels que le bacon et d’autres produits carnés transformés. L’évolution des goûts et des préférences des consommateurs et l’augmentation de la demande de produits de viande transformés ont également accru la demande de bacon dans la région Asie-Pacifique. En outre, la demande croissante de bacon par catégorie de collations en raison de l’utilisation de bacon dans les plats cuisinés a également favorisé la demande de bacon dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du Marché

La préférence croissante pour les plats cuisinés devrait alimenter la croissance du marché du bacon

Les aliments pratiques sont des produits alimentaires qui nécessitent moins de temps et d’efforts pour la préparation. La demande d’aliments préparés tels que les produits carnés en conserve ou emballés, les types de bacon et autres augmente à un rythme plus rapide en raison des changements dans les modèles sociaux et économiques et de l’urbanisation rapide. De plus, le pouvoir d’achat croissant des consommateurs, la sensibilisation croissante aux aliments sains et les changements dans les habitudes alimentaires et les habitudes alimentaires renforcent encore la demande de plats cuisinés. Les plats cuisinés gagnent rapidement en popularité parmi les enfants, les adolescents, les travailleurs et les personnes vivant dans des auberges de jeunesse et des célibataires. Le virage important de la population vers les plats cuisinés dans les pays développés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Chine, entre autres, stimule la demande pour le marché du bacon à l’échelle mondiale. Le bacon est largement utilisé par les consommateurs individuels et par les fournisseurs de services alimentaires. Bacon offre aux fournisseurs de services alimentaires, aux restaurants et aux autres consommateurs un moyen simple et facile d’offrir une grande variété d’options alimentaires. Par conséquent, la demande croissante de bacon pour la préparation de diverses recettes devrait stimuler la croissance du marché.

Insights Sources

Selon la source, le marché du bacon est segmenté en porc, bœuf, dinde et poulet. Le segment du porc a représenté la plus grande part de marché en 2018. Le porc est le nom culinaire de la viande de porc domestique. Le bacon de porc a été l’une des principales sources contribuant à l’expansion mondiale du marché du bacon. Dans des régions telles que l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe et certains pays de la région Asie-Pacifique, la demande de bacon de porc a augmenté. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, parmi de nombreux autres pays, ont connu une demande croissante pour le marché du porc et devraient croître dans les années à venir. La demande croissante de bacon de porc dans ces régions a contribué à l’expansion excessive du marché du bacon partout dans le monde. Le bacon de porc aromatisé, tel que fumé à la pomme ou poivré, est également disponible dans le monde entier. En général, comme le bacon a une teneur en matières grasses plus élevée et une saveur fumée intense, la demande et la saveur croissantes de la viande de porc ont favorisé le marché mondial.

Marché au Bacon-Par Nature

Organique

Conventionnel

Marché du Bacon – Par Source

Porc

Boeuf

Turquie

Poulet

Marché Du Bacon – Par Type

Séché à Sec

Traitement par Immersion

Bacon Pompé

Marché du Bacon – Par Canal De Distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Détaillants Indépendants

Service de Restauration

Autres

