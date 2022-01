Le marché des yaourts probiotiques croît au plus haut CAGR 2022-2029 | Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills

Le marché des yaourts probiotiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 28,90 milliards de dollars et une croissance à un TCAC de 6,10% au cours de la période de prévision susmentionnée. Les avantages croissants pour la santé associés au yogourt stimulent le marché des yaourts probiotiques.

Le yogourt est défini comme un aliment produit par fermentation bactérienne du lait. Il est consommé sous diverses formes telles que les boissons, les desserts, les collations, les boissons pour sportifs riches en protéines, les substituts de repas et d’autres formes. Il offre des avantages tels qu’une digestion saine, un risque moindre de diabète de type 2, une protection contre le cancer colorectal et un système immunitaire amélioré. Le marché est en croissance en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits du yogourt pour la santé.

Le rapport sur le marché des yaourts probiotiques présente les sociétés suivantes, notamment: – Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills Inc., YILI.COM INC.., Müller UK & Irlande, Nestlé, Brownes Foods Operations Pty Ltd., Parmalat SPA, SODIAAL, Yakult, Yoplait USA INC et China Mengniu Dairy Company Limited, Yofix Probiotics Ltd., Olympic Dairy Products Ltd, Lancashire Farm Dairies et La Yogurt

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des yaourts probiotiques, catégorise la taille du marché mondial des yaourts probiotiques (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des yaourts probiotiques par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matière première (lait de chèvre, lait de brebis, lait de vache, autres), application (industrie cosmétique, industrie alimentaire, autres applications), canal de distribution (supermarché/hypermarché, magasins de détail, magasins en ligne)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des yaourts probiotiques 2029

1 Aperçu du marché

2 Profils des fabricants

3 Ventes mondiales de yaourts probiotiques, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des yaourts probiotiques par région

5 Yaourts probiotiques en Amérique du Nord par pays

6 Yaourts probiotiques en Europe par pays

7 Yaourts probiotiques en Asie-Pacifique par pays

8 Yaourts probiotiques en Amérique du Sud par pays

9 Yaourts probiotiques au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 Segment du marché mondial des yaourts probiotiques par type

11 Segment du marché mondial des yaourts probiotiques par application

12 Prévisions du marché des yaourts probiotiques

13 Canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusion de la recherche

15 Annexe

