Le marché des woks devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de l’année de prévision 2028

Le marché du wok devrait croître à un taux de 6,1 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché Wok Pot fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision, tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide accélère la croissance du marché du wok.

Un wok fait référence à un appareil multifonctionnel et polyvalent. En raison de leur résistance au feu et à la chaleur, ils sont considérés comme très appropriés et sûrs pour la pratique. Ce sont des ustensiles faciles à manipuler et efficaces qui sont largement utilisés dans la cuisine.

L’adoption de produits ménagers populaires dans le monde entier est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du wok. L’adoption de ces produits a augmenté en raison de leur fonctionnalité et de l’équipement le plus demandé pour la préparation de la friture pan-asiatique, ainsi que de l’expansion de l’industrie hôtelière dans la région. L’essor des applications wok dans les cuisines résidentielles et hôtelières et l’essor de l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie dans le monde en raison de la popularité croissante des repas au restaurant parmi la classe ouvrière ont encore eu un impact sur le marché.

Étendue du marché mondial Wok Pot et taille du marché

Le marché du wok est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance entre les différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du wok a été subdivisé en wok en acier inoxydable, wok en aluminium, wok en fonte et autres.

Sur la base de l’application, le marché du wok est segmenté en domestique et commercial.

Analyse au niveau du pays du marché Poêle à frire

Le marché Wok Pot est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des pots de wok sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Europe Reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du wok en raison de l’évolution des modes de vie dans la région. L’Amérique du Nord devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la présence de pays développés dans la région.

Paysage concurrentiel de Woks et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Wok Pot sont:

Des acteurs nationaux et mondiaux tels que Joyce Chen Foods, Hawkins Cookers Limited, Tefal, Bajaj Electricals Ltd, Koninklijke Philips NV, Lodge Manufacturing Company, Tramontina USA, Inc., Newell Brands, Cookware Company et All-Cladamong.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

