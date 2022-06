Le marché des VTT et UTV devrait percevoir une croissance substantielle en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des VTT et UTV devrait passer de 8 178,1 millions USD en 2021 à 13 739,4 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030 . Des facteurs tels qu’une augmentation de la tendance des sports d’aventure et des activités récréatives, l’adoption des VTT et des UTV dans les activités militaires et les règles gouvernementales pour soutenir la conduite des VTT et des UTV sur la route propulsent la croissance du marché des VTT et des UTV. Cependant, l’interdiction de conduire des VTT et des UTV dans la zone faunique en raison des dommages au terrain et des coûts d’entretien élevés des VTT et des UTV entrave la croissance du marché. De plus, la production de VTT et de UTV plus sûrs est une opportunité de croissance future remarquable pour le marché mondial des VTT et des UTV.

Les VTT et UTV sont utilisés pour explorer la nature, le camping et autres, mais ces véhicules sont également très risqués et dangereux. Il y a une augmentation du taux d’accidents liés aux VTT et UTV, en raison de l’augmentation du nombre de ces véhicules sur le marché. Par exemple, le plus grand nombre de décès dus à des accidents de VTT et de UTV s’est produit aux États-Unis, un pays qui compte le plus grand nombre de VTT et de UTV. Presque tous les accidents liés à ces véhicules sont dus à l’incapacité du conducteur à agir de manière sûre et raisonnable. De plus, les acteurs du marché introduisent des VTT et UTV plus sûrs et sécurisés avec des fonctionnalités avancées telles que le GPS.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/atv-and-utv-market

La propagation rapide du coronavirus a eu un impact significatif sur l’industrie automobile mondiale, qui, à son tour, affecte l’industrie des VTT et UTV, avec une baisse de la demande de véhicules. Les conditions économiques mondiales actuelles et le sentiment du marché affectent directement les activités des principaux acteurs.

Définition du marché mondial des VTT et UTV

Un véhicule tout-terrain est équipé de quatre pneus à basse pression et d’un guidon. Les VTT sont connus pour leur maniabilité et leurs capacités hors route et sont applicables dans l’armée, l’arpentage, la foresterie, l’agriculture, les sports et autres.

Un véhicule tout- terrain utilitaire est conçu pour effectuer des tâches plus efficacement qu’un véhicule à usage général. Il est également connu comme un véhicule tout-terrain côte à côte à quatre roues motrices d’une capacité de deux à six personnes.

Dynamique du marché mondial des VTT et UTV

Conducteurs : Hausse de la demande de VTT et UTV dans les activités militaires

Il y a une augmentation de la demande de VTT et de UTV pour des activités militaires telles que la conduite sur des terrains difficiles, le transport de troupes et autres. De plus, les VTT et UTV devraient connaître une croissance substantielle dans le segment militaire, en raison de la mobilité supérieure offerte pour les missions tactiques. De plus, des facteurs tels que la maniabilité élevée, la flexibilité et les aides à la navigation supérieures pour fournir des directions instantanées aux conducteurs de véhicules favorisent davantage la croissance du marché. Par exemple, en mai 2020, le Commandement des opérations spéciales des États-Unis a attribué un contrat de 109 millions de dollars sur sept ans au gouvernement et à la défense de Polaris pour le Polaris MRZR Alpha, un nouveau véhicule tout-terrain tactique léger. Par conséquent, l’augmentation de la demande de VTT et de UTV de la part des troupes militaires stimule la croissance du marché des VTT et des UTV.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/atv-and-utv-market?opt=2950

Contraintes : Interdiction de conduire des VTT et UTV dans les zones fauniques en raison de dommages au terrain

La conduite de VTT et de UTV dans les zones fauniques a de nombreux effets négatifs sur le terrain, tels que les nuisances sonores, les dommages à la végétation, l’augmentation du ruissellement, l’érosion des sols et la dégradation de la qualité de l’eau. Dans plusieurs pays, la conduite de VTT et de UTV dans les zones fauniques est interdite en raison des dommages au terrain pour protéger l’habitat faunique et d’autres. De plus, lorsque les VTT quittent les sentiers, les plantes et les jeunes plants sont endommagés, ce qui réduit la couverture du sol forestier. À mesure que le sol est érodé, les racines sont souvent exposées et endommagées, ce qui nuit aux arbres voisins. Certains règlements sont incorporés pour soutenir les stratégies de gestion du rétablissement de la faune et pour contrôler l’utilisation non gérée de VTT et de VUTT dans la région. Par conséquent, les VTT et les UTV sont interdits dans les zones fauniques car ils affectent l’habitat faunique et la santé des prairies, ce qui devrait entraver la croissance du marché des VTT et des UTV.

Segmentation du marché mondial des VTT et UTV

L’étude classe le marché des VTT et UTV en fonction du type de véhicule, de la cylindrée, du type de carburant, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de véhicule Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

VTT

VUTT

Par perspectives de déplacement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 400 cm3

400 – 800 cm3

Plus de 800 cm3

Par type de carburant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Alimenté à l’essence

Alimenté au diesel

Électrique

Énergie solaire

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Utilitaire

Des sports

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Agriculture

Militaire

Alpinisme

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/atv-and-utv-market

Le segment UTV devrait représenter la plus grande part de marché, par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché mondial des VTT et UTV est divisé en VTT et UTV . En 2021, l’UTV représentait la plus grande part de marché de 66,3 % sur le marché mondial des VTT et UTV . Les véhicules utilitaires sont des véhicules tout-terrain conçus pour effectuer une tâche spécifique avec plus d’efficacité que les véhicules de tourisme. Ils sont principalement utilisés pour déplacer des fournitures et de l’équipement entre des endroits inaccessibles aux camions.

L’adoption croissante des UTV pour les applications utilitaires, y compris la foresterie, l’agriculture et le transport de marchandises, est le principal facteur de croissance du marché. De plus, ces véhicules offrent plusieurs avantages tels qu’une taille compacte pour travailler dans des espaces restreints et éloignés, une capacité de véhicule améliorée, un prix de marché inférieur et moins d’entretien, stimulant ainsi l’adoption des UTV. En outre, la demande d’UTV augmente considérablement dans les applications sportives, en raison d’un nombre croissant d’événements de course sportive, alimentant davantage la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2020, TEXPLEX Park a annoncé un prix de 110 000 $ pour sa série de courses UTV 2020, qui se tiendra à Dallas, au Texas.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des VTT et UTV a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7,7 % sur le marché mondial des VTT et UTV au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique. Le reste de l’Asie-Pacifique comprend des pays tels que la Corée du Sud, les Philippines, Singapour, le Vietnam, l’Indonésie et d’autres. La croissance du marché des VTT et UTV en Asie-Pacifique est principalement tirée par la demande accrue d’activités récréatives de sports motorisés dans de nombreux pays, dont la Chine, l’Australie et l’Inde.

L’introduction des ATV et UTV en ligne avec les applications de défense et le lancement de la nouvelle gamme de modèles ATV et UTV ont stimulé la croissance du marché en Asie-Pacifique. De plus, l’incorporation de circuits pour la conduite de VTT et de UTV devrait propulser le marché des VTT et des UTV dans cette région. De plus, la hausse des dépenses consacrées aux activités récréatives, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, devrait encore stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché mondial des VTT et UTV

Les principaux acteurs du marché des VTT et UTV sont :

BRP inc.

Société Hisun Motors

CFmoto

Entreprise Deere

Honda Motor Company, Ltd.

Société Kubota

Kawasaki Industries Lourdes Ltée

Kwang Yang Motor Co., Ltd.

Polaris Industries, Inc.

Suzuki Motor Corporation

Yamaha Motor Co., Ltd.

Textron inc.

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché mondial des VTT et UTV. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises nous a aidés à comprendre leurs stratégies de croissance et leur effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/atv-and-utv-market