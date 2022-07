Le marché des voyages de luxe enregistrera une croissance croissante d’ici 2022 – 2030

Les voyages de luxe font référence à la fourniture de services et de produits de qualité supérieure d’une manière unique et attrayante, aux voyageurs voyageant pour des voyages en famille ou des voyages en solo. Au sein de l’industrie du voyage, le marché des voyages de luxe est l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Les voyages de luxe visent à offrir une expérience de voyage unique et exceptionnelle aux voyageurs. À travers les voyages de luxe, les gens essaient souvent de découvrir de nouvelles destinations en dehors des forfaits vacances standard. Les voyageurs sont plus intéressés à explorer des destinations exotiques moins connues afin d’apprendre et de s’imprégner de la culture locale et de vivre une toute nouvelle expérience de vie.

Les gens dépensent de grosses sommes d’argent en voyages de luxe pour bénéficier du plus haut niveau de confort et de services exclusifs. Les spas des avions à réaction privés et des yachts, les menus spéciaux personnalisés et la location d’îles privées sont quelques-uns des services populaires offerts par les acteurs du marché opérant sur le marché des voyages de luxe. L’Europe et les Caraïbes sont les destinations préférées des voyageurs de luxe.

L’augmentation de l’inclinaison des gens vers des expériences de vacances uniques et exotiques, soutenue par l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la population des classes moyennes et supérieures et l’augmentation du besoin des gens de passer plus de temps avec leur famille en raison de modes de vie trépidants sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché des voyages de luxe. Pour vivre des expériences précieuses, les gens optent pour des voyages d’aventure, des croisières et des vacances uniques à l’étranger. Les fluctuations économiques dans de nombreuses régions constituent une menace pour la croissance du marché des voyages de luxe.

Le marché des voyages de luxe est segmenté en fonction du type de circuit, du groupe d’âge, du type de voyageur et de la région. Selon le type de voyageurs, le marché est divisé en luxe absolu, luxe en herbe et luxe accessible. En fonction du groupe d’âge, le marché est classé en millénaire, génération X, baby-boomers et cheveux argentés. Par type de circuit, le marché est classé en vacances personnalisées et privées, aventure et safari, croisière/expédition en bateau, voyage en petit groupe, célébration et événements spéciaux, et voyages culinaires et shopping. Basé sur la région, il est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00223

AVANTAGES POTENTIELS POUR LES PARTIES PRENANTES :

§ L’étude fournit une analyse approfondie du marché des voyages de luxe avec les tendances actuelles et les scénarios futurs pour élucider les poches d’investissement imminentes.

§ Les tendances actuelles et les estimations futures sont décrites pour déterminer l’attractivité globale et pour distinguer les tendances rentables afin de mieux s’implanter sur le marché.

§ Le rapport offre des informations sur les facteurs clés, les contraintes et les opportunités avec une analyse d’impact détaillée.

§ Une analyse quantitative du marché actuel et des estimations de 2020 à 2030 sont fournies pour mettre en valeur la compétence financière.

§ Le modèle de l’industrie des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs.

§ L’analyse de la chaîne de valeur fournit une compréhension claire des rôles des parties prenantes impliquées.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché est segmenté en fonction du type de voyageur, du type de circuit, du groupe d’âge et de la région.

PAR TYPE DE VOYAGEUR

§ Luxe absolu

§ Luxe en herbe

§ Luxe accessible

PAR TYPES DE TOURS

§ Vacances personnalisées et privées

§ Aventure et safari

§ Croisière/Expédition en bateau

§ Voyage en train

§ Voyage en petit groupe

§ Célébration et événements spéciaux

§ Voyage culinaire et shopping

PAR GROUPE D’ÂGE

• Millennials (21–30)

• Génération X (31–40)

• Baby Boomers (41–60)

• Silver Hair (60 ans et plus)

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00223

PAR RÉGION

§ Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

§ Europe

o Allemagne

o France

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

§ Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Singapour

o Reste de l’Asie-Pacifique

§ LAMEA

c’est l’Amérique Latine

le Moyen-Orient

c’est l’Afrique du Sud

ACTEURS CLÉS :

§ Abercrombie & Kent USA, LLC

§ Cox & Kings Ltd

§ Travcoa

§ Micato Safaris

§ Ker & Downey

§ Tauck

§ Thomas Cook Group PLC

§ Scott Dunn Ltd

§ Kensington Tours

§ Butterfield & Robinson Inc.

*Les autres acteurs de la chaîne de valeur incluent (profils non inclus dans le rapport)

• TUI Group

• Zicasso, Inc.

• Black Tomato

• Backroads

• Lindblad Expeditions

• Exodus travels