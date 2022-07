Le marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) pourrait établir une nouvelle histoire de croissance | General Motors, Intel, Nvidia, Xilinx

La dernière étude de marché publiée sur les voitures et les camions légers à intelligence artificielle (IA) a évalué le potentiel de croissance future du marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure et la taille du marché. Le rapport vise à fournir des informations sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs essentiels, les défis, les opportunités et les contraintes sur le marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA). L’étude comprend une analyse des parts de marché et des profils d’acteurs tels que Waymo, LLC. (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis),

Définition :

Les voitures et les camions légers dotés d’intelligence artificielle (IA) sont des véhicules capables de détecter leur environnement et de fonctionner de manière autonome. Un passager humain n’est pas tenu de conduire le véhicule à tout moment, et un passager humain n’est pas tenu d’être présent à tout moment. Une voiture autonome peut aller partout où une voiture traditionnelle peut aller et faire tout ce qu’un conducteur humain qualifié peut faire. Actuellement, la Society of Automotive Engineers (SAE) définit six niveaux d’automatisation de la conduite, allant du niveau 0 (entièrement manuel) au niveau 5. (Entièrement autonome). Le département américain des Transports a adopté ces normes.

Dynamique du marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA):

Les attributs Détails Tendances influençant le marché · La demande accrue de véhicules connectés utilisant l’Internet des objets (IoT), la réduction de la congestion du trafic et le renforcement des mesures de sécurité routière contribuent tous à la croissance du marché. Contraintes clés · Les menaces liées aux problèmes de sécurité et de confidentialité, telles que la sécurité des données personnelles et les cyberattaques, restreignent le marché. Défis · Coût d’investissement initial élevé. Opportunités de marché · La demande et la nécessité croissantes d’une expérience de conduite sûre, efficace et pratique, ainsi que l’accent accru mis par le gouvernement sur la rationalisation de l’infrastructure et de la réglementation de la circulation créeront de nombreuses nouvelles opportunités.

Les segments du marché mondial des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

par application (interface homme-machine, conduite semi-autonome, conduite autonome), technologie (apprentissage profond, apprentissage automatique, connaissance du contexte, vision par ordinateur), processus (reconnaissance de signal, reconnaissance d’image, exploration de données), niveau (niveau zéro, niveau un, niveau deux, niveau trois, niveau quatre, niveau cinq), offres (matériels, logiciels) acteurs et

région tendances, modèles de croissance, ainsi qu’il propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices au cours des années de prévision.

Géographiquement, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et de la croissance taux des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).



Objectifs du rapport

-Analyser et prévoir soigneusement la taille du marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA) en valeur et en volume.

-Estimer les parts de marché des principaux segments de l’Intelligence Artificielle (IA) Voitures et Camions Légers

– Présenter le développement du marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA) dans différentes parties du monde.

-Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA), de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

-Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA)

-Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA), qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits .



Principaux faits saillants de la table des matières:

Voitures et lumière à intelligence artificielle (IA) Couverture de l’étude de marché des camions :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA), les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Intelligence artificielle (IA) Résumé analytique du marché des voitures et des camions légers: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) par région Le profil du marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA):

Intelligence artificielle (IA) Aperçu, définition et classification des voitures et des camions légers Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) par les fabricants

Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA)

Intelligence artificielle (IA) Voitures et camions légers Capacité, production, revenus (valeur) par région (2021-2027)

Offre de voitures et de camions légers à intelligence artificielle (IA) (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

Production de voitures et de camions légers à intelligence artificielle (IA), revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA) par application

Intelligence artificielle (IA) Profils/analyse des fabricants de voitures et de camions légers Intelligence artificielle (IA) Analyse des coûts de fabrication de voitures et de camions légers, analyse de la chaîne d’approvisionnement/industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.



Réponses aux questions clés

Dans quelle mesure le marché des voitures et des camions légers à intelligence artificielle (IA) est-il réalisable pour un investissement à long terme?

Quels sont les facteurs qui influencent la demande de voitures et de camions légers dotés d’une intelligence artificielle (IA) dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des voitures et camions légers à intelligence artificielle (IA)?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?



Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

