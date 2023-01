Le marché des vitamines gélifiées pour adultes devrait enregistrer un TCAC de 9,05 % d’ici 2028 On estime que le marché des vitamines gommeuses pour adultes enregistrera un TCAC de 9,05 % entre 2021 et 2028 . Les principaux moteurs de l'expansion du marché des vitamines gommeuses pour adultes sont l'augmentation du revenu personnel disponible, l'augmentation de la population gériatrique, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde, et l'augmentation de la demande d'aliments nutritifs.

Les gommes sont des suppléments nutritionnels mous, petits et moelleux qui regorgent de nutriments et de vitamines, tout comme les bonbons. Ils sont développés pour les enfants et les personnes âgées qui n’aiment pas avaler des pilules et préfèrent les suppléments secs aux liquides. Les gommes sont plus attrayantes que les pastilles traditionnelles et se déclinent en une variété de saveurs.

Le mouvement croissant de sensibilisation à la santé et l’accent mis sur la prévention stimulent la demande de vitamines gommeuses. Cela est particulièrement vrai après la pandémie de Covid-19, qui a rendu les consommateurs plus soucieux de leur santé et intéressés par les suppléments et produits stimulant le système immunitaire.

Marché du gumi adulte : portée et taille du marché

Le marché des vitamines gélifiées pour adultes est segmenté en type gommeux, catégorie de vitamines, type de vitamines, saveur, propriétés, catégorie de produits gommeux revendiqués, fonction, type d’emballage, taille de l’emballage et canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de gomme, le marché des vitamines gommeuses pour adultes est divisé en quatre segments : les oursons gommeux, les anneaux gommeux et les vers gommeux. Les oursons gommeux devraient dominer le marché des vitamines gommeuses pour adultes en 2022 en raison d’avantages tels que l’amélioration de la texture de la peau, des cheveux et des ongles. Les oursons gommeux ont augmenté la demande des consommateurs sur le marché car ils fournissent des vitamines essentielles et ont un goût délicieux et exotique.

Sur la base de la catégorie des vitamines, le marché des vitamines gélifiées pour adultes est segmenté en vitamines naturelles et synthétiques. Le segment des vitamines synthétiques devrait dominer le marché mexicain des bonbons gélifiés pour adultes en 2022, en raison de la demande croissante de vitamines gélifiées végétaliennes.

En fonction du type d’emballage, le marché des vitamines gommeuses pour adultes est segmenté en trois segments : conserves/bouteilles, sachets et autres. Le segment des sachets devrait dominer le marché des vitamines gommeuses pour adultes en 2022, en raison de la facilité d’emballage et de la longue durée de conservation du produit. Les sacs sont adaptés aux voyages, ce qui augmente la demande du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vitamines gélifiées pour adultes

Paysage concurrentiel du marché Mexique Vitamines gommeuses pour adultes avec des détails sur la concurrence. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations au Mexique, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le portefeuille d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, y compris les brevets et Étendue et étendue du produit, avantages de l’application, courbes de la ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes sur lequel la société se concentre.



