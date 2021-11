Le marché des vis à rouleaux va pénétrer de nouvelles zones géographiques entre 2017 et 2025

Comprenant plusieurs aspects du marché mondial des vis à rouleaux, Persistence Market Research a présenté une analyse bien structurée des diverses tendances, opportunités, défis, contraintes et moteurs de croissance influençant le marché mondial dans sa dernière publication de recherche approfondie intitulée « Marché des vis à rouleaux : analyse globale de l’industrie (2012-2016) et Prévision (2017-2025) ».

Plusieurs aspects du marché sont évalués dans les régions clés d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique. Cette étude de recherche exhaustive sur le marché des vis à rouleaux comprend également une évaluation concurrentielle qui peut être utilisée pour obtenir un avantage stratégique sur la concurrence à long terme. Une segmentation détaillée du marché permet d’évaluer les projections de valeur et de volume de tous les segments pour une période de huit ans de 2017 à 2025.

Marché mondial des vis à rouleaux : points saillants des prévisions

Le marché mondial des vis à rouleaux devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision pour atteindre une valorisation boursière un peu inférieure à 340 millions de dollars américains d’ici la fin de l’année d’évaluation, 2025, contre une valeur de plus de 200 millions de dollars américains en 2017. Le marché mondial des vis à rouleaux devrait augmenter à une valeur TCAC de 6,4% tout au long de la période de prévision.

Marché mondial des vis à rouleaux : aperçu segmentaire

Le marché mondial des vis à rouleaux est segmenté en fonction du type de produit, de l’industrie d’utilisation finale et de la région.

Par type de produit, le segment standard est le plus important et devrait dominer le marché mondial dans les années à venir. Au contraire, le segment de recirculation devrait croître au taux le plus élevé au cours de la période de prévision

Par industrie d’utilisation finale, le segment automobile est le plus important en termes de valeur. Le segment de l’aérospatiale est sur le point de croître à un TCAC élevé de 7,8% tout au long de la période d’évaluation

En ce qui concerne la région, l’Europe devrait rayonner d’attractivité élevée sur le marché. L’adoption de vis à rouleaux augmente dans cette région en raison de la croissance du secteur automobile. L’Amérique du Nord est la deuxième en importance en termes de valeur marchande

Marché mondial des vis à rouleaux : la dynamique a un impact sur la croissance

La production croissante d’avions électriques devrait augmenter la demande d’actionneurs électromécaniques qui, à leur tour, devraient stimuler les ventes de vis à rouleaux dans les années à venir. En outre, préférence croissante des équipementiers pour les vis à rouleaux, concentration croissante des constructeurs automobiles sur la production de véhicules électriques respectueux de l’environnement (ce qui augmente la demande d’actionneurs électromécaniques), demande croissante de robots dans le secteur automobile, utilisation croissante des vis à rouleaux comme actionneurs électromécaniques dans diverses industries, et l’adoption accrue des vis à rouleaux dans le soudage et le rivetage devrait stimuler la croissance du marché mondial des vis à rouleaux dans les années à venir.

Cependant, le prix élevé par rapport aux alternatives des vis à rouleaux (telles que les vis à billes dont le prix est inférieur) et la complexité impliquée dans la fabrication des vis à rouleaux devraient poser des défis à la croissance du marché mondial.

