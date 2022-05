Le marché des vins mousseux atteindra 55,80 milliards de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 4,3 % : The Insight Partners

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché du vin mousseux jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (blanc, rouge et rose), type d’emballage (bouteilles et canettes) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, spécialités magasins, vente au détail en ligne et autres) » publié par TheInsightPartners, la taille du marché du vin mousseux devrait passer de 41,64 milliards de dollars US en 2021 à 55,80 milliards de dollars US d’ici 2028, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % au cours de la période de prévision.

En 2020, l’Europe représentait la plus grande part du marché des vins mousseux. L’Union européenne (UE) a la plus grande concentration de producteurs de vins mousseux. Selon l’Institut du vin et de la vigne, l’UE représente 70 à 80 %, en volume, de la fabrication mondiale de vin mousseux depuis 2000. Selon les experts du secteur, l’Europe exporte un plus grand volume de vin mousseux que de vin tranquille dans le monde. marchés internationaux. La région a une longue et illustre histoire de vinification. Les amateurs de vin du monde entier préfèrent les vins mousseux européens en raison de leurs saveurs, goûts et méthodes de préparation uniques. De plus, la préférence croissante pour les boissons moins alcoolisées, l’influence croissante des célébrités sur le mode de vie des gens, l’inclinaison vers les plats cuisinés et les boissons, et la tradition de faire éclater une bouteille de champagne ou de vin mousseux lors de festivités et de célébrations, entre autres, justifient l’augmentation spectaculaire de la demande pour cette catégorie de vin. L’Europe a un marché du vin mousseux bien établi, qui se compose de plusieurs grands distillateurs ainsi que de petits distillateurs.

Les principaux fournisseurs fournissant du vin mousseux comprennent :

Bacardi and Company Limited

Bronco Wine Co.

Casella

Constellation Brands, Inc.

Henkell Freixenet

Schramsberg Wineyards

Pernod Ricard Winemakers

The Sparkling Wine Co.

Treasury Wine Estates Ltd

Chandon

Aperçu du marché

Augmentation de la popularité du vin mousseux

Les changements socio-économiques rapides et l’urbanisation rapide renforcent la demande de vin mousseux. Avec l’augmentation continue du niveau de vie et du pouvoir d’achat, les clients souhaitent acheter des articles de luxe de haute qualité. De plus, leurs habitudes alimentaires et leurs préférences alimentaires changent avec ces changements de mode de vie. Ainsi, la demande de vin mousseux dans les fêtes, les mariages et les réunions sociales est en augmentation. Avec la préférence croissante pour les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool, la popularité de ce vin augmente parmi les millénaires, les adolescents et les populations actives, ainsi que chez les célibataires et les personnes vivant dans des auberges. En outre, l’utilisation généralisée des médias sociaux et d’Internet a un impact significatif sur toutes les générations, tandis que l’augmentation du nombre de fêtes et d’événements sociaux contribue à l’augmentation de la consommation de vin mousseux dans le monde,

Saisissez les informations

En fonction du type, le marché des vins mousseux est segmenté en rouge, blanc et rosé. En 2020, le segment blanc représentait la plus grande part de marché. Le vin blanc est élaboré à partir de raisins Moscato Bianco de la région viticole italienne du Piémont. Sa production est principalement concentrée à Alba et dans la province d’Asti dans le nord de l’Italie. Les bulles sont causées par la fermentation naturelle, qui peut se produire dans la bouteille ou dans une grande cuve. La fermentation se produit lorsque du sucre est ajouté au vin et que la levure agit sur le sucre, générant du dioxyde de carbone. Des bulles se forment dans le vin en raison du dioxyde de carbone piégé à l’intérieur d’un environnement clos.

Marché des vins mousseux, par type :

Blanc

Rouge

Rose

Marché des vins mousseux, par type d’emballage :

Bouteilles

Canettes

Marché des vins mousseux, par canal de distribution :

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Les autres

Pleins feux sur le rapport :

Tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial du vin mousseux pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les entreprises des marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial des vins effervescents de 2019 à 2028

Estimation de la demande de vin effervescent des consommateurs

Analyse PEST pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie pour prédire la croissance du marché

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel et la demande de vin mousseux

Tendances et perspectives du marché associées à des facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché des vins effervescents

Compréhension des stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial pour le marché, aidant ainsi au processus de prise de décision pour les acteurs du marché

Points clés de la table des matières :

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

3.1 Portée de l’étude

3.2 Méthodologie de la recherche

3.2.1 Collecte de données :

3.2.2 Entrevues primaires :

3.2.3 Formulation des hypothèses :

3.2.4 Analyse des facteurs macro-économiques :

3.2.5 Développement du numéro de base :

3.2.6 Triangulation des données :

3.2.7 Données au niveau national :

3.2.8 Limites et hypothèses :

4. Paysage du marché des vins mousseux

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse des cinq forces de Porter

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’experts

5. Marché du vin mousseux – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.1.1 Augmentation de la popularité du vin mousseux

5.1.2 Augmentation du nombre d’établissements vinicoles

5.2 Contraintes :

5.2.1 Politiques et réglementations gouvernementales strictes

5.3 Opportunités :

5.3.1 Acceptation des boissons alcoolisées dans les pays en développement

5.4 Tendances futures :

5.4.1 Innovations dans la production de vin mousseux

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes

… suite

