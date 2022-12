Le marché des vêtements textiles est en croissance avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 Les adolescents sont préoccupés par l'acceptation sociale et la fraîcheur associée à leurs vêtements. Pour cette raison, les adolescents montreront une décision plus axée sur la marque lorsqu'ils feront du shopping. La plupart des adolescents iront faire du shopping dans des magasins où ils vendent des vêtements de créateurs haut de gamme de qualité.

Le marché des vêtements textiles devrait se développer rapidement au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Selon les données de Data Bridge Market Research, le marché devrait se développer à un TCAC de 4,2% de 2023 à 2030 , date à laquelle il devrait atteindre 815 080,526 millions de dollars . La propension de la jeune génération à suivre les dernières tendances de la mode est le principal élément prévu pour alimenter l’expansion du marché des vêtements textiles.

Le rapport sur le marché mondial des vêtements textiles fournit des informations sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché national et localisé. Il analyse également les opportunités en termes de développement de poches de revenus, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques et d’innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour obtenir un Analyst Brief afin de comprendre l’étude et l’état du marché. Pour atteindre votre objectif, notre équipe vous aidera à développer une solution d’impact sur les revenus.

L’industrie du marché du textile concerne la conception, la production et la distribution de fils, de tissus, de vêtements et de vêtements. La matière première peut être naturelle ou synthétique, qui peut utiliser des produits de l’industrie chimique. Les industries du textile et de l’habillement contribuent de manière significative à l’économie nationale de nombreux pays.

Obtenez un exemple de rapport en version PDF avec des graphiques, des graphiques et des figures @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-textile-garment-market

Dynamique du marché mondial des vêtements textiles

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux dernières tendances de la mode parmi la jeune génération

Les adolescents sont préoccupés par l’acceptation sociale et la fraîcheur associée à leurs vêtements. Pour cette raison, les adolescents montreront une décision plus axée sur la marque lorsqu’ils feront du shopping. La plupart des adolescents iront faire du shopping dans des magasins où ils vendent des vêtements de créateurs haut de gamme de qualité. Par conséquent, en raison de la mode rapide, les pressions concurrentielles sont de plus en plus fortes et la demande mondiale continue de demander rapidement de nouvelles collections.

Changer de collections environ toutes les trois semaines a incité les consommateurs à adopter de nouveaux comportements. La fast fashion est un phénomène économique qui a permis à chacun de s’habiller selon les dernières tendances. Les clients adorent voir des produits différents chaque semaine ou chaque mois dans leurs magasins préférés, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de nouvelles collections de mode sur une période plus courte, ce qui devrait stimuler la demande et les ventes dans le vêtement textile mondial. marché.

Augmentation des dépenses en vêtements et accessoires à partir de plateformes en ligne

L’industrie de la mode est de plus en plus interconnectée avec le monde numérique. Les plateformes numériques et les stratégies de marketing numérique se généralisent sur le marché de la mode, et de nombreuses nouvelles marques ont émergé avec le développement du commerce électronique, qui permet aux entreprises d’engager les consommateurs grâce à la réalité virtuelle.

L’industrie de la mode et de l’habillement en ligne est celle qui enregistre la plus forte croissance en ce qui concerne les ventes en ligne. Par conséquent, l’avènement des plateformes en ligne a augmenté les dépenses des consommateurs en vêtements via ces canaux, ce qui stimulera les ventes et les revenus sur le marché mondial du vêtement textile.

Des opportunités

Tendance croissante des textiles intelligents

L’innovation continue dans ce segment et leur tendance à la hausse peuvent conduire le marché mondial du vêtement textile à faire face à une croissance extrême dans un avenir proche. Certaines des applications des textiles intelligents incluent un changement de couleur des vêtements dans la zone de rayonnement ou lorsque les risques environnementaux sont plus élevés en quantité. Quelques exemples de suivi médical des patients existent également pour les industries pharmaceutiques. Les actionneurs et les capteurs associés aux tissus synthétisés permettent à certains appareils portables de mesurer également certaines données exactes liées à la santé et à la forme physique.

Développement récent

En mars 2022, Toray Industries, Inc. a annoncé le développement d’un textile à haute résistance qui utilise Toyoflon™, une fibre de polytétrafluoroéthylène (PTFE) à faible frottement. Ce nouveau produit améliorera le portefeuille de produits de l’entreprise.

Portée du marché mondial des vêtements textiles

type de materiau

Coton

Laine

Soie

Jean

Autres

Produit

Femmes

Hommes

Des gamins

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici sur @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-textile-garment-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Vêtements textiles

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du vêtement textile sont :

TORAY INDUSTRIES, INC., Arvind Limited, Grasim industries limited, YOUNGOR, PVH Corp, Tabb Textile Company Inc., Ruby Mills, Alok Industries Ltd, DIOR, KPR MILL LIMITED, HYOSUNG TNC, Texhong Textile Group Limited, Apparel Production, The TJX Companies, Inc et Vardhman Textiles Limited.

TABLE DES MATIÈRES:

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des vêtements textiles

1.4 Limites

1.5 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

3 Résumé exécutif

À suivre…

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez @

Marché du vêtement textile – Tendances mondiales de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030 | Étude de marché sur les ponts de données

Explorez les rapports associés :

https://www55.zippyshare.com/v/RobK6aYq/file.html

https://www55.zippyshare.com/v/YuzGweTB/file.html

https://pdf.ac/DQbaB

https://jmp.sh/kpQlnmLX

https://gofile.io/d/36pvLa

https://www.scribd.com/document/616582048/Racket-Sports-and-Golf-Equipment-Market

https://www.mediafire.com/file/mvxnwpesqquy57c/Racket+Sports+and+Golf+Equipment+Market+.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/racket-sports-and-golf-equipment-market-pdf

https://www.edocr.com/v/zzx73q6q/bidkarr007/racket-sports-and-golf-equipment-market

https://pinpdf.com/racket-sports-and-golf-equipment-54eea4f1a1013dc107e6ca791886b09b.html

https://studylib.net/d/IV4L2

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com