Le marché des vêtements islamiques devrait enregistrer une croissance de l'industrie au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des vêtements islamiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché de l’analyse des études de marché Data Bridge croît à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les vêtements islamiques sont essentiellement un type de vêtements portés par les musulmans qui sont interprétés comme étant conformes aux enseignements de l’islam. Les différents types de vêtements islamiques sont l’abaya et le turban, les vêtements de prière, la burqa et le naqab, le tobe et le juba, les vêtements de sport, etc. Ce vêtement est généralement porté par les hommes et les femmes musulmans.

L’augmentation des dépenses de la population musulmane en mode de vie et en vêtements est un facteur majeur de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Des changements favorables dans les règles de concurrence internationale et l’augmentation des investissements des consommateurs dans la distribution au détail en ligne devraient également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, la préférence pour les vêtements sobres et sophistiqués couplée à l’augmentation de la population musulmane accélère la demande de vêtements islamiques. Cependant, la controverse entourant la perte des valeurs ethniques et l’évolution des préférences des consommateurs en raison du passage de l’habillement musulman à l’industrie de la mode traditionnelle devrait également entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial Vêtements islamiques et taille du marché

Le marché des vêtements islamiques est segmenté en fonction de l’application, du produit et du type. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Selon l’application, le marché des vêtements islamiques est segmenté en hommes musulmans et en femmes musulmanes.

Sur la base du produit, le marché des vêtements islamiques est segmenté en vêtements ethniques, mode durable et vêtements de sport.

Le marché des vêtements islamiques est segmenté par type en robes et hijabs, vêtements de prière, burqa et naqab, tobe et juba, vêtements de sport et autres.

Analyse au niveau national du marché des vêtements islamiques

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements islamiques comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vêtements islamiques en raison de la croissance rapide de la jeune population musulmane et des tendances de la mode ethnique associées à l’immigration croissante de la population musulmane. Plusieurs multinationales fabriquent également ces vêtements dans la région pour la période de prévision 2022-2029. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision précédente, en raison de la pénétration croissante des vêtements de créateurs dans des pays tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des vêtements islamiques

Le paysage concurrentiel du marché Vêtements islamiques fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des vêtements islamiques sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs répertoriés dans le rapport sur le marché des vêtements islamiques sont:

H&M, Société américaine des bioanalystes, Marks and Spencer Reliance India Private Limited, House of Fraser Limited, UNIQLO CO. LTD., Dolce & Gabbana Srl, MANGO, Tommy Hilfiger Licensing, LLC., The Donna Karan Company Store LLC.

