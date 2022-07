Le marché des vêtements industriels devrait atteindre 8,63 milliards de dollars d’ici 2027

Le rapport sur le marché des vêtements industriels par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Le marché mondial des vêtements industriels devrait atteindre 8,63 milliards de dollars américains en 2027, enregistrant un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision 2020-2027.

Les appareils portables industriels sont des outils fonctionnels conçus pour améliorer la productivité, la sécurité et l’efficacité des entreprises dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique, la santé, le style de vie, etc. Ces appareils sont composés de composants électroniques hautement sophistiqués qui collectent des données, suivent les activités et fournissent des expériences personnalisées en fonction des besoins et des envies des utilisateurs. De plus, ils visent à aider un travailleur à accomplir plus efficacement la tâche qui lui est assignée et à réduire les accidents liés au travail. Les employeurs peuvent collecter des données, suivre les activités et proposer des expériences sur mesure, en fonction des besoins et des envies. Forte demande pour une communication efficace et un environnement de travail collaboratif, intérêt accru des entreprises pour l’utilisation de la technologie AR,

Principaux acteurs du marché des vêtements industriels : Blackline Safety Corp., Kenzen, Inc., Kinetic, MaKusafe, Modjoul, Inc., Reactec Ltd., Sleep Performance Inc., Valencell. Inc., Vuzix Corporation, Workaround GmbH (Proglove)

Les installations industrielles et les sites de fabrication déploient généralement des équipements lourds et des machines fonctionnant à des températures et pressions élevées, soumis à d’autres efforts mécaniques lors de leurs opérations. Par conséquent, diverses industries ont généralement besoin d’équipements de protection efficaces, robustes et durables pour protéger l’opérateur et le personnel de la machine. Ainsi, le portable industriel est l’ensemble de produits qui facilitent un environnement plus sûr et convivial pour les travailleurs. En outre, les produits portables basés sur les données peuvent également être utilisés pour la surveillance continue ainsi que la supervision des individus afin d’éviter les dommages à la vie et aux actifs industriels en suivant la fatigue et les conditions de santé imprévues des employés, ou d’autres conditions de travail potentiellement dangereuses.

Des facteurs tels que la popularité croissante des appareils portables tels que les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les patchs et les bandes de fitness et la demande croissante de sécurité au travail ont considérablement facilité la croissance du marché industriel des appareils portables. De plus, la sensibilisation accrue à la sécurité au travail et les lois du travail strictes pour différents secteurs verticaux devraient également soutenir la croissance du marché des vêtements industriels dans les années à venir. Cependant, l’adoption limitée de ces produits sur les marchés sensibles aux prix, ainsi que sur les PME, limite la croissance du marché. En outre, la récente pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les activités industrielles et devrait avoir une influence négative sur la croissance du marché au cours des deux prochaines années. Par conséquent,

Market Insights

demande croissante pour la sécurité au travail et la surveillance du personnel

Plusieurs industries déploient des machines lourdes, des systèmes sophistiqués et des équipements puissants dans leurs installations de fabrication et de production. Ainsi, les actifs dans des industries telles que l’exploitation minière, la transformation des matériaux, la fabrication d’acier et la construction sont soumis aux dommages causés par des erreurs et des accidents imprévus, principalement en raison de conditions de travail physiquement durables pour les employés. L’utilisation d’appareils portables industriels ou de produits capables de surveiller en continu les employés peut aider à éviter de tels accidents de travail imprévus. En plus de cela, la main-d’œuvre jeune croissante parmi les groupes de travail de diverses industries, ainsi que l’augmentation rapide des normes et réglementations de sécurité sur le lieu de travail, ont également facilité l’adoption de ces produits dans ce secteur.

Aperçu du marché basé sur les composants

Basé sur les composants, le marché mondial des vêtements industriels a été segmenté en processeurs et modules de mémoire, systèmes et écrans optiques, composants électromécaniques, composants de connectivité, modules de caméra et autres. Le composant joue un rôle crucial dans le fonctionnement efficace ainsi que dans la maintenance de l’appareil portable pendant les dommages ou l’entretien périodique. Le segment des systèmes optiques et des écrans a dominé le marché des vêtements industriels en 2019 en raison de leur large application dans les produits portables populaires, tels que les lunettes AR et les casques VR. Les processeurs et les modules de mémoire font partie intégrante de tout produit portable car ils traitent les données sensorielles pour l’interopérabilité, tout en les stockant sur l’appareil en cas de manque de connectivité sans fil. Ces modules sont couramment utilisés dans les casques, les montres intelligentes, les bracelets, les ceintures et les vestes,

Le rapport segmente le marché mondial des équipements de nettoyage des canalisations comme suit :

Marché mondial des vêtements industriels – Par produit

Lunettes AR

Casques VR

Montres intelligentes et bandes intelligentes

Patches

Autres

Marché mondial des appareils portables industriels – Par composant

Processeurs et modules de mémoire

Systèmes optiques et affichage

Composants électromécaniques Composants de

connectivité

Modules de caméra

Autres

Marché mondial des vêtements industriels – Par industrie de l’utilisateur final

Automobile

Aéronautique

Fabrication

Pétrole et gaz

Énergie et électricité

Autres

