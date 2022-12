Le marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,8 % jusqu’en 2028 Le marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique devrait augmenter à un rythme significatif entre 2021 et 2028 . Selon l'analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028 et atteindre 52 324,10 millions USD d'ici là.

Les vêtements de sport sont des vêtements intentionnellement conçus pour mieux s’adapter, en particulier lors d’exercices intenses ou d’un mode de vie actif. Selon le sport ou l’activité auquel l’utilisateur participe, ils sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, notamment le coton, le spandex et un certain nombre d’autres.

Le marché des articles de sport est en pleine expansion en raison de l’augmentation des parrainages sportifs. La commercialisation d’articles de sport contrefaits freine l’expansion du marché. Le marché des équipements sportifs est en pleine expansion du fait de la forte augmentation de la participation aux différentes activités sportives. L’expansion du marché des vêtements de sport est entravée par le coût élevé des équipements sportifs.

Portée et taille du marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché des vêtements de sport est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment synthétique est dominant en raison des matières synthétiques utilisées dans la fabrication des vêtements de sport en raison de leurs multiples avantages.

Sur la base du type d’impression, le marché des vêtements de sport est segmenté en gaufrage à base d’eau, silicone, transfert réfléchissant, pigment, haute densité, feuille, paillettes, encre craquelée, décharge, impression intégrale, impression photo et autres. En 2021, le segment à base d’eau domine car le type d’impression à base d’eau est capable de produire des impressions durables avec des détails impeccables, de plus, les impressions à base d’eau sont à la fois spéciales et différentes, ce qui est très demandé par les consommateurs.

Sur la base du sexe, le marché des vêtements de sport est segmenté en hommes et femmes. En 2021, le segment masculin dominera en raison de la forte participation des hommes aux activités sportives.

Analyse du marché au niveau national pour les vêtements de sport

Le marché Vêtements de sport est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, type d’impression, sexe et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l’Australie, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché des vêtements de sport en raison de la popularité croissante du commerce électronique, de la sensibilisation croissante à la santé et de la popularité croissante d’un mode de vie actif.

Paysage concurrentiel de Vêtements de sport et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Vêtements de sport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, les brevets, étendue et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la Société sur le marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SKECHERS USA, INC., YONEX Co., Ltd., Nike, Inc., Under Armour, Inc., ASICS Corporation, Columbia Sportswear Company, FILA Luxembourg Sarl, Amer Sports, Formative Sports, Heini Sports, Patagonia, Inc., ADIDAS AG, PUMA SE, Jockey, Lotto Spa, Diadora SpA, THE NORTH FACE, A VF COMPANY autres joueurs nationaux et étrangers. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

