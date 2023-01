Le marché des vêtements de sport devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des vêtements de sport, par sport (football, basket-ball, baseball, autres), matériau (naturel, synthétique), type d’impression (à base d’eau, gaufrage au silicone , transfert réfléchissant, pigment, haute densité, feuille, paillettes, encre craquelée, décharge , All Over Print, Photo Print, Others), Distribution Channel (E-Commerce, Supermarket/Hypermarket, Brand Outlets, Discount Stores, Others), End User (Men, Women, Children) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des vêtements de sport

Les vêtements de sport sont constitués de ces matériaux qui aident à maintenir le joueur à l’aise pendant le sport. Le type de matériel requis dépendra de l’intensité de l’activité sportive. Dans le yoga, les vêtements doivent utiliser des matériaux avec une capacité d’étirement exceptionnelle pour un mouvement facile, ce qui nécessitera probablement que le matériau soit d’une construction tricotée. Les vêtements de sport pour les courses de longue distance offrent un bon confort à l’utilisateur car ils possèdent d’excellentes propriétés d’évacuation de l’humidité qui permettent à la transpiration de se transférer de l’intérieur vers l’extérieur à partir du tissu.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements de sport était évalué à 181,51 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 279,20 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,53 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des vêtements de sport

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Sport (football, basket-ball, baseball, autres), matériau (naturel, synthétique), type d’impression (à base d’eau, gaufrage au silicone, transfert réfléchissant, pigment, haute densité, feuille, paillettes, encre craquelée, décharge, impression intégrale, photo imprimé, autres), canal de distribution (e-commerce, supermarché/hypermarché, points de vente de marque, magasins discount, autres), utilisateur final (hommes, femmes, enfants) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts VF Corporation (États-Unis), Columbia Sportswear Company (États-Unis), Adidas (Allemagne), Amer Sports (Finlande), DESCENTE LTD (Japon), Decathlon Sports India Pvt Ltd (Inde), Lafuma (France), Group Rossignol Inc. (États-Unis ), Volcom, LLC. (États-Unis), SPYDER ACTIVE SPORTS (États-Unis), Halti Global Store. (Finlande), Under Armour Inc, (États-Unis), BOGNER (États-Unis), Trek Kit India (Inde), Tube Pro, Inc (Canada), Airhead Sports Group (États-Unis), LL Bean Inc, (États-Unis), Agit Global, Inc. (États-Unis), Emsco Group (États-Unis), Slippery Racer (États-Unis), Gizmo Riders (États-Unis), Zipfy Inc, (Canada) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits pour améliorer les caractéristiques des vêtements

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

Les vêtements de sport sont des vêtements dans lesquels se trouvent des chaussures , portées pour le sport et autres. Vêtements de sport spécifiquement portés pour la plupart des sports pour des raisons de sécurité ou de confort. Les vêtements de sport typiques comprennent les T-shirts, les survêtements, les shorts et les polos, et les vêtements spécialisés, y compris les maillots de bain (pour la natation), les combinaisons de ski (pour le ski), les justaucorps (pour la gymnastique), les combinaisons humides (pour la plongée ou le surf), de même Les chaussures de sport comprennent les bottes d’équitation, les baskets, les chaussures de football et les patins à glace.

Dynamique du marché des vêtements de sport

Conducteurs

Protection contre l’environnement

Les vêtements de sport peuvent aider à protéger de l’environnement. Pendant l’exercice en plein air pendant l’été chaud, vous avez besoin de vêtements amples et de tissus respirants. Cela aidera à garder le corps au frais car le corps ne surchauffe pas. En hiver, mettez une couche de vêtements sur le corps pour vous protéger du froid. Cependant, il est également utilisé comme couche extérieure car il assure la ventilation, de sorte que la température corporelle peut être facilement ajustée en raison de ces facteurs qui augmentent la demande de vêtements de sport qui devraient stimuler la croissance du marché.

Maintenir la performance globale

Les vêtements de sport sont conçus de manière spécifique pour votre sport. Il peut encore améliorer votre performance globale en soutenant les bons groupes musculaires pendant l’exercice et l’entraînement et en offrant une protection dans les zones qui sont le plus nécessaires. Les vêtements de sport vous aident également à performer plus efficacement avec moins de blessures. Les vêtements de sport de fitness peuvent influencer de manière significative la façon dont vos muscles et votre corps bougent pendant l’exercice et la pratique d’un sport.

Opportunités

La commodité des vêtements de sport avec des propriétés améliorées telles que le contrôle de la température, la gestion de l’humidité et d’autres caractéristiques améliorant les performances qui préviennent les blessures et l’inconfort potentiels, ce qui a suscité l’intérêt des consommateurs qui ont été observés comme désireux de payer plus pour ces aides supplémentaires. Le nombre croissant de participants aux nombreuses activités sportives est également une opportunité pour le taux de croissance du marché des vêtements de sport. La nature coûteuse des vêtements de sport est le défi majeur pour le marché des vêtements de sport. De plus, l’émergence de nouveaux marchés et l’augmentation des collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités bénéfiques pour le marché.

