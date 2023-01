Le marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 23 190,43 millions USD d’ici 2029. L'intérêt des consommateurs est piqué par la disponibilité de vêtements de sport dotés de qualités améliorées telles que la gestion de l'humidité, la régulation de la température et d'autres caractéristiques améliorant les performances qui préviennent l'inconfort et le risque de blessure, et sont prêts à payer plus pour ces avantages supplémentaires.

Le marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique , qui était évalué à 15,93744 millions USD en 2021, devrait atteindre 23,19043 millions USD entre 2021 et 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,8 %. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs ainsi que des informations sur le marché. segment de marché. , la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Les vêtements de sport sont spécialement conçus pour mieux s’adapter lors d’exercices intenses ou d’un mode de vie actif. Ils sont fabriqués à partir de différents matériaux, dont le coton et le spandex, et sont disponibles dans une variété de qualités, selon le sport ou l’activité auquel le porteur participe.

chauffeur

Augmentation de la participation à l’activité physique et de la prévalence de l’athleisure dans le monde

Alors que les consommateurs deviennent plus motivés à s’engager dans des activités physiques telles que le yoga, l’aérobic, la natation et la course à pied, le marché des vêtements de sport devrait croître de manière significative. Le désir de suivre les dernières tendances de la mode tout en conservant un look sportif est le moteur du marché des vêtements de sport.

En outre, la participation croissante des femmes aux sports et à l’activité physique, le croisement croissant entre le sport et la mode et la présence croissante de vêtements de sport à la mode devraient stimuler la demande et la croissance du marché.

Forte promotion par les industriels via les plateformes digitales.

Les principaux acteurs du marché des vêtements de sport dépensent énormément en publicité et en promotion de marques de célébrités pour tirer parti de l’industrie des médias et convaincre les consommateurs de s’engager dans des activités sportives et de remise en forme. De plus, la collaboration entre les athlètes et les marques premium encourage les clients à acheter des vêtements de sport. Par conséquent, ces stratégies commerciales et marketing innovantes devraient stimuler la croissance du marché.

Possibilité

Les fabricants du marché des vêtements de sport accordent plus d’attention au design et au confort, et leurs innovations créent des opportunités lucratives pour les marques de lancer des vêtements de sport élégants et attrayants. Ils se concentrent sur des stratégies marketing clés telles que le parrainage de kits, le parrainage, etc. pour rester compétitifs et se différencier de la présence d’autres acteurs du marché.

L’impact du COVID-19 sur le marché des vêtements de sport

L’amélioration de la santé et de la conscience de soi ainsi que le désir de mener une vie active et d’avoir l’air en bonne santé incitent les consommateurs à intégrer le sport et l’activité physique dans leurs routines quotidiennes. L’intérêt des consommateurs pour la pratique de sports de plein air individuels a considérablement augmenté en raison de l’impact de la COVID-19. Cette augmentation de la participation entraîne des changements dans la dynamique du marché, ce qui augmente la demande de vêtements de sport.

Portée du marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique

type d’impression

Mercure

relief en silicone

transmission de réflexion

couleurs

photos imprimées

Etc

ingrédient

Naturel

synthétique

canal de distribution

commerce électronique

Supermarché/Hypermarché

point de vente de la marque

magasin discount

Etc

