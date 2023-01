Le marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 23 190 430 000 $ d’ici 2029, avec un TCAC de 4,8 % L'amélioration de la santé et de la conscience de soi, ainsi que le désir de mener une vie active et d'avoir l'air en bonne santé, poussent les consommateurs à intégrer l'exercice et les activités physiques dans leurs routines quotidiennes. En raison de l'impact de la COVID-19, l'intérêt des consommateurs pour la pratique de sports de plein air individuels a augmenté.

Le marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 15 937,44 millions USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2021 à 2029 pour atteindre 23,19043 millions USD.

Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que le marché de la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, acteurs du marché et scénario de marché.

L’intérêt des consommateurs pour les vêtements de sport dotés de caractéristiques de qualité supérieure, telles que la gestion de l’humidité, la régulation de la température et d’autres caractéristiques qui améliorent les performances et préviennent l’inconfort et le risque de blessure, a augmenté, et les consommateurs semblent prêts à payer pour ces avantages supplémentaires.

Les vêtements de sport conviennent particulièrement à ceux qui pratiquent des exercices intenses ou mènent une vie active. Ils sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, y compris le coton et le spandex, et varient en qualité selon le sport ou l’activité auquel le porteur participe.

chauffeur

De plus en plus de personnes dans le monde pratiquent une activité physique et l’athleisure est une tendance.

La motivation accrue des consommateurs pour des activités physiques telles que le yoga, l’aérobic, la natation et la course à pied devrait connaître une croissance significative sur le marché des vêtements de sport. Le désir de suivre les dernières tendances de la mode tout en conservant un look athlétique est le moteur du marché des vêtements de sport.

En outre, la participation croissante des femmes aux sports et aux activités physiques, l’intersection croissante du sport et de la mode et l’essor des vêtements de sport élégants devraient stimuler la demande et la croissance du marché.

Les fabricants réalisent des promotions à grande échelle via des plateformes numériques.

Les principaux acteurs du marché des vêtements de sport profitent de l’industrie des médias et investissent massivement dans la publicité et les marques de célébrités pour convaincre les consommateurs de participer à des activités sportives et de remise en forme. De plus, les collaborations entre sportifs et marques de luxe convainquent les clients d’acheter des vêtements de sport. Par conséquent, ces stratégies commerciales et marketing innovantes devraient alimenter la croissance du marché.

Possibilité

Les fabricants du marché des vêtements de sport se concentrent de plus en plus sur le design et le confort, et leurs innovations créent des opportunités lucratives pour les marques de lancer des vêtements de sport élégants et attrayants. Ils se concentrent sur des stratégies de marketing clés telles que les recommandations de maillots, les recommandations, etc. pour rester compétitif et se démarquer des autres acteurs du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des vêtements de sport

Couverture du marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique

type d’impression

Mercure

estampage de silicone

transmission de réflexion

couleurs

photo imprimée

Autre

ingrédient

la nature

synthétique

canal de distribution

Commerce électronique

Supermarché/Hypermarché

point de vente de la marque

magasin discount

Autre

