Le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) devrait afficher une valeur de 1407,14 millions USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché des vêtements de protection solaire UPF

Il y a eu une augmentation de la prévalence des coups de soleil chez les enfants, ce qui est également une préoccupation majeure chez les parents, car la surexposition entraînera un cancer de la peau à l’avenir et, par conséquent, cela agira également comme un moteur de croissance pour le marché. De plus, le cancer du mélanome est le 19e cancer le plus fréquent dans la population générale. Par exemple, environ 0,3 million de nouveaux cas de cancer du mélanome ont été enregistrés en 2018. En conséquence, en raison de la sensibilisation accrue aux coups de soleil et au cancer de la peau, on estime que le marché connaîtra une accélération du rythme de croissance du marché.

Le marché mondial des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) était évalué à 680,81 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1407,14 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) diffèrent fondamentalement des vêtements ordinaires en ce qui concerne leur facteur de protection contre les ultraviolets (UPF), qui mesure la capacité du vêtement à laisser passer les rayons UV à travers le tissu lorsqu’il est exposé aux rayons UV. De plus, les teintures, les tissus, l’étirement et le tissage du vêtement, les traitements, le poids et l’humidité du vêtement contribuent tous à l’UPF des vêtements de protection solaire.

Facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) Dynamique du marché des vêtements de protection solaire

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Prévalence élevée des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer de la peau chez les hommes et les femmes devrait stimuler l’adoption des équipements de protection solaire UPF et, par conséquent, stimuler la croissance du marché. Selon le World Cancer Research Fund (WCRF) International, le cancer de la peau est classé en non-mélanome et en mélanome. Le cancer de la peau autre que le mélanome est plus répandu dans la population générale et est le cinquième cancer le plus répandu dans le monde. En conséquence, le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) devrait croître en raison de la prévalence accrue du cancer.

En outre, la hausse des revenus, l’évolution des modes de vie et la demande accrue d’articles de soin de la peau, en particulier d’équipements de soin de la peau , pour protéger la peau des rayons UVA et UVB et des coups de soleil devraient stimuler considérablement la croissance du marché.

Des opportunités

Recherche et développement et autres développements

En outre, des investissements importants dans les activités de recherche et développement qui améliorent encore les applications des produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les divers développements des acteurs du marché étendront encore la croissance future du facteur de protection contre les ultraviolets. (UPF) marché des vêtements de protection solaire.

Facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) Analyse/aperçus régionaux du marché des vêtements de protection solaire

Le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type UPF, utilisateur final et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection ultraviolet (UPF) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Sud Afrique, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée aux niveaux de revenu élevés des particuliers, à la sensibilisation élevée aux vêtements de protection solaire et aux vêtements élégants et innovants dans les pays.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’inclinaison vers les soins de la peau, en particulier chez les femmes, et de la disponibilité facile de ces produits sur les plateformes en ligne et dans les supermarchés et les centres commerciaux de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements de protection solaire à facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) sont

VÊTEMENTS DE PROTECTION SOLAIRE COOLIBAR (US)

Cabana Life (États-Unis)

Précautions solaires (États-Unis)

IBKUL (États-Unis)

UV Skinz Inc., (États-Unis)

Nike Inc., (États-Unis)

Patagonia Inc., (États-Unis)

La face nord (États-Unis)

Under Armour™, Inc. (États-Unis)

IZOD (États-Unis)

Montagne de marmotte, LLC. (NOUS)

Eddie Bauer LLC. (NOUS)

Hanesbrands Inc., (États-Unis)

SummerSkin (États-Unis)

Cabana Life (États-Unis)

Adidas AG (Allemagne)

Portée du marché mondial des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF)

Le marché des vêtements de protection solaire avec facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) est segmenté en fonction du type, du type d’UPF, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Chapeaux et Casquettes

Chemises

T-shirt

Veste et Hoodies

Pantalons et Shorts

Maillots de bain

Autres

Type de FPU

UPF 30+

UPF 40+

UPF 50+

UPF 100+

Autres

Utilisateur final

Femmes

Hommes

Enfants

Canal de vente

Hors ligne

En ligne

TOC PRINCIPALE DU RAPPORT

Chapitre un : Introduction

Chapitre deux : Segmentation du marché

Chapitre trois : Aperçu du marché

Chapitre quatre : Résumé exécutif

Chapitre Cinq : Informations Premium

Et plus….

