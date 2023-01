Le marché des vêtements de pluie observera une croissance surprenante de 1 800 millions USD d’ici 2029 avec une part de taille, des acteurs clés, des revenus et des perspectives de croissance future

‘ Marché mondial des vêtements de pluie ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les vêtements de pluie présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les vêtements de pluie. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport sur les vêtements de pluie aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des vêtements de pluie

Le marché des vêtements de pluie devrait croître à un taux de croissance de 6,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des vêtements de pluie. Cette augmentation de la valeur des vêtements de pluie peut être attribuée à divers facteurs tels que l’accent accru des fabricants de produits sur les innovations de produits, l’accent croissant mis sur l’offre de vêtements de protection écologiques et sans produits chimiques aux travailleurs, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique , en particulier dans les économies en développement et l’augmentation du revenu personnel disponible. Cela signifie que la valeur marchande des vêtements de pluie atteindrait 1 800 millions de dollars d’ici 2028.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

D’après le nom lui-même, il est clair qu’un vêtement de pluie est un vêtement qui protège le corps et les vêtements contre la pluie. Les vestes de pluie, les manteaux de pluie et les bottes de pluie sont des exemples courants de matériaux de vêtements de pluie.

L’augmentation de la population ouvrière, en particulier dans les économies en développement, et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des vêtements de pluie. La croissance et l’expansion de l’industrie de l’habillement et de l’habillement, en particulier dans les économies en développement, l’évolution rapide et les conditions climatiques incertaines, la déclaration de mode croissante, en particulier chez les femmes du millénaire, et l’augmentation des activités de recherche et développement sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des vêtements de pluie. La pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, la propension accrue à acheter des produits nouveaux et tendance, l’évolution du mode de vie des consommateurs et la mondialisation et l’occidentalisation croissantes créeront également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le marché des vêtements de pluie à long terme.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des vêtements de pluie : Columbia Sportswear Company., THE NORTH FACE, Patagonia, Inc., Black Diamond Equipment, Ltd, Amer Sports, Wildcraft., Stutterheim, Ducktail, Splashy Rainwear New Zealand, WeAreWaterShed.com., New Aashi Rainwear, Fox Umbrellas Ltd., Prince Rainwear., Blunt Umbrellas., GustBuster Umbrellas., Hangzhou Paradise Umbrella Group Co., Ltd., Beijing HongYe Tongxing Technology Co., Ltd., James Smith & Sons Umbrellas Ltd., Pickett Londres et SWAINE ADENEY BRIGG LIMITED

Segmentation du marché :

Le marché des vêtements de pluie est segmenté en fonction du type de produit, de la taille, du matériau, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit , le marché des vêtements de pluie a été segmenté en veste de pluie, pantalon de pluie, combinaison de pluie et autres.

Sur la base de la taille, le marché des vêtements de pluie est segmenté en petits, moyens et grands.

Sur la base des matériaux, le marché des vêtements de pluie est segmenté en tissu polyester, nylon, vinyle, goretex et mélange.

Sur la base de l’application, le marché des vêtements de pluie est segmenté en vélo, camping et randonnée, et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements de pluie est segmenté en hommes, femmes et enfants.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements de pluie est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment en ligne est sous-segmenté en commerce électronique et site Web appartenant à l’entreprise. Le segment hors ligne est sous-segmenté en hypermarchés/grands magasins, magasins spécialisés, chaînes et franchises, et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché Vêtements de pluie

Le marché des vêtements de pluie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, taille, matériau, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements de pluie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vêtements de pluie en raison de la pénétration croissante des biens de consommation dans cette région. L’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé pour la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et l’essor des innovations de produits par les principaux fabricants sont quelques-uns des principaux déterminants de la croissance du marché pour cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des vêtements de pluie fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Vêtements de pluie?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Vêtements de pluie?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Vêtements de pluie?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Vêtements de pluie?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des vêtements de pluie auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des vêtements de pluie?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

