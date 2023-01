Le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 2 825,80 millions USD d’ici 2029 La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique. Cependant, la forte augmentation de la demande de produits de sport élégants, confortables et personnalisés devrait agir comme un moteur de la croissance du marché et a également aidé le marché à se développer pendant et après la pandémie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 2 825,80 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique couvre également de manière exhaustive l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

La présence d’entreprises produit les meilleurs produits de vêtements et accessoires de golf pour les utilisateurs aux niveaux régional et international. Ces fabricants et fournisseurs de vêtements, chaussures et accessoires de golf proposent des produits pour toutes les gammes de budget avec diverses caractéristiques. Le développement et l’augmentation de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique devraient stimuler le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique. De plus, l’essor du commerce électronique et d’autres plates-formes en ligne alimente la croissance des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique.

Le commerce électronique a continué d’être un segment de logistique tierce partie (3PL) en croissance rapide, car les détaillants s’appuient sur Amazon et des prestataires logistiques tiers pour les aider à gérer les opérations omnicanales et de commerce électronique. Le commerce électronique et le covoiturage, qui incluent les services de livraison de nourriture, connaissent une explosion de la demande en raison de l’adoption rapide et des changements fondamentaux dans le comportement des consommateurs.

Obtenez un exemple de rapport avec des graphiques, des graphiques et des chiffres @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-golf-apparel-footwear-and-accessories-market

Dynamique du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique

Conducteurs

Développement et montée en puissance du marché de la logistique tierce partie à l’échelle mondiale

Aujourd’hui, presque tous dans le monde peuvent démarrer une entreprise de vente au détail en ligne et utiliser une société de logistique tierce pour s’assurer que leurs produits sont livrés rapidement à leurs clients respectifs. Même Amazon a fait appel à des sociétés de logistique tierces à ses débuts jusqu’à ce qu’il devienne suffisamment grand pour avoir sa propre division logistique. De nombreuses grandes sociétés d’entreposage 3PL gèrent la logistique d’aujourd’hui.

La logistique tierce partie, ou 3PL, apparaît comme un moteur clé de la croissance des acteurs du commerce électronique alors qu’ils cherchent à développer des compétences de base en tant que détaillants tout en externalisant les exigences logistiques. Un acteur géant comme Flipkart s’est diversifié dans la logistique avec Ekart et des partenariats avec MapmyIndia et Blackbuck ; Snapdeal a acquis Gojavas et Amazon fonctionne avec le support de BASIX.

Essor du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne

Le commerce électronique ou le commerce électronique est l’achat et la vente de biens et de services sur un réseau électronique ou une plate-forme en ligne, principalement Internet. Ces derniers temps, l’utilisation généralisée de plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay a contribué à une croissance substantielle de l’achat et de la vente de biens en ligne. Cela a fourni une plate-forme permettant aux consommateurs d’acheter librement des produits et de les utiliser selon leurs besoins.

Selon les experts des Nations Unies en matière de commerce et de développement (CNUCED), le secteur du commerce électronique est passé de 16 % à 19 % en 2020. Pendant le COVID, il a atteint 26,7 billions de dollars. Une autre enquête de WPForms, LLC. 59% de la génération Y (Millennials) préfèrent acheter des produits en ligne, et 93,5% des internautes d’Asie-Pacifique ont acheté des produits en ligne. La même enquête souligne également que 57 % des utilisateurs en ligne achètent des produits auprès de détaillants étrangers, que les fournisseurs de services 3PL transportent.

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-golf-apparel-footwear-and-accessories-market

Des opportunités

Hausse du tourisme de golf dans le monde

Le tourisme de golf est un voyage entrepris par un individu dont le motif principal est de jouer au golf de manière professionnelle ou pour le plaisir. Le golf peut également être considéré comme une activité secondaire (par exemple, quelqu’un en vacances à la plage jouant une partie pendant ses vacances). Le tourisme de golf est devenu l’un des plus grands secteurs de l’industrie du voyage, avec des centaines de milliers de touristes de golf qui voyagent chaque année vers des destinations fantastiques et des parcours bien connus pour combiner leurs loisirs avec des vacances.

Impact post-COVID-19 sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique. Cependant, la forte augmentation de la demande de produits de sport élégants, confortables et personnalisés devrait agir comme un moteur de la croissance du marché et a également aidé le marché à se développer pendant et après la pandémie. De plus, la croissance a été élevée depuis l’ouverture du marché après COVID-19, et on s’attend à ce qu’il y ait une croissance considérable dans le secteur.

En octobre 2022, Decathlon Company a organisé l’événement annuel « Révéler l’Innovation » présentant ses innovations les plus marquantes, dont certaines ont changé et modernisé les pratiques de centaines de sportifs ! DECATHLON a conçu cet événement de manière plus digitale, prouvant que l’entreprise innove significativement ses marques et ses produits. Cette innovation conduira une entreprise à une meilleure perspective à l’avenir. Cela conduira également le marché des vêtements et accessoires de golf de sport et d’Asie-Pacifique à une position élevée grâce aux innovations nouvelles et durables dans une entreprise.

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-golf-apparel-footwear-and-accessories-market

Portée du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique

PAR PRODUIT

vêtements pour hommes

Vêtements FEMME

CHAUSSURE

ACCESSOIRES

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

VENTE EN MAGASIN

VENTE EN LIGNE

PAR DÉMOGRAPHIE

HOMMES

FEMMES

DES GAMINS

PAR GAMME DE PRIX

ÉCONOMIE

MOYEN DE GAMME

PRIME

SUPER PREMIUM

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique sont :

TaylorMade Golf Co, Acushnet Holdings Corp, KERING, RALPH LAUREN, Decathlon, FILA HOLDING CORP, YONEX CO LTD., DUCA DEL COSMA, Nike Inc., Under Armour Inc., ASICS Corporation, Amer Sports, Mizuno Corporation, Adidas AG, Sumitomo Rubber Industries Ltd., Bridgestone Golf Inc., PING, COBRA GOLF (PUMA GOLF) entre autres.

Explorez les rapports associés :

https://feedly.com/i/entry/Giw04taGzzsqIVk6fCCNkd9we65iF33SsWObxypGmd0=_18534ed20c5:379cf0:d0ec458f

https://feedly.com/i/entry/Giw04taGzzsqIVk6fCCNkd9we65iF33SsWObxypGmd0=_18534ed25e9:379d3d:d0ec458f

https://feedly.com/i/entry/Giw04taGzzsqIVk6fCCNkd9we65iF33SsWObxypGmd0=_18534ed2f1a:3660ef:eab6b7e3

https://www.instapaper.com/read/1563165075

https://www.instapaper.com/read/1563165077

https://www.instapaper.com/read/1563165080

https://www.instapaper.com/read/1563165089

https://www.instapaper.com/read/1563165092

https://www.instapaper.com/read/1563165089

https://www.instapaper.com/read/1563165089

https://www.instapaper.com/read/1563165086

https://www.instapaper.com/read/1563165092

https://www.instapaper.com/read/1563165078

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com