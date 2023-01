Le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait atteindre 13,69225 millions USD d’ici 2029, avec une croissance de 4,2 % CAGR Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf sont : TaylorMade Golf Co. , Acushnet Holdings Corp, KERING, RALPH LAUREN, Decathlon, FILA HOLDING CORP, YONEX CO LTD., DUCA DEL COSMA , Nike Inc. , Under Armour Inc., ASICS Corporation, Amer Sports, Mizuno Corporation, Adidas AG, Sumitomo Rubber Industries Ltd. , Bridgestone Golf Inc., PING, COBRA GOLF (PUMA GOLF) et .

Le marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait atteindre 13 692,25 millions de dollars, avec une croissance à un TCAC de 4,2 % de 2017 à 2029. Notre étude mondiale sur les vêtements, chaussures et accessoires de golf comprend une analyse des prix, une analyse des brevets et une analyse approfondie. des avancées technologiques.

Notre entreprise permet à nos clients d’acheter les meilleurs vêtements et accessoires de golf localement et internationalement. Ces fabricants et fournisseurs d’équipements, de chaussures et d’accessoires de golf proposent une large gamme de catégories de produits et de prix. Le marché des vêtements, chaussures et accessoires liés au golf devrait se développer et évoluer avec la logistique de tiers.

Les progrès du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne ont également contribué à l’essor de l’équipement, des chaussures et des accessoires de golf. Le marché de la logistique tierce partie (3PL) pour le commerce électronique connaît une croissance significative, car les détaillants s’appuient de plus en plus sur Amazon et des sociétés de logistique tierces pour gérer leurs opérations omnicanales et de commerce électronique. La demande de services de commerce électronique et de covoiturage offrant la livraison de nourriture a augmenté en raison de l’adoption rapide et des changements importants dans le comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf

chauffeur

Développement et montée en puissance du marché mondial de la logistique tierce partie

La Tierce Logistique (3PL) devient un relais de croissance majeur pour les acteurs du e-commerce qui souhaitent externaliser leurs besoins logistiques tout en développant leur cœur de métier de commerçant. Des géants comme Flipkart se sont diversifiés dans la logistique avec Ekart et des partenariats avec MapmyIndia et Blackbuck, Snapdeal acquiert Gojavas et Amazon opère sous BASIX.

Essor du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne

Le commerce électronique ou le commerce électronique est l’achat et la vente de biens et de services via des réseaux électroniques ou des plateformes en ligne, principalement Internet. L’utilisation généralisée de plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay a contribué à une augmentation significative de l’achat et de la vente de biens en ligne ces dernières années. Cela offre aux consommateurs une plate-forme pour acheter librement des produits et les consommer à la demande.

Selon l’expert des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le secteur du commerce électronique est passé de 16 % à 19 % en 2020. Il a atteint 26,7 billions de dollars pendant le COVID. Une autre enquête de WPForms, LLC. 59 % de la génération Y (millennials) préfèrent magasiner en ligne et 93,5 % des internautes en Amérique du Nord ont déjà magasiné en ligne. La même enquête a révélé que 57 % des utilisateurs en ligne achetaient des produits auprès de détaillants internationaux expédiés par des fournisseurs de services 3PL.

Possibilité

L’essor du tourisme de golf mondial

Le tourisme golfique est un voyage effectué par des personnes dont la principale motivation est de jouer au golf professionnellement ou pour le plaisir. Le golf peut également être considéré comme une activité secondaire (par exemple, un touriste de plage jouant au golf en vacances). Le tourisme de golf est devenu l’un des plus grands secteurs de l’industrie du tourisme, avec des centaines de milliers de touristes de golf voyageant chaque année vers des destinations fantastiques et des parcours renommés pour combiner leur passe-temps avec des vacances.

On estime que l’essor du tourisme de golf créera des opportunités de croissance pour le marché du golf. On estime que cette croissance stimulera directement les vêtements de golf, les chaussures de golf et les accessoires à l’échelle régionale.

Impact post-COVID-19 sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf dans une certaine mesure. Cependant, la demande accrue de produits de sport élégants, confortables et personnalisés devrait être le moteur de la croissance du marché et devrait également contribuer à la croissance du marché pendant et après la pandémie. Il a également connu une croissance phénoménale depuis l’ouverture du marché après le COVID-19 et l’industrie devrait connaître une croissance significative.

Decathlon organisera son événement annuel » Innovation Show » en octobre 2022 pour présenter certaines de ses inventions les plus remarquables, dont certaines ont changé et mis à jour les routines de centaines d’athlètes ! Créé par Decathlon, l’événement se veut plus digital, mettant en avant les plus grandes marques et innovations produits de l’entreprise. Grâce à cette invention, l’entreprise aura une meilleure perspective d’avenir. De plus, les innovations fraîches et durables de l’entreprise élèveront les industries nord-américaines des vêtements et accessoires de sport et de golf.

Couverture du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Classement par produit

pour hommes

vêtements de femme

partie

Par canal de distribution

vente au détail de brique et de mortier

vente en ligne

par démographie

Masculin

Femme

enfants

Par gamme de prix

économie

Milieu de gamme

haute qualité

Super premium

Analyse concurrentielle de la part de marché de Vêtements, chaussures et accessoires d’aménagement paysager et de golf

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf sont :

