Le marché des vernis à ongles devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Analyse et taille du marché des vernis à ongles

Les clients choisissent le vernis à ongles en fonction du type de nail art qu’ils préfèrent. L’importance accrue accordée aux soins des ongles et l’utilisation d’émaux multicolores sur les doigts et les orteils des consommateurs devraient stimuler la demande de vernis à ongles dans les années à venir. De plus, des facteurs tels que la popularité croissante des événements de mode et la sensibilisation accrue des femmes au toilettage encouragent l’utilisation du vernis à ongles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du vernis à ongles était évalué à 11,49 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 19,08 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,90 au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par une augmentation du revenu disponible de la population des pays en développement.

Définition du marché

Le vernis à ongles est une laque qui est appliquée sur les plaques à ongles des doigts et des orteils pour les protéger et les orner. Pour lier d’autres matériaux et faciliter l’application du vernis, il est fabriqué avec une variété d’ingrédients chimiques tels que des solvants, des filmogènes, des pigments, des résines, des plastifiants, des perles et des épaississants tels que l’hectorite de stéaralkonium.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par Type (Base Coat, Top Coat, Autres), Produit (Liquide, Gel), Finition (Brillant, Mat, Pailleté, Satiné, Autres), Canal de Distribution (Supermarchés et Hypermarchés, Magasins Indépendants, Magasins Spécialisés, E-Commerce) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Wella Operations US LLC (États-Unis), CND (États-Unis), Chemence (Royaume-Uni), Alessandro International (Allemagne), Keystone Industries (États-Unis), Light Elegance (États-Unis), American International Industries (États-Unis), Barielle (États-Unis), California Chemical Specialties (États-Unis), NV Organics (Inde), CNC International (Pays-Bas), Delia Cosmetics (Pologne), Fiabila (France), IL Cosmetics Group SA (Luxembourg), Kirker Enterprises, Inc (États-Unis) et KEYSTONE INDUSTRIES (États-Unis) Des opportunités Pouvoir d’achat en hausse

Amélioration des stratégies de marketing pour attirer les jeunes

Augmentation de la demande de produits sains

Dynamique du marché des vernis à ongles

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Augmentation de la demande de produits sains

Les problèmes de santé croissants sont un facteur essentiel de la croissance du marché, tout comme l’expansion du commerce électronique grâce à l’infiltration d’Internet, qui a créé une portée internationale et permet aux consommateurs de choisir parmi une variété d’options, entre autres facteurs qui stimulent le marché du vernis à ongles. .

Hausse des tendances beauté

La sensibilisation croissante aux tendances de la beauté par le biais d’articles et de magazines de beauté, combinée à une notoriété accrue de la marque, devrait stimuler la demande de vernis à ongles.

Opportunité

Les célébrités auront un impact positif sur le taux de croissance du marché en augmentant l’acceptation des tendances de la mode des soins des ongles et l’approbation du vernis à ongles. De plus, une prise de conscience croissante de l’importance du toilettage contribuera à ralentir le taux de croissance du marché. De plus, il existe une grande variété de couleurs.

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des vernis à ongles

Chapitre 1 Aperçu du marché des vernis à ongles

Chapter 2 Global Economic Impact on Industry

Chapter 3 Global Market Competition by Manufacturers

Chapter 4 Global Production, Revenue (Value) by Region

Chapter 5 Global Supply (Production), Consumption, Export, Import by Regions

Chapter 6 Global Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

Chapter 7 Global Market Analysis by Application

Chapter 8 Manufacturing Cost Analysis

Chapter 9 Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers

…….CONTINUED FOR TOC

