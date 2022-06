Le marché des ventilateurs médicaux augmente la population gériatrique pour stimuler la croissance 2030

Marché des ventilateurs médicaux – par technologie (non invasive, invasive), par produit (ventilateurs fixes, ventilateurs portables), par application (soins intensifs, soins néonatals, soins d’urgence et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, soins ambulatoires Centres de soins, centres de soins de longue durée, soins à domicile) et par région – Taille du marché mondial, croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027).

Perspectives de l’industrie des ventilateurs médicaux

La taille du marché mondial des ventilateurs médicaux devrait passer de 1,5 milliard USD en 2020 à 3,2 milliards USD d’ici 2027 et devrait enregistrer un TCAC de 5% au cours de la période de prévision (2021-2027) et s’élèvera à environ 5,3 milliards USD d’ici 2027. Un ventilateur médical est une machine de soins de santé qui agit comme un soufflet pour faire entrer et sortir l’air des poumons d’un individu. Ceci est principalement conçu pour assurer la respiration d’un patient qui est incapable de respirer ou qui respire de manière inadéquate. Les ventilateurs médicaux réduisent la quantité d’énergie qu’un patient utilise pour respirer et se concentrent sur la lutte contre l’infection ou la guérison. Les ventilateurs se développent avec une adaptation automatique, l’une des tendances majeures montrant une augmentation du taux de croissance sur la période de prévision.

Facteurs affectant le marché des ventilateurs médicaux au cours de la période de prévision :

Les troubles respiratoires augmentent continuellement parmi les patients qui s’attendaient à stimuler la croissance du marché des ventilateurs médicaux.

Le gouvernement prend des initiatives pour stimuler la production de ventilateurs, augmenter la demande de soins intensifs parmi la population gériatrique et le taux croissant de naissances prématurées sont quelques-uns des facteurs qui favorisent la croissance du marché des ventilateurs médicaux.

Le remboursement limité aux patients est le fait qui limite la croissance de ce marché. Cependant, le COVID-19 a augmenté la demande de ventilateurs en raison du nombre croissant de patients, ce qui crée une énorme opportunité pour le marché de se développer dans un avenir proche.

Impact du COVID-19 sur le marché des ventilateurs médicaux :

La pandémie de COVID-19 perturbe l’environnement sanitaire mondial. Pourtant, le besoin de ventilateurs médicaux a fortement émergé de cet événement en raison de l’augmentation des cas de covid-19, qui a entraîné une augmentation significative du nombre d’admissions aux soins intensifs à travers le monde. Cela a alimenté la demande de dispositifs médicaux avancés, y compris les ventilateurs médicaux. D’un autre côté, la chaîne d’approvisionnement a souvent été perturbée en raison des fermetures et des réglementations strictes imposées par le gouvernement pour de nombreux domaines de la santé et d’autres pour empêcher la propagation d’une nouvelle infection à coronavirus, limitant la croissance du marché. Dans le même temps, l’augmentation des cas de la pandémie en cours a contraint les organismes gouvernementaux à échanger des ventilateurs et d’autres produits de santé essentiels pour réduire l’apparition de cas de COVID. Ainsi, les fabricants locaux et de nombreux acteurs internationaux ont augmenté leur capacité de fabrication pour produire des ventilateurs afin de soutenir et de diagnostiquer les patients lors de la récente épidémie de pandémie. Par conséquent, il est devenu un facteur important pour les fabricants de ventilateurs médicaux, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché et a signalé une demande positive sur le marché au cours des prochaines années.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des ventilateurs médicaux en fonction du produit, de la technologie et des utilisateurs finaux.

Basé sur la technologie, le marché des ventilateurs médicaux a été segmenté en –

Envahissant

Non invasif

Sur la base du produit, le marché des ventilateurs médicaux a été segmenté en-

Ventilateurs fixes

Ventilateurs portatifs

Sur la base des applications, le marché des ventilateurs médicaux a été segmenté en

Soin critique

Soins néonataux

Soin d’urgence

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des ventilateurs médicaux a été segmenté en

Hôpitaux

ASC

Centres de soins de longue durée

Soins à domicile

Marché des ventilateurs médicaux : perspectives régionales

Le marché mondial des ventilateurs médicaux a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part, suivie de l’Asie-Pacifique. Cela est attribué aux développements technologiques croissants des ventilateurs médicaux et à la forte présence d’acteurs du marché dans la région. De plus, l’Europe est le marché à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des ventilateurs médicaux au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante du diso respiratoire.

commande dans les pays européens.

Les principaux concurrents du marché mondial des ventilateurs médicaux comprennent –

Les ventilateurs médicaux mondiaux sont très fragmentés, avec un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des ventilateurs médicaux sont –

Hamilton Medical

Medtronic SA

Koninklijke Philips N.V.

Vyaire Medical, Inc.

GE Santé

ResMed

SCHILLER

Smith’s Medical

Zoll Médical

Air Liquide

Fisher & Paykel

Drager AG & CO. KGaA

Beckton & Dickson et compagnie.

Le rapport sur le marché des ventilateurs médicaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des ventilateurs médicaux couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

