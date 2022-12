Le marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) vaudra 3732,40 millions USD et il augmentera à un TCAC de 8,1% d’ici 2030

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport sur le marché des ventilateurs de l’unité de soins intensifs (USI) donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Le rapport sur les ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) se concentre sur de nombreux aspects liés à cette industrie et à ce marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Avant de présenter le rapport aux utilisateurs finaux,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI), qui était de 2001,624 millions USD en 2022, devrait atteindre 3732,40 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision 2023 à 2030.

Téléchargez un exemple de copie du marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-icu-ventilators-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) sont:

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Getinge AB (Suède)

ResMed (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)

Avasarala Technologies Limited (Inde)

Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, (Chine)

Dragonworks SA & CO. KGAA (Allemagne)

Nihon Kohden Corporation (Japon)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Air Liquide (France)

Vyaire (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Hamilton Medical (Suisse)

Smiths Group plc (Royaume-Uni)

aXcent Medical (Allemagne)

Metran Co., Ltd. (Japon)

Airon Corporation (Floride)

TRITON Electronic Systems Ltd. (Russie)

Dispositifs Bio-Med, (États-Unis)

Hill-Rom Holdings, Inc. (États-Unis)

HEYER Medical AG (Allemagne)

Conducteurs

Prévalence croissante des troubles respiratoires

Les principaux moteurs de l’expansion de ce marché sont la prévalence croissante de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres troubles respiratoires tels que l’apnée du sommeil, les lésions pulmonaires aiguës et l’hypoxémie. Le nombre croissant de naissances prématurées et la croissance rapide de la population gériatrique devraient également accélérer la croissance du marché. De plus, la forte prévalence du tabagisme, qui cause des maladies respiratoires, stimulera la croissance du marché.

Augmentation de la demande de soins à domicile

Les avantages des soins de santé à domicile, tels que la commodité et le confort, ainsi que les économies de coûts, devraient stimuler la croissance du marché. En outre, la croissance des infrastructures de santé et l’augmentation du revenu disponible entraîneront une demande accrue de soins à domicile, agissant comme un moteur important du marché.

En outre, la sensibilisation croissante des patients aux maladies respiratoires freine la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Des opportunités

Diverses avancées dans les ventilateurs

Diverses avancées technologiques, telles que le développement de ventilateurs portables avancés et les avancées dans les technologies de capteurs utilisées dans les ventilateurs, devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. De plus, les progrès des ventilateurs portables non invasifs et contrôlés par microprocesseur offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) , par type

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI), par application

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI), par utilisateur final

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI), par canal de distribution

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI), par région

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI): paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Pour vérifier la table des matières complète, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-icu-ventilators-market

Portée du marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI)

type de produit

Ventilateurs ICU haut de gamme

Ventilateurs ICU de base

Ventilateurs ICU milieu de gamme

Taper

Ventilateurs adultes

Ventilateurs néonataux

Ventilateurs pédiatriques

Mode

Ventilation en mode combiné

Ventilation en mode volume

Ventilation en mode pression

Autre

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de soins de longue durée

Centres de réadaptation

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché mondial des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI) [Global – Ventilé par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des ventilateurs pour unités de soins intensifs (USI)

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement de marché : Informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Diversification du marché : Informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché des ventilateurs des unités de soins intensifs (USI)

Obtenez un rapport de recherche détaillé pour en savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-icu-ventilators-market

Contactez :

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com

Parcourir plus de rapports :

Marché des ventilateurs de soins intensifs en Europe

Marché des ventilateurs ICU Asie-Pacifique

Marché des ventilateurs ICU en Amérique du Nord

Marché des ventilateurs de soins intensifs au Moyen-Orient et en Afrique