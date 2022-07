Le marché des ventilateurs centrifuges à commutation électronique (EC) AC atteindra 1 687,70 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 4,1%: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « AC Electronically Commutated (EC) Centrifugal Fans Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Diameter Size (Below 250mm, 251mm–400mm, 401mm–550mm, and 551mm–700mm) and Application (Air Climatiseurs, Réfrigérateurs, Ventilation Systems, Electronic Cabinets, and Others) », le marché était évalué à 1 300,78 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 687,70 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 4,1 % au cours de la période 2020-2027. Le rapport met en évidence les principaux facteurs moteurs et les principaux acteurs du marché ainsi que leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

La plupart des entreprises d’électronique remplacent leurs ventilateurs existants par des ventilateurs EC en raison de leur contrôlabilité, de leur efficacité et de leurs caractéristiques d’économie. Les moteurs à courant alternatif ont été largement utilisés comme principale force motrice de l’air dans les applications CVC fonctionnant continuellement à pleine puissance, et maintenant les ventilateurs EC sont préférés. En outre, la technologie EC a régulièrement augmenté sa part de marché et a remplacé la technologie AC dans diverses applications de mouvement d’air. En raison de l’amélioration substantielle de l’efficacité énergétique de la technologie des moteurs offerte par EC, il est maintenant considéré par de nombreux concepteurs de produits OEM comme le nouveau moteur standard à utiliser. L’expansion des infrastructures, la croissance des entreprises dans les régions en développement, le besoin de véhicules électriques en raison de préoccupations environnementales, l’augmentation des ventes de biens de consommation et la croissance rapide de la robotique créent des opportunités importantes pour la croissance du marché des ventilateurs centrifuges à commutation électronique (EC) AC. Par conséquent, les progrès technologiques dans les ventilateurs AC EC conduisent à des tendances importantes sur le marché.

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. Les confinements, les interdictions de voyager et les mesures de fermeture des entreprises mises en œuvre pour atténuer la propagation de l’infection restreignent l’offre de produits dans l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs. Cela représente une perte importante pour les joueurs de ventilateurs centrifuges à commutation électronique (EC) AC.

Delta Electronics, Rosenberg Ventilatoren GmbH, ZIEHL-ABEGG, Ebm Papst, Hidria d.o.o, Simx Limited, Oriental Motor USA Corporation, Regal Beloit Corporation, PBM Motor and Fan (Suzhou) Co. Ltd. et Continental Fan Manufacturing Inc. font partie des acteurs bien établis opérant sur le marché mondial des ventilateurs à commutation électronique (EC) AC.

