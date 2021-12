Le marché des ventilateurs axiaux devrait croître à un TCAC de 4,3% pour atteindre 3 219,8 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des ventilateurs axiaux était évalué à 2 301,4 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 3 219,8 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3% de 2021 à 2028.

Les ventilateurs axiaux déplacent l’air chaud d’un endroit à un autre pour refroidir une pièce ou un bâtiment entier. Ces types de ventilateurs sont également utilisés dans les systèmes de réfrigération, en particulier pour le refroidissement du condenseur. Selon les experts industriels, les ventilateurs axiaux sont fiables pour les applications générales, telles que le déplacement de l’air d’un endroit à un autre. Ceci est principalement dû au volume élevé de flux d’air créé à basse pression. Par conséquent, ces ventilateurs conviennent au refroidissement d’espaces confinés, tels qu’un ordinateur, une pièce ou un bureau entier. Ces ventilateurs rendent les climatiseurs économes en énergie et améliorent leur durabilité.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007895/

Les principaux acteurs du marché des ventilateurs axiaux :

• Rosenberg Ventilatoren GmbH.

• Fans de Sofasco.

• Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd

• ZIEHL-ABEGG

• Société OMRON

• Hidria

• Fulltech Electric Co., Ltd.

• Groupe Howden

• COOLTRON Industrial Supply, Inc.

• Oriental Motor USA Corp

• ebm-papst

Aperçu du marché – Marché des ventilateurs axiaux

Les pays asiatiques développés et en développement tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie offrent une perspective de croissance de marché énorme pour de nombreux petits et grands acteurs opérant sur le marché des ventilateurs axiaux. Le développement industriel rapide de ces pays devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les ventilateurs axiaux ont des applications dans un large éventail d’industries, telles que le ciment, le papier et le bois, les produits pharmaceutiques, l’acier et l’alimentation. Les ventilateurs axiaux sont utilisés dans ces industries pour gérer les processus critiques qui nécessitent le séchage, la ventilation et l’évacuation des fumées et de l’air chaud, entre autres.

Les segments et sous-sections du marché des ventilateurs axiaux sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par couverture par vitesse (basse vitesse, vitesse moyenne et haute vitesse), taille (diamètre (130-250) MM, diamètre (250-910) MM, diamètre (910-1500) MM et diamètre supérieur à 1 500 MM), Application (radiateur, refroidissement et réfrigération, ventilation et autres), type (AC, DC et EC), utilisateur final (commercial, industriel et résidentiel)

Aperçu du segment de vitesse

Sur la base de la vitesse, le marché a été segmenté en basse vitesse, vitesse moyenne et haute vitesse. Le segment à vitesse moyenne représentait la plus grande part du marché des ventilateurs axiaux en 2020. De plus, le segment à grande vitesse devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision.

Aperçu des segments de taille

En fonction de la taille, le marché des ventilateurs axiaux a été segmenté en diamètre inférieur à 250 mm, diamètre (250-910) mm, diamètre (910-1500) mm, diamètre supérieur à 1500 mm. Le segment de diamètre (250-910) mm représentait la plus grande part du marché des ventilateurs axiaux en 2018.

Aperçu des segments d’application

En fonction des applications, le marché des ventilateurs axiaux a été segmenté en radiateurs, refroidissement et réfrigération, ventilation et autres. Le segment du refroidissement et de la réfrigération représentait la plus grande part du marché des ventilateurs axiaux en 2020. De plus, le segment de la ventilation devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision.

Principaux points clés du marché des ventilateurs axiaux

• Aperçu du marché des ventilateurs axiaux

• Concurrence sur le marché des ventilateurs axiaux

• Marché des ventilateurs axiaux, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des ventilateurs axiaux par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des ventilateurs axiaux

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007895/

Remarque : si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des ventilateurs axiaux, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com