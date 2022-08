Le marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique atteindra 2 147,92 millions USD avec la taille, le segment et les prévisions jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique est très crucial à bien des égards pour la croissance des entreprises et pour prospérer sur le marché. Les entreprises peuvent connaître le niveau des problèmes de marketing, les raisons de l’échec d’un produit particulier qui existe déjà sur le marché et le marché potentiel pour le lancement d’un nouveau produit grâce à ce rapport de marché. Le rapport d’étude de marché sur les ventilateurs du Moyen-Orient et d’Afrique donne un aperçu du marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions du monde, le marché spécifié, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Une bonne combinaison d’informations sur le marché et d’expérience de l’industrie utilisée dans le rapport universel sur les ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Le rapport est préparé en gardant à l’esprit les exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité des installations et le type d’organisation de l’utilisateur final, ainsi que la disponibilité mondiale dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Nord et du Sud. , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Les engagements et les délais sont strictement respectés pour générer et fournir le meilleur rapport de marché.Le rapport marketing sur les fans du Moyen-Orient et d’Afrique s’avère très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents du secteur, car il contient des informations approfondies sur le marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des ventilateurs incluent :



Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Getinge AB (Suède)

ResMed (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)

Avasarala Technologies Limited (Inde)

Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, (Chine)

Dragonworks SA & CO. KGAA (Allemagne)

Nihon Kohden Corporation (Japon)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Air Liquide (France)

Vyaire (États-Unis)

Segmentation du marché des ventilateurs : –

Par types : ventilateurs pour adultes, ventilateurs néonataux, ventilateurs pédiatriques





Par application : hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées, établissements de soins de longue durée, centres de réadaptation et établissements de soins à domicile



Analyse et informations clés du marché :

Le marché des ventilateurs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 147,92 millions USD. d’ici 2027. Le principal facteur de croissance du marché des ventilateurs est l’augmentation du nombre de maladies chroniques, l’augmentation du nombre de lits de soins intensifs, l’augmentation du nombre de naissances prématurées et les technologies émergentes de soins néonatals.

Portée et taille du marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des ventilateurs est segmenté en cinq segments notables basés sur le type de produit, la modalité, le type, le mode et l’utilisateur final. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilateurs de soins intensifs, ventilateurs portables et ventilateurs néonatals. En 2020, le segment des ventilateurs de soins intensifs détient la plus grande part, en raison des taux d’adoption et d’hospitalisation élevés.

Sur la base de la modalité, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilation non invasive et ventilation invasive. En 2020, l’utilisation intensive dans les troubles neurologiques, les maladies respiratoires et les troubles du sommeil sont les principaux facteurs soutenant la croissance du segment de la ventilation invasive pour le segment des modalités.

En fonction du type, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilateurs pour adultes, ventilateurs néonatals et ventilateurs pédiatriques. En 2020, le segment des ventilateurs pour adultes devrait dominer le marché des ventilateurs, car les ventilateurs pour adultes sont de plus en plus utilisés pour traiter les patients adultes.

Sur la base du mode, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilation en mode combiné, ventilation en mode volume, ventilation en mode pression et autres. En 2020, le segment de la ventilation en mode combiné dominera le marché des ventilateurs, car la ventilation en mode combiné est principalement utilisée comme système de ventilation dans lequel la ventilation composite combine le mode volume et pression dans une seule unité.

Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique, par région :

Le marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par pays, type de produit, modalité, type, mode et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les régions couvertes par le marché des ventilateurs du Moyen-Orient et de l’Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Arabie saoudite domine le marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la croissance de la population âgée, de l’incidence élevée du tabagisme, de l’incidence élevée des maladies respiratoires, du système de santé très développé et du coût élevé des soins de santé et de la présence d’importants acteurs du marché dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes, les approbations de la FDA, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.En outre, il tient compte de la présence et de la disponibilité des fabricants de médicaments de marque et génériques du Moyen-Orient et d’Afrique et des défis auxquels ils sont confrontés en raison de la concurrence faible ou élevée des marques locales et nationales, de l’impact des canaux de vente en fournissant une analyse prévisionnelle des pays Les données.

Table des matières : Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact du Covid-19 sur les ventilateurs du Moyen-Orient et d’Afrique sur l’industrie de la santé

7 Marché des ventilateurs du Moyen-Orient et d’Afrique, par type de produit

8 Marché des ventilateurs du Moyen-Orient et d’Afrique

, par mode 9 Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique, par type

10 Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique

, par mode 11 Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique, par utilisateur final

12 Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique, par géographie

13 Marché des ventilateurs au Moyen-Orient et en Afrique,

aperçu des activités 14 Analyse SWOT

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

