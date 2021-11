Le marché des vélos et des composants créera des turbulences dans le secteur automobile à un TCAC de 6% entre 2019 et 2029

Les ventes mondiales de vélos et de composants ont dépassé 1,4 milliard d’unités en 2018, comme le révèle une nouvelle étude de marché de Persistence Market Research (PMR). Le marché mondial des vélos et des composants devrait connaître un fort TCAC de 6% au cours de la période de prévision, 2019-2029. La demande de vélos et de composants est principalement influencée par l’augmentation des prix du pétrole brut et la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé dus à la pollution de l’air.

L’épuisement des réserves de pétrole à travers le monde restera l’un des facteurs clés nécessitant l’adoption de moyens de transport durables, alimentant ainsi la croissance du marché des vélos et des composants. En tant qu’alternative de transport viable, les vélos gagnent du terrain dans tous les groupes d’âge, ce qui façonnerait la croissance à long terme du marché des vélos et des composants.

Transport respectueux de l’environnement : acceptation grâce à des activités promotionnelles

Dans des régions telles que l’Europe et l’Amérique du Nord, les sièges sociaux utilisent des véhicules électriques et des vélos comme moyen d’utiliser l’Useon dans tous les transports à l’intérieur de leurs campus. Il est devenu obligatoire pour chaque employé de le suivre afin d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer l’indice de pollution à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Par exemple, le U.S. Green Building Council (UGBC) a encouragé toutes les entreprises multinationales à être certifiées LEED (Leader in Energy and Environment Design). L’intention principale derrière cela est de promouvoir le vélo, l’efficacité des transports et également d’améliorer la santé publique en inspirant des activités physiques pratiques et récréatives. Cela devrait augmenter positivement la demande de vélos et de composants au cours de l’année prévue.

Selon l’étude PMR, les principaux acteurs du marché des vélos et des composants se concentrent sur l’introduction de vélos et de composants légers, associés à de meilleures caractéristiques de performance sur tous les terrains. De plus, en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour la mobilité électrique, les vélos électriques gagnent du terrain. Les principaux fabricants se concentrent sur l’introduction de tels modèles afin d’attirer de nouveaux clients et de donner un coup de pouce nécessaire à leur flux de revenus.

Augmenter les programmes publics de location de vélos et les initiatives gouvernementales

Les programmes de partage de vélos offrent une option de mobilité active aux individus dans le but d’augmenter le cyclisme, de réduire les embouteillages et de minimiser la pollution de l’environnement. De plus, les vélos disponibles à la location économisent les investissements des utilisateurs nécessaires pour acheter leurs propres vélos. De plus, les utilisateurs qui prennent l’habitude d’utiliser des vélos de location peuvent être des acheteurs potentiels à l’avenir pour se déplacer sur des distances plus courtes.

Par exemple, le gouvernement indien envisage de mettre en œuvre diverses politiques telles que « Startup India » et « Make in India », dans le but de renforcer le secteur manufacturier et d’améliorer également le revenu par habitant des consommateurs indiens moyens. Une telle politique favoriserait davantage le développement du marché du vélo et des composants, en plus de bénéficier aux parties prenantes. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des vélos et des composants dans la région Asie-Pacifique comme l’Inde.

Analyse de la concurrence sur le marché des vélos et des composants

Le rapport d’étude de marché PMR met également en évidence des informations importantes sur le scénario concurrentiel sur le marché des vélos et des composants et de nombreuses stratégies des acteurs du marché protubérants. Certains participants clés sont Shimano, Inc., Inc., VELO, Brooks England SRL, Specialized Bicycle Components, Inc. et Accell Group N.V., entre autres.

De plus, de nombreux acteurs proéminents du marché des vélos et composants mettent en œuvre des tactiques et des stratégies, telles que des acquisitions, des coentreprises et des collaborations pour établir leurs réseaux de vente et de distribution dans le monde entier. En outre, de nombreux fabricants introduisent également une nouvelle gamme de produits pour améliorer leur portefeuille de produits. Par exemple, en juillet 2019, VELO a lancé une nouvelle gamme de produits comprenant la selle VELO-Esthétique et la selle VELO-Leisure.

