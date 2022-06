Le marché des vélos devrait percevoir une croissance substantielle en 2030

Marché des vélos : par produit (montagne, hybride, route et autres), par technologie (électrique, conventionnelle et autres), par utilisation finale (homme, femme et enfant), par structure (non pliable et pliable) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des vélos couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie mondiale du vélo.

Perspectives de l’industrie du vélo

Le marché des bicyclettes était évalué à 53,9 milliards USD en 2020 et a atteint 77,8 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Les gens sont bien conscients de leur forme physique et soucieux de leur santé. La principale tendance du marché du vélo est principalement d’influencer la demande de vélo en tant que principale source de transport. L’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs dans les pays émergents tels que l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et le Mexique devrait être le principal moteur du marché dans les années à venir.

Les vélos utilisent des places de stationnement limitées, et il est facile à utiliser car tout le monde peut le conduire, et il ne consomme pas non plus de carburant ni d’entretien élevé. C’est un mode de transport écologique.

Facteurs affectant le marché mondial des vélos au cours de la période de prévision :

La capacité des vélos électriques à gérer leurs vitesses de manière adéquate offre une conduite confortable sur les viaducs, les zones de montagne, même sur les routes difficiles, ouvrant ainsi la voie à des ventes élevées de vélos électriques et renforçant davantage le marché mondial du vélo.

Avec l’augmentation de la population, le trafic de véhicules augmente également, et cela augmente également la pollution, ce qui entraîne la pollution et le réchauffement climatique. Cela devrait stimuler la croissance du vélo sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Vélos :

Alors que l’épidémie de COVID-19 a envoyé des ondes de choc à l’industrie du vélo, cette pandémie a eu un impact considérable sur les ventes de vélos neufs. Les installations de fabrication de vélos, les magasins, le commerce et les activités de vente au détail qui ont été arrêtés pendant le verrouillage ont largement affecté son offre et sa demande de la part des consommateurs. Ainsi, cette lacune dans la chaîne d’approvisionnement et l’absence de pièces de rechange et le report de nombreux événements haut de gamme, tournois cyclistes et Jeux olympiques ont réduit ses ventes et entraîné une perte importante pour les entreprises du marché mondial du vélo.

En outre, le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécifique sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et région du « marché mondial des vélos » et les mesures gouvernementales pertinentes avec les normes les plus récentes pour soutenir L’industrie. Il met également en évidence le paysage actuel du marché pendant l’épidémie de COVID-19, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie, ainsi que celles qui seront perdantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure basée sur le produit, la technologie, l’utilisateur final et la structure.

Sur la base du produit, le marché mondial des vélos a été segmenté en –

Montagne

Hybride

Route

Les autres

Basé sur la technologie, le marché mondial des vélos a été segmenté en –

Électrique

Conventionnel

Autre

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des vélos a été segmenté en –

Homme

Femelle

Des gamins

Sur la base de la structure, le marché mondial des vélos a été segmenté en –

Non-pliable

Pliable

Marché des vélos : perspectives régionales

Le marché du vélo a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du vélo, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché du vélo au cours de la période de prévision. De plus, l’Europe devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial du vélo tout au long de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des vélos comprennent –

Le marché mondial des vélos est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de vélos opérant sur le marché mondial sont –

Groupe Accell

Industries Dorel

Vélos géants

Mérida

Olympe Corp.

Vélos Trek

Pon Holdings

Cycles de héros

Vélos Fuji

Vélos Xidesheng

OMYO

Vélos Trinx

Scott Sports

Atlas

Vélo de Laux

KHS

cube

Spécialisé

Téléphone de Shanghai

Grimaldi Industrie

Le rapport sur le marché des vélos fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra un examen qualitatif et quantitatif approfondi

évaluation des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des vélos couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

