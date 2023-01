Le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes devrait percevoir une croissance importante de 2770,93 millions USD avec un excellent TCAC de 3,80% d’ici 2030, analyse de la taille, de la part, des tendances, de la demande et de la segmentation

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

Le rapport sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes fournit une image méticuleuse du secteur par un résumé des données, de la production et de la méthode d’étude provenant de diverses sources. L’analyse concurrentielle consiste à identifier les principales tendances mutuelles et les principaux acteurs du marché. En outre, le rapport comprend également une évaluation des différents facteurs essentiels pour les acteurs du marché existants et les nouveaux acteurs du marché, associée à une étude méthodique de la chaîne de valeur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes était évalué à 2056,11 millions USD en 2022 et devrait atteindre 2770,93 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 3,80% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En outre aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix , analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Définition du marché

Un véhicule semi-autonome et autonome sont des véhicules qui peuvent décélérer et accélérer et peuvent s’arrêter sans aucune intervention humaine. Les véhicules semi-autonomes et autonomes peuvent être capables de se garer et de rester dans la voie sans aucune intervention humaine, mais ils ne sont pas autonomes. Dans la plupart des cas, dans ces véhicules, les conducteurs doivent toujours garder les mains sur le volant.

Dynamique du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Conducteurs

Demande croissante de véhicules semi-autonomes et autonomes à des fins de sécurité et de sûreté

La recrudescence des préoccupations concernant la sûreté et la sécurité des personnes a stimulé la demande pour le véhicule semi-autonome et autonome parmi les consommateurs. Les véhicules semi-autonomes et autonomes présentent de nombreuses caractéristiques telles que la productivité du moteur, une meilleure efficacité énergétique et un minimum d’accidents de véhicules. Ce sont là quelques avantages potentiels qui devraient augmenter la demande de ces véhicules et stimuler la croissance du marché.

Consommation de carburant réduite

Les véhicules semi-autonomes et autonomes sont des véhicules très économes en carburant car ils peuvent accélérer et décélérer plus efficacement qu’un conducteur humain, ce qui réduit la consommation de carburant. En conséquence, une propriété économe en carburant, augmente la demande de véhicules semi-autonomes et autonomes qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, des bénéfices observables tels que moins d’émissions de monoxyde de carbone et des réductions de la consommation de carburant contribueront à la durabilité. et les objectifs environnementaux.

Des opportunités

Avancée technologique

L’avancée technologique croissante des véhicules semi-autonomes et autonomes a augmenté l’intégration avec les technologies connexes, augmentant ainsi l’efficacité en réduisant l’erreur humaine. Les véhicules semi-autonomes et autonomes peuvent augmenter l’efficacité des véhicules car ils fourniraient des mises à jour, des véhicules connectés et des systèmes d’aide à la conduite améliorés en temps réel. Les véhicules semi-autonomes et autonomes offrent également la possibilité de se livrer à une conduite intelligente, ce qui aide à modifier les itinéraires en conséquence. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché.

Intégration de nouvelles technologies

Les grands constructeurs de véhicules tentent de créer des véhicules sans conducteur en intégrant des technologies de pointe telles que l’Internet des objets et l’intelligence artificielle. La demande croissante d’intégration de nouvelles technologies dans les automobiles est généralement motivée par des programmes gouvernementaux visant à accroître la sûreté et la sécurité des consommateurs. De plus, l’intégration de caméras basées sur l’IA augmente la demande de produits parmi les consommateurs et contribue à l’expansion du marché. Le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes se développe en raison d’une augmentation de l’adoption de technologies de pointe et crée de nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Manque de connaissances

Le manque de technologies de l’information et de connaissances techniques concernant les fonctionnalités avancées des véhicules semi-autonomes et autonomes censés limiter les consommateurs, les autres facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance du marché.

Coût élevé du véhicule

Le marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes a des coûts élevés en raison des infrastructures de communication et des technologies de pointe dans les pays en développement, ce qui pourrait entraver la taille du marché au cours de la période de prévision.

𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐦𝐢-𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨𝐮𝐬 𝐕𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐚𝐫𝐞:

Mercedes-Benz Group AG (Allemagne)

Continental AG (Allemagne)

Valeo (France)

ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)

Tesla (États-Unis)

Magna International Inc, (Canada)

Waymo LLC (États-Unis)

BMW (Allemagne),

Texas Instruments Incorporé. (NOUS)

General Motors (États-Unis)

Audi AG (Allemagne)

NXP Semiconductor (Pays-Bas)

Ford Motor Company (États-Unis)

Volkswagen (Allemagne)

Toyota Kirloskar Motor (Inde)

DENSO Corporation (Japon)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Infineon Technologies AG (Allemagne)

AB Volvo (Suède)

Renesas Electronics Corporation (Japon)

Visteon Corporation (États-Unis)

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient établir une proximité?

Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie de véhicules semi-autonomes et autonomes à l’extérieur et de plus pour chaque portion à l’intérieur ?

Quelle sera l’application et le tri et l’estimation des véhicules semi-autonomes et autonomes rejoints attentivement par les fabricants ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

Quelle est la durée du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes ?

Comment la part de marché des véhicules semi-autonomes et autonomes fait-elle progresser la valeur de diverses marques d’assemblage?

Segments de marché clés couverts par la recherche sur l’industrie des véhicules semi-autonomes et autonomes

Composant

Caméra

LiDAR

Radar

Ultrasonique

Capteur

Autres

Fonctionnalités ADAS

Assistance de voie

Système d’avertissement de collision

Régulateur de vitesse adaptatif

Aide au stationnement intelligente

Alerte de circulation transversale

Freinage d’urgence automatique

Autres

Niveau d’automatisation

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Propulsion

LA GLACE

Électrique

Application

Transport

Logistique Militaire et Défense

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Véhicule semi-autonome et autonome

Le paysage concurrentiel du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes.

Table des matières

Chapitre 1 : Aperçu du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Chapitre 2: Impact économique du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Chapitre 3 : Concurrence par fabricant

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région (2023-2030)

Chapitre 5 : Offre (production), consommation, exportation, importation par régions (2023-2030)

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Marché des véhicules semi-autonomes et autonomes par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11: Analyses géographiques du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Chapitre 11.1 : Amérique du Nord

Chapitre 11.2 : Europe

Chapitre 11.3 : Asie-Pacifique

Chapitre 11.4 : Amérique du Sud

Chapitre 12: Analyse des facteurs d’effet sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Chapitre 13: Prévisions du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes (2023-2030)

Chapitre 14 : Rapports connexes

Chapitre 15 : Annexe

Objectifs de l’étude du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les 7 prochaines années

Étudier les facteurs affectant la croissance du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Fournir une analyse au niveau des pays du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes en fonction de leur taille de marché et de leurs perspectives futures

Fournir des prévisions de revenus des segments et sous-segments de marché par rapport à trois régions clés de l’APAC, de l’EMEA et des Amériques

Pour étudier et prédire la taille future précise du marché, partager au cours de la période 2022-2030

Fournir les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes ainsi que la menace de substituts et les menaces de rivalité

Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

Analyse/aperçus régionaux du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes

Le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, fonctionnalités ADAS, niveau d’automatisation, propulsion et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. , Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Israël, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste du Sud Amérique.

L’Amérique du Nord domine le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes en termes de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa gouvernance au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de véhicules plus sûrs et économes en carburant dans cette région. L’augmentation de divers problèmes concernant la sécurité des véhicules et l’augmentation rapide des ventes d’automobiles stimuleront probablement le taux de croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’investissement croissant dans les innovateurs technologiques mondiaux. De plus, la production et les ventes élevées de véhicules de luxe et les progrès technologiques stimuleront probablement le taux de croissance du marché.

Parcourez un résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-semi-autonomous-and-autonomous-vehicle-market

Comment ce rapport Market Intelligence vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2030.

Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie des véhicules semi-autonomes et autonomes, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes.

Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes.

L’analyse des données présente dans le rapport sur les véhicules semi-autonomes et autonomes est basée sur la combinaison des ressources primaires et secondaires.

Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou retenues du marché sur les activités Véhicule semi-autonome et autonome.

