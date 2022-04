Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) devrait croître à un TCAC de 14,59 % pour atteindre 9 077,3 millions de dollars américains de 2020 à 2028

L’augmentation des activités de commerce électronique à travers le monde se traduit par l’adoption du processus de manutention automatisée des matériaux. Les entreprises de commerce électronique telles que Walmart, Amazon, Alibaba et Flipkart se concentrent de plus en plus sur la manutention automatisée des matériaux afin de réduire les coûts opérationnels et d’augmenter la taille des stocks.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des véhicules à guidage automatisé (AGV)

Le rapport sur le marché mondial des véhicules à guidage automatique (AGV) couvre la vue d’ensemble, le résumé, la dynamique de l’industrie des véhicules à guidage automatique (AGV), l’analyse concurrentielle et les diverses stratégies des principaux acteurs pour se maintenir sur le marché mondial. Ce rapport sur les véhicules à guidage automatique (AGV) couvre les cinq principales régions du monde et les pays qui les composent, ce qui montre l’état du développement régional, composé de données sur la valeur marchande, le volume, la taille et les prix.

Les principaux acteurs profilés sur le marché comprennent:

Balyo SA, Bastian Solutions, Daifuku Co., Groupe Dematic, Groupe Hyster-Yale, Groupe SSI SCHAEFER, Konecranes Oyj, Kuka AG, Lodamaster GroupInc

Le marché mondial des véhicules à guidage automatique (AGV) est principalement segmenté en fonction des différents types de produits, sources, canaux de vente et régions :

Impact du COVID-19 et analyse globale par technologie (navigation filaire, navigation sur bande de guidage, navigation cible laser, navigation magnétique et autres), type (standard, hybride, compact et autres), type de véhicule (transpalettes, unités de transport de charge, Trains sans conducteur, chariots élévateurs et autres) et utilisateur final (fabrication générale, alimentation et boissons, aérospatiale, vente au détail, soins de santé, logistique, automobile et autres)

Public cible:

Fabrication de véhicules à guidage automatique (AGV)

Commerçants, importateurs et exportateurs

Fournisseurs et distributeurs de matières premières

Cabinets de recherche et de conseil

Organismes gouvernementaux et de recherche

Associations et organismes de l’industrie

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Ces entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance, telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les acquisitions et les accords et partenariats pour étendre leurs opérations à travers le monde.

Principaux avantages du rapport :

Taille du marché mondial, régional, national, type de produit, source et canal de vente et leurs prévisions Identification et analyse détaillée des dynamiques clés du marché, telles que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis influençant la croissance du marché Analyse détaillée des perspectives de l’industrie avec PESTLE spécifique au marché et chaîne d’approvisionnement pour mieux comprendre le marché et élaborer des stratégies d’expansion Identification des principaux acteurs du marché et analyse approfondie de leur part de marché et de leurs compétences de base, de leurs positions financières détaillées, de leurs produits clés et de leurs arguments de vente uniques Analyse des initiatives stratégiques des principaux acteurs et des développements concurrentiels, tels que les coentreprises, les fusions et les lancements de nouveaux produits sur le marché Entretiens avec des experts et leurs points de vue sur l’évolution du marché, les perspectives actuelles et futures et les facteurs ayant une incidence sur les stratégies à court et à long terme des fournisseurs Des informations détaillées sur les régions émergentes, le type de produit, la source et le canal de vente avec des informations et des faits qualitatifs et quantitatifs

Impact du COVID-19 sur les véhicules à guidage automatique (AGV) mondiaux :

L’épidémie de COVID-19 a créé un défi économique, de santé publique et logistique sans précédent dans le monde entier ; cependant, la technologie s’est intensifiée lorsque COVID-19 a frappé. L’un des impacts les plus importants observés ces derniers mois en raison du COVID-19 a été un énorme changement de comportement dans l’adoption de la technologie. Par exemple, Garmin, qui équipe la flotte des principales technologies de navigation GPS, de radar, de communication et de données sur le vent, a signalé qu’avec les lourdes restrictions de voyage, il a été témoin d’une demande accrue d’équipements pour les bateaux et les activités nautiques sur de nombreux marchés.

Méthodologie de recherche :

Le marché est dérivé d’une utilisation intensive de recherches internes secondaires, primaires, suivies d’une validation d’experts et d’un point de vue de tiers, tels que des rapports d’analystes de banques d’investissement. La recherche secondaire est la base principale de notre étude dans laquelle nous avons mené une exploration approfondie des données, en nous référant à des sources de données vérifiées, telles que des livres blancs, des articles publiés par le gouvernement et la réglementation, des revues techniques, des magazines spécialisés et des sources de données payantes.

Pour les prévisions, les facteurs régionaux de demande et d’offre, les investissements récents, la dynamique du marché, y compris le scénario de croissance technique, le comportement des consommateurs, les tendances et la dynamique d’utilisation finale et la capacité de production ont été pris en considération. Différentes pondérations ont été attribuées à ces paramètres et quantifié leurs impacts sur le marché en utilisant l’analyse moyenne pondérée pour dériver le taux de croissance du marché.

Les estimations et prévisions du marché ont été vérifiées par le biais de recherches primaires exhaustives avec les acteurs clés de l’industrie (KIP), qui comprennent généralement :

Fabricants

Fournisseurs

Distributeurs

Organismes gouvernementaux et associations

Instituts de recherche

Remarque: Si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des véhicules à guidage automatique (AGV), veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

