Le marché des vecteurs viraux et des vaccins devrait croître à un TCAC de 18,65% jusqu’en 2029 au cours de la période de prévision

Un vecteur est un type de dispositif de délivrance de gène utilisé pour introduire un transgène dans une cellule afin qu’elle puisse se reproduire et/ou s’exprimer. Un vecteur est une molécule d’ADN composée d’un insert transgénique et d’une séquence plus longue qui sert de squelette au vecteur. L’isolement, l’amplification ou l’expression d’un insert dans une cellule cible est une fonction de base des vecteurs pour transférer l’information génétique à d’autres cellules.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vecteurs viraux et des vaccins , d’une valeur de 746,6 millions de dollars en 2021, atteindra 2 932 450 millions de dollars en 2029 et devrait croître à un TCAC de 18,65 % sur la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire ainsi que la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vecteurs viraux et des vaccins comprennent :

Novasep (France)

MerckKGaA (Allemagne)

Institut Charles River (Royaume-Uni)

uniQre NV (Pays-Bas)

Waisman Biomanufacturing (États-Unis)

Creative-Biogène (EE. UU.)

Aldebron (États-Unis)

Addgene (États-Unis)

Oxford Biomedical (Royaume-Uni)

Thermo Fisher Scientific Inc(EE. UU.)

Fujifilm Corporation (Japon)

Spark Therapeutics Inc. (EE. UU.)

ABL Co., Ltd. (EE.UU.)

Boehringer Ingelheim International GmbH

Brammers bio (États-Unis)

créatures créatives

General Electric (États-Unis)

Pfizer (États-Unis)

Dynamique du marché des vecteurs viraux et des vaccins

chauffeur

Augmentation de la prévalence du cancer et des maladies génétiques

L’incidence croissante du cancer, des maladies génétiques et des maladies infectieuses stimule la demande de thérapie génique, de thérapie cellulaire et de vaccins à base de vecteurs, qui est l’un des principaux moteurs du marché mondial des vaccins et des vecteurs viraux. Les cancers du sein, du poumon, de la prostate, du côlon et du rectum sont les cancers les plus courants. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer, suivi du cancer du sein et du cancer colorectal.

Adoption rapide de vecteurs viraux et plasmidiques pour développer des thérapies innovantes

De nouveaux médicaments sont développés rapidement en utilisant des vecteurs viraux et non viraux. Ces vecteurs sont utiles pour délivrer des gènes à des cellules ou tissus spécifiques in vivo. Les virus adéno-associés, les lentivirus et les rétrovirus sont des exemples de vecteurs viraux qui ont été utilisés dans une variété d’essais précliniques et cliniques évaluant des produits de thérapie cellulaire et génique ainsi que des vaccins.

Accroître la recherche clinique pour le développement de la thérapie génique

Le marché mondial de la thérapie génique connaît actuellement une augmentation des essais cliniques, offrant un potentiel lucratif pour l’activité naissante de fabrication de vecteurs viraux et de plasmides.

Scénarios de financement favorables pour la thérapie vectorielle

Les coûts élevés de production et de développement de nouveaux médicaments, les essais précliniques et cliniques pour déterminer leur efficacité nécessitent un financement suffisant. Les subventions et les fonds abondants disponibles pour entreprendre des activités de recherche et développement liées aux cellules vectorielles et à la thérapie génique stimulent le marché des vecteurs viraux et des vaccins.

chance

La prévalence croissante de maladies telles que les maladies cardiaques, le cancer, le VIH et l’hémophilie a nécessité le développement de thérapies à base de vecteurs viraux, et les avancées technologiques dans la fabrication de vecteurs viraux stimulent l’expansion du marché. De plus, l’utilisation croissante de vecteurs viraux dans l’industrie biopharmaceutique et l’augmentation des thérapies rentables stimulent la demande du marché. Cependant, dans les années à venir, l’augmentation de l’activité gouvernementale dans la R&D en santé ainsi que les industries de santé sous-développées dans certaines régions offriront des opportunités lucratives.

Pour en savoir plus sur l'analyse de marché, consultez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-viral-vector-and-vaccine-market

Couverture du marché mondial des vaccins et des vecteurs viraux

Le marché des vecteurs viraux et des vaccins est segmenté en fonction du type, du flux de travail, de l’application, de la maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Aiguiser

adénovirus

virus de la variole

fièvre jaune légère

vecteur du virus de la vaccine

Autres

flux de travail

traitement en amont

exécution en aval

application

Antisens et ARNi

thérapie génique

thérapie cellulaire

vaccinologie

maladie

un cancer

maladie génétique

Épidémie

Autres

utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

laboratoire

Analyse régionale/prévisions de marché pour les vaccins et les vecteurs viraux

Le marché des vecteurs viraux et des vaccins est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, flux de travail, application, maladie et utilisateur final, comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des vecteurs viraux et des vaccins sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies infectieuses. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la transformation clinique et de l’industrialisation de la fabrication de thérapies géniques.

Explorez la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-viral-vector-and-vaccine-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données racontent que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq porteuses force, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte, tout en fournissant une analyse prédictive des données.

