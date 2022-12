Le marché des vecteurs lentiviraux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,1 % au cours de la période de prévision

Le marché des vecteurs lentiviraux devrait être témoin de la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 207,37 millions USD. d’ici 2028. Demande croissante de vecteurs lentiviraux et augmentation des maladies infectieuses ; sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision. Les vecteurs lentiviraux (LV) sont des véhicules efficaces pour le transfert de gènes dans des cellules de mammifères en raison de leur capacité à exprimer de manière stable un gène d’intérêt dans des cellules en division et non en division. Les lentivirus sont des agents pathogènes humains et animaux connus pour avoir de longues périodes d’incubation et une infection persistante.

Les biologistes moléculaires utilisent fréquemment des vecteurs viraux pour introduire du matériel génétique dans les cellules. Cette procédure peut être réalisée in vivo (au sein d’un organisme vivant) ou en culture cellulaire (in vitro). Les virus ont développé des mécanismes moléculaires spécialisés pour transporter efficacement leurs génomes dans les cellules qu’ils infectent.

Les principales sociétés traitant du vecteur lentiviral sont Merck KGaA, FinVector Oy, Oxford Biomedica, Sirion-Biotech GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Applied Biological Materials Inc., Creative Biolabs, Batavia Biosciences BV, Waisman Biomanufacturing, Cytiva (filiale de Danaher) , bluebird bio, Inc., System Biosciences, LLC, COBRA BIOLOGICS, Takara Bio Inc., OriGene Technologies, Inc., Sino Biological, Inc., Cell Biolabs, Inc., Lonza, GENEMEDI et FUJIFILM Diosynth Biotechnologies (un filiale de FUJIFILM Holdings Corporation) parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport sur le marché des vecteurs lentiviraux fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, géographie, expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue et taille du marché des vecteurs lentiviraux en Asie-Pacifique

Le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en huit segments notables basés sur le composant, le type, la génération, le flux de travail, le mode de livraison, l’indication de la maladie, l’application et l’utilisateur final. La croissance inter-segments vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en promoteurs lentiviraux, étiquettes de fusion lentivirales, systèmes d’emballage lentiviraux et autres. En 2021, le segment des systèmes d’emballage de lentivirus devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison des avancées croissantes de la recherche en Chine, au Japon et dans d’autres pays d’Asie-Pacifique.

En fonction du type, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en produits et services. En 2021, le segment de produits devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison de la forte population gériatrique.

Sur la base de la génération, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en 4ème génération, 3ème génération, 2ème génération et 1ère génération. En 2021, le segment de quatrième génération devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison de ses effets secondaires moindres associés aux applications de thérapie génique.

Sur la base du flux de travail, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en traitement en amont et traitement en aval. En 2021, le segment de la transformation en amont devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison de l’augmentation de la main-d’œuvre qualifiée dans les instituts de recherche et les sociétés pharmaceutiques.

Sur la base de la méthode de livraison, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en in vivo et ex vivo. En 2021, le segment in vivo devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison du développement croissant des essais cliniques de vecteurs viraux.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en cancer, troubles génétiques, maladies infectieuses, maladies vétérinaires et autres. En 2021, le segment du cancer devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison de la forte population et de la prévalence des cas de cancer.

Au niveau des applications, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en thérapie génique et en vaccinologie. En 2021, le segment de la thérapie génique devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison du tourisme médical répandu dans les pays asiatiques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vecteurs lentiviraux est segmenté en sociétés de biotechnologie, sociétés pharmaceutiques, organisations de recherche sous contrat, organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et instituts universitaires / de recherche. En 2021, le segment des universités et des instituts de recherche devrait dominer le marché des vecteurs lentiviraux en raison de l’augmentation du financement gouvernemental des procédures de recherche et développement.

Analyse par pays du marché Vecteurs lentiviraux

Le marché des vecteurs lentiviraux est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type, génération, flux de travail, méthode de livraison, indication de maladie, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des vecteurs lentiviraux dans cette région comprennent la Chine, le Japon, l’Australie, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique. Le segment de produits domine en Chine, qui est un leader dans la région Asie-Pacifique en raison de sa grande population gériatrique et de sa forte production de vaccins.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de Asia-Pacífico y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos Du pays.

