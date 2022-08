Le marché des vecteurs d’expression devrait rapporter 554,20 millions USD à l’échelle mondiale, d’ici 2029 à un TCAC de 6,40 %

Le rapport à grande échelle sur le marché mondial des vecteurs d’expression est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits et les facteurs de motivation des clients, les préférences des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. Il s’agit d’un rapport d’étude de marché de grande envergure qui comprend divers paramètres du marché, à savoir la définition du marché, la devise et les prix, la segmentation du marché, l’aperçu du marché, les informations premium, les informations clés et le profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché. Le rapport de recherche persuasif sur le marché mondial des vecteurs d’expression comprend une analyse et une évaluation de haut en bas de divers facteurs liés au marché qui jouent un rôle clé pour une meilleure prise de décision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vecteurs d’expression devrait subir un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 337,39 millions USD en 2021, atteindrait 554,20 millions USD d’ici 2029. Les «vecteurs d’expression bactérienne» dominent le segment de type hôte du marché des vecteurs d’expression en raison des niveaux de transformation élevés et des protocoles de transformation simples. . Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport fiable sur le marché mondial des vecteurs d’expression est une étude professionnelle mais approfondie sur l’état actuel du marché. Le rapport contient également les moteurs et les contraintes du marché mondial des vecteurs d’expression qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui animent le marché par des profils d’entreprise systémiques. Ce rapport d’activité est basé sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché ont été pris en considération ici.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vecteurs d’expression sont Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), Promega Corporation (États-Unis), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne). ), Merck KGaA (Allemagne), TAKARA HOLDINGS Inc. (Japon), New England Biolabs (États-Unis), GenScript (États-Unis), Quest Diagnostics (États-Unis), Synbio Technologies (États-Unis), Addgene,Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), OriGene Technologies, Inc. (États-Unis), InvivoGen (États-Unis), GeneCopoeia, Inc. (États-Unis), ATCC (États-Unis), tebu-bio (France), System Biosciences, LLC. (États-Unis), Sanofi (France), transOMIC (États-Unis), Genlantis Inc. (États-Unis), Macrogen, Inc. (Corée du Sud) et Gene Bridges GmbH (Allemagne) entre autres.

Dynamique du marché des vecteurs d’expression

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des maladies

La prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques et telles que le diabète dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Le diabète est l’une des maladies les plus répandues chez les individus, en particulier dans la population gériatrique.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement en cours concernant les avancées technologiques dans le domaine des médicaments à base de protéines (produits biologiques) renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, les initiatives croissantes du gouvernement pour fournir le meilleur des médicaments et des technologies médicales contre les maladies liées au mode de vie, les maladies infectieuses et les troubles génétiques ouvriront davantage la voie à la croissance.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et l’augmentation de la population gériatrique, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, les progrès croissants des techniques d’expression des protéines et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’introduction de technologies de pointe dans la génétique, la biologie moléculaire et la bioinformatique, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les installations d’infrastructure limitées et les coûts élevés associés à la thérapie et à la forte consolidation du marché devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, la disponibilité de substituts à faible coût, les approbations réglementaires strictes, le coût élevé de la protéinothérapie et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché. dans la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des vecteurs d’expression fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vecteurs d’expression, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des vecteurs d’expression

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. L’arrêt des interventions chirurgicales non essentielles a limité le champ de croissance du marché. Les restrictions imposées concernant le mouvement ont encore créé des obstacles pour le marché dans cette phase pandémique. Cependant, avec les assouplissements à venir, le marché devrait rebondir.

Portée du marché mondial des vecteurs d’expression

Le marché des vecteurs d’expression est segmenté en fonction du type d’hôte, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’hôte

Vecteurs d’expression bactérienne

Vecteurs d’expression de mammifères

Vecteurs d’expression d’insectes

Vecteurs d’expression de levure

Autres vecteurs d’expression

Sur la base du type d’hôte, le marché des vecteurs d’expression est segmenté en vecteurs d’expression bactériens, vecteurs d’expression de mammifères, vecteurs d’expression d’insectes, vecteurs d’expression de levure et autres vecteurs d’expression. Les vecteurs d’expression bactériens sont en outre segmentés en vecteurs d’expression E. Coli et autres vecteurs d’expression bactériens. Les vecteurs d’expression mammifères sont en outre segmentés en vecteurs d’expression CHO et autres vecteurs d’expression mammifères. Les vecteurs d’expression d’insectes sont en outre segmentés en vecteurs d’expression de baculovirus et autres vecteurs d’expression d’insectes. Les vecteurs d’expression de levure sont en outre segmentés en vecteurs d’expression de K. Lactis, vecteurs d’expression de pichia pastoris, vecteurs d’expression de saccharomyces cerevisiae et autres vecteurs d’expression de levure.

Application

Applications thérapeutiques

Applications industrielles

Demandes de recherche

Sur la base des applications, le marché des vecteurs d’expression est segmenté en applications thérapeutiques, applications industrielles et applications de recherche.

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts de recherche universitaires

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vecteurs d’expression est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques , instituts de recherche universitaires et autres utilisateurs finaux.

Analyse / aperçus régionaux du marché des vecteurs d’expression

Le marché des vecteurs d’expression est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’hôte, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vecteurs d’expression sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vecteurs d’expression en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements des acteurs clés dans la croissance des appareils avancés, de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l’exposition plus large aux technologies et des progrès dans le secteur de la recherche et du développement avec un haut infrastructure technologique, présence d’un grand nombre d’entreprises pharmaceutiques et augmentation du nombre d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de la croissance des activités de recherche dans la région, de l’amplification des activités biotechnologiques avec l’aide d’organismes privés ou gouvernementaux. organismes de recherche et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

