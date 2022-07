Le marché des vaporisateurs de cannabis enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des vaporisateurs de cannabis

Un vaporisateur de cannabis en tant qu’appareil conçu pour chauffer le cannabis. Les vaporisateurs utilisent différents types de mécanismes de chauffage pour extraire les cannabinoïdes de la plante et les convertir en vapeur. Le marché des vaporisateurs de cannabis connaît une croissance importante en raison de l’augmentation de la légalisation du cannabis dans plusieurs régions. Sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du cannabis pour la santé et à ses applications médicales croissantes. Les vaporisateurs de cannabis sont utilisés à des fins médicales ainsi qu’à des fins récréatives. La technologie de pointe utilisée dans les vaporisateurs portables afin qu’un consommateur puisse contrôler la température et l’utiliser selon ses goûts. Ce sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des vaporisateurs de cannabis au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial des vaporisateurs de cannabis

Le principal facteur qui stimule la croissance du marché mondial des vaporisateurs de cannabis est la légalisation du cannabis, qui a permis aux gens de pratiquer une consommation sûre de substances ainsi que ses avantages médicaux. En conséquence, de nombreux pays légalisent progressivement l’usage du cannabis dans le monde entier.

Cependant, la structure réglementaire complexe de l’utilisation du cannabis et les normes réglementaires strictes liées à la production et à la vente de cannabis dans divers pays pourraient être fastidieuses pour les fabricants. Ce sont quelques facteurs majeurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des vaporisateurs de cannabis au cours de la période de prévision.

Alors que la plupart des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud légalisent le cannabis, il existe également une énorme opportunité pour l’initialisation et la légalisation du cannabis en Asie-Pacifique. En effet, divers pays de la région Asie-Pacifique pourraient être des producteurs potentiels de cannabis à faible coût avec une capacité de production élevée.

Segmentation du marché : marché mondial des vaporisateurs de cannabis

Le marché mondial des vaporisateurs de cannabis est segmenté en fonction de l’ingrédient, du type, du canal de distribution, de l’utilisation et des régions.

Le marché mondial des vaporisateurs de cannabis est segmenté en fonction de son utilisation à des fins médicales et récréatives. Le segment récréatif a dominé le marché mondial des vaporisateurs de cannabis au cours de la période de prévision en raison de la forte demande et de la consommation de cannabis à des fins récréatives.

En fonction du type, le marché cible est segmenté en portable et ordinateur de bureau. Le segment devrait croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, car il est facile à transporter et permet une utilisation personnalisée pour vaporiser des substances et des herbes. De plus, l’adoption d’une technologie de pointe dans les vaporisateurs de cannabis portables tels que les vaporisateurs à contrôle de température, grâce auxquels les utilisateurs peuvent contrôler la température pour un goût optimal, aide les vaporisateurs portables à dominer le marché des vaporisateurs de cannabis.

Aperçu régional : marché mondial des vaporisateurs de cannabis

Dans la région, le marché mondial des vaporisateurs de cannabis est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord détient la majeure partie de la part de marché environ. 49% du marché mondial. L’augmentation de l’utilisation des vaporisateurs portables est l’une des principales raisons de la croissance du marché des vaporisateurs de cannabis et elle devrait continuer à stimuler le marché au cours de la période de prévision. L’usage du cannabis est légal au Canada à des fins récréatives et médicales, et devrait se développer à une croissance significative au cours de la période estimée.

Paysage concurrentiel : marché mondial des vaporisateurs de cannabis

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des vaporisateurs de cannabis sont PAX Labs, Inc, STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG, Boundless Technology LLC., Hexo Corp., Arizer, Apollo Vaporizers Inc., DaVinci, KandyPens, Inc., SLANG Worldwide Inc., Grenco Science, Green Thump Industries, Ghost Herbal Concepts Ltd et d’autres acteurs. Les acteurs du marché investissent dans l’innovation produit pour élargir leur portefeuille de produits et accroître leur clientèle. De plus, un grand nombre de fabricants s’associent à des distributeurs locaux pour accroître leur présence sur le marché. Les efforts importants des principaux acteurs devraient accélérer la croissance du marché mondial des vaporisateurs de cannabis au cours de la période de prévision 2021-2028.

