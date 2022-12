Le marché des vannes industrielles devrait croître à un TCAC TCAC le plus élevé de 4,06% d’ici 2029, taille, part, statistiques de croissance, tendances émergentes, demande et perspectives concurrentielles

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché des vannes industrielles” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir. Ce rapport d’étude de marché sur les vannes industrielles fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans la détermination des coûts et des valeurs ou stratégies d’investissement. Le rapport Vannes industrielles est une ressource utile qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Toutes les études menées pour générer ce rapport sont basées sur des groupes de grande taille et au niveau mondial. Le rapport contient également des profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui dominent le marché.

Le marché des vannes industrielles était évalué à 73,50 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 101,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,06% au cours de la période de prévision 2022-2029. Globe Valve représente le plus grand segment d’application sur le marché en raison de ses meilleures caractéristiques de fermeture complète. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Analyse du marché des vannes industrielles :

Ce rapport sur le marché des vannes industrielles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vannes industrielles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des vannes industrielles comprend:

Emerson Electric Co. (États-Unis)

Schlumberger Limitée. (NOUS)

Flowserve Corporation (États-Unis)

IMI (Inde)

Metso Corporation (Finlande)

GE VALVE (Inde)

Curtiss-Wright Corporation (États-Unis)

Crane Co. (États-Unis)

Vanne Neway. (Chine)

McWane, Inc. (États-Unis)

ALFA LAVAL (Suède)

Rotork (Royaume-Uni)

KITZ Corporation (Japon)

KSB SE & Co. KGaA (Allemagne)

Velan inc. (Canada)

Spirax-Sarco Engineering plc (Royaume-Uni)

SAMSON AG (Allemagne)

Forbes Marshall (Inde)

Swagelok Company (États-Unis)

DEVELOPPEMENTS récents

KITZ Corporation a dévoilé la nouvelle concernant son acquisition d’actions ordinaires de TOA Valve Engineering Inc. (Japon) en septembre 2021. Ils ont signé un accord d’alliance de capital et d’affaires qui aide les deux sociétés à améliorer leur valeur d’entreprise. Cela contribue également à l’expansion de leurs activités grâce au partage mutuel des technologies, des forces et des stratégies associées aux vannes.

Dynamique du marché des vannes industrielles

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Développements infrastructurels

L’augmentation du nombre de développements liés aux infrastructures est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des vannes industrielles. L’augmentation des projets liés aux infrastructures augmentant la participation privée dans les infrastructures (PPI) pour investir davantage génère plus de demande pour les vannes industrielles.

Amélioration des équipements industriels

L’augmentation des performances des équipements industriels et de la durée de vie des lubrifiants avec une filtration continue des lubrifiants accélère la croissance du marché. De plus, l’utilisation continue de ces systèmes aide à réduire les coûts de réparation des machines ainsi que les temps d’arrêt de la production.

Utilisation dans le secteur pharmaceutique

L’augmentation de l’utilisation de vannes industrielles dans le secteur pharmaceutique pour éviter la contamination pouvant survenir en raison d’une manipulation chimique inefficace accélère la croissance du marché. L’intégration des vannes industrielles dans le secteur pharmaceutique est devenue cruciale avec le besoin de produits pharmaceutiques de haute qualité.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des vannes industrielles.

Des opportunités

En outre, l’utilisation de l’IoT et de l’industrie 4.0 dans les vannes industrielles et l’expansion des raffineries et des usines pétrochimiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la fabrication de vannes industrielles par impression 3D et la nécessité de remplacer les vannes obsolètes élargira encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le manque de politiques standardisées et les fabricants locaux proposant des vannes à bas prix devraient entraver la croissance du marché. En outre, les préoccupations concernant les temps d’arrêt imprévus dus à un dysfonctionnement ou à une défaillance des vannes devraient défier le marché des vannes industrielles au cours de la période de prévision 2022-2029.

Segmentation du marché mondial des vannes industrielles :

Taper

Vanne

Vanne sphérique

Vanne à bille

Vanne papillon

Vanne à membrane

Clapet anti-retour

Vanne à boisseau

Vanne à pincement

Soupape à pointeau

Soupape de limitation de pression

Autres

Une fonction

Isolation

Régulation

Soupape de décharge de sécurité

But spécial

Non-retour

Matériel

Fonte ductile

Acier Carbone

Plastique

Laiton

Bronze

Le cuivre

Aluminium

Autres

Accessoires

Filtre hydraulique

Câble d’alimentation

Vis et boulons de montage

Kits de joints

Couvercle de protection contre la poussière

Autres

Taille

1 pouce à 6 pouces

6 pouces à 12 pouces

12 pouces à 24 pouces

24 pouces à 48 pouces

Au-dessus de 48 pouces

Application

Pétrole et gaz

Traitement de l’eau et des déchets

Chimique

Énergie et services publics

Aliments et boissons

Pharmaceutique

Agriculture

Marin

Automobile

Métaux et exploitation minière

Papier et Pâte

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur ce marché ?

Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

Qu’est-ce qui rend ce marché faisable pour un investissement à long terme ?

Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les facteurs influençant la demande de cette industrie dans les prochaines années?

Quelle est l’analyse de l’impact des différents facteurs sur la croissance mondiale de ce marché ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur ce marché ?

Table des matières : Marché mondial des vannes industrielles

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché mondial des vannes industrielles

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Vannes industrielles

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

