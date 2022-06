Le marché des vaccins vétérinaires devrait gagner en popularité dans le monde d’ici 2030

Marché mondial des vaccins vétérinaires : par type (vaccins pour porcs, vaccins pour volaille, vaccins pour le bétail, vaccins pour animaux de compagnie, vaccins pour l’aquaculture et autres), par maladie (vaccins pour porcs, volailles, bétail, animaux de compagnie et aquaculture), par technologie (vaccins vivants atténués). , vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants et autres) et par région – Taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des vaccins pour animaux comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport fournira un aperçu de l’une des analyses les plus complètes du marché, couvrant tous les aspects du marché Vaccins pour animaux.



Rapport de recherche sur le marché mondial des vaccins vétérinaires, 2018-2025 (milliards USD)

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/veterinary-vaccines-market-to-be-valued-at-usd-12-3-billion-by-2025

Introduction à l’industrie des vaccins vétérinaires

La taille du marché des vaccins vétérinaires est estimée à 8,3 milliards de dollars américains en 2019 et augmentera à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2020-2025. Les vaccins vétérinaires contrôlent la propagation des infections et des maladies chez les animaux et les humains, ce qui est essentiel en raison de la dépendance du public à l’égard des animaux. Les animaux sont considérés comme l’une des principales sources de nourriture, de viande, de lait, de protéines et d’autres produits commerciaux tels que le cuir et la laine. Les vaccins vétérinaires les plus couramment utilisés comprennent les vaccins contre la rage, la fièvre aphteuse et le virus de la grippe équine, qui empêchent davantage la transmission d’agents infectieux en imitant l’immunité acquise naturellement. Le développement constant de vaccins est impératif car diverses maladies animales sans nom augmentent rapidement. De même,

Dynamique du marché des vaccins vétérinaires

Divers facteurs cruciaux sont à l’origine de la croissance du marché mondial des vaccins vétérinaires, notamment l’augmentation de la population d’animaux de compagnie, l’augmentation de la fréquence des zoonoses et diverses initiatives gouvernementales pour la sécurité et la santé des animaux. En outre, avec la demande croissante d’aliments d’origine animale, l’implication directe de diverses organisations animales dans le maintien de la santé animale devrait encore accroître la demande de vaccins vétérinaires dans le monde.

En outre, la croissance continue de l’innovation technologique et la sensibilisation croissante à la santé animale dans les pays émergents ou en développement devraient créer des opportunités de croissance pour les fabricants du marché au cours de la période de prévision. Le besoin de vaccins augmentera régulièrement à mesure que le nombre de propriétaires d’animaux domestiques augmentera dans les pays développés et que le nombre de bovins et de volailles augmentera dans les pays en développement. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de vaccins, qui inhibe la croissance d’organismes résistants aux antibiotiques, stimulera le développement de l’industrie. Par exemple, en août 2016, Elanco a investi les deux tiers du budget de son unité pour animaux destinés à l’alimentation dans le développement de vaccins et la réduction de l’utilisation d’antibiotiques. De plus, la demande croissante de vaccins vétérinaires a conduit à l’émergence de plusieurs nouveaux vaccins. Par exemple en février 2017,

Cependant, le manque de sensibilisation à la santé animale et la possibilité d’impacts négatifs sur les vaccins pour la santé humaine et animale sur les vaccins vétérinaires peuvent limiter la croissance du marché des vaccins pour animaux. De plus, les progrès des produits vaccinaux et la production élevée de vaccins animaux pour les animaux hybrides ouvrent de nouvelles opportunités sur le marché des vaccins animaux. D’autre part, le coût élevé de stockage du vaccin agit également comme une contrainte sur la croissance du marché des vaccins vétérinaires.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins vétérinaires

Une analyse complète de la présence de l’industrie des vaccins vétérinaires dans différentes régions et pays, la part de marché des principales entreprises, le taux de croissance et une analyse des prix est effectuée. Le marché des vaccins pour animaux évalue les graves perturbations causées par le COVID-19, les efforts de relance, l’innovation, les nouvelles technologies et les secteurs émergents.

Marché des vaccins vétérinaires : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des vaccins pour animaux en fonction du type, de la maladie et de la technologie.

Renseignez-vous avant d’acheter @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/veterinary-vaccines-market-to-be-valued-at-usd-12-3-billion-by-2025?opt= 2950

Marché mondial des vaccins vétérinaires par type

vaccins porcins

Vaccin pour volaille

Vaccin pour le bétail vaccins bovins Vaccins pour petits ruminants

vaccin pour animaux de compagnie vaccin canin vaccin chat

Vaccins aquacoles

Les autres

Marché mondial des vaccins vétérinaires par maladie

porcin

la volaille

bétail Bovine Petit ruminant

animal de compagnie Eckzahn félin

aquaculture

Marché mondial des vaccins vétérinaires par technologie

vaccins vivants atténués

Vaccins inactivés

vaccins toxoïdes

Vaccins recombinants

Les autres

Aperçu du marché mondial des vaccins vétérinaires

Marché des vaccins vétérinaires : perspectives régionales

Géographiquement, le marché des vaccins pour animaux est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Amérique du Nord a enregistré les ventes les plus élevées sur le marché mondial des vaccins pour animaux en 2019, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. La croissance de la région a été attribuée aux niveaux élevés d’adoption d’animaux, à une consommation excessive de viande et de produits laitiers et à une prise de conscience croissante des avantages de l’utilisation de vaccins pour animaux. En outre, la région Asie-Pacifique a un potentiel de marché élevé qui pourrait influencer les tendances du marché des vaccins pour animaux en raison de la possession accrue d’animaux de compagnie et de l’apparition accrue de diverses maladies zoonotiques.

Le marché Asie-Pacifique des vaccins vétérinaires devrait croître au taux de croissance le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de croissance de ce marché comprennent l’adoption croissante d’animaux de compagnie, l’expansion des principaux acteurs du vaccin, une plus grande disponibilité des produits et des investissements dans des installations de fabrication dans divers pays d’Asie-Pacifique, principalement l’Inde, la Chine et la Thaïlande.

Demandez la table des matières complète, les chiffres et les graphiques sur https://www.marketstatsville.com/table-of-content/veterinary-vaccines-market-to-be-valued-at-usd-12-3-billion-by -2025 le

Marché des vaccins vétérinaires : paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de vaccins pour animaux sur le marché mondial sont Merck & Co., Inc., Zoetis Inc., Ceva Santé Animale, Sanofi SA et Romvac.

Parmi les autres fabricants de vaccins vétérinaires figurent Vaxxinova, Biovac, Merial et Anicon Labor Gmb, Boehringer Ingelheim, Elanco, Phibro Animal Health Corporation et Virbac SA.

En 2020, Merck Animal Health a conclu un accord de partenariat avec Automazioni VX, Inc. (USA). L’objectif de ce partenariat était l’introduction d’Innoject Pro, une nouvelle technologie de vaccination sous-cutanée des poussins. La technologie développée à cet effet est associée à la série de vaccins Innovax de Merck Animal Health, qui est utilisée chez les volailles pour se protéger contre les maladies infectieuses.

En 2019, Pharmaq (filiale de Zoetis) a signé un accord de partenariat avec Caritas (USA). Ce partenariat visait à améliorer la productivité et la durabilité du poisson tilapia dans la chaîne de valeur du pays. Le partenariat fournira également aux éleveurs de tilapia une formation en gestion de la santé des pêches et en meilleures pratiques d’aquaculture.

Le rapport sur le marché des vaccins pour animaux propose une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations résumées dans le rapport incluent les contributions des participants et des experts de l’industrie de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des vaccins pour animaux couvre une analyse complète sur:

Dynamique du marché

segmentation du marché

Analyse régionale

Taille du marché en valeur et en volume

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Chaîne d’approvisionnement/chaîne de valeur

Analyse commerciale

Analyse des facteurs de marché

tendances du marché

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/veterinary-vaccines-market-to-be-valued-at-usd-12-3-billion-by-2025