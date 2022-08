Le marché des vaccins pour animaux devrait connaître la plus forte croissance des revenus sur la période de prévision de 2021 à 2026 | Elanco, Ceva et Phibro Animal Health Corporation

Animal vaccines ensure animal health and reduce animal suffering. Additionally, vaccines enable efficient production of animals to feed the expanding human population and eliminate the need for antibiotics to treat food and pets.

Key Drivers of Animal Vaccines Market:-

The global animal vaccines market is highly competitive and marked by several small and large animal vaccine manufacturers in terms of investment and support. The major factors influencing market growth and competition are the ever-increasing adoption of veterinary preventative injections and government-assisted bulk purchasing.

Segmentation analysis:

MarkNtel Advisors researchers put together a detailed analysis of each segmentation and its expansion in each region and country. The study contains complete, accurate and in-depth information on the size and overall volume of the products/services. Further, the report also enlightens stakeholders to map demand, production and distribution of the product/service in each segment of the Animal Vaccines market and these segments are:-

Market Separated Into, By Type

– Swine vaccines

-Aquaculture vaccines

– Ruminant vaccines

-Pet vaccines

–Canine vaccines

–Feline vaccines

-Poultry vaccines

-Cattle vaccines

Market separated into, by diseases

-Swine diseases

-Aquaculture diseases

-Diseases of ruminants

-Pet diseases

–Canine diseases

–Maladies félines

-Maladies de la volaille

-Maladies du bétail

Marché séparé en, par technologie

-Vaccins vivants atténués

-Vaccins inactivés pour le bétail

-Vaccins toxoïdes

-Vaccins recombinants

– Autres ( vaccins ADN)

Marché séparé en à, par région

-Amérique du Nord

-Amérique du Sud

-L’Europe 

-Moyen-Orient et Afrique

-Asie-Pacifique

