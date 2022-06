Le marché des vaccins contre le paludisme devrait atteindre 18 913,86 millions USD d’ici 2029 – GeoVax (États-Unis) Sumaya Biotech (Allemagne) VLP Therapeutics (États-Unis)

Pour la croissance de l’entreprise, le rapport de recherche de première classe sur le marché mondial des vaccins contre le paludisme a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport universel sur le marché mondial des vaccins antipaludiques prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins contre le paludisme était évalué à 1 852,38 millions USD en 2021 et devrait atteindre 18 913,86 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 33,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

La prévalence du paludisme dans les pays tropicaux a été une source de préoccupation pour le monde entier, causant des millions de décès au cours des dix dernières années. Le développement de vaccins est une composante essentielle d’un contrôle interventionnel efficace. Ces dernières années, de nombreuses études ont été menées sur de nouvelles options de vaccins. Un pipeline diversifié a été étudié sur la base des recherches en cours sur le cycle de vie du paludisme. Comprendre la biologie des parasites mortels du paludisme humain Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax est essentiel pour élargir les opportunités dans l’industrie du vaccin contre le paludisme. De nouvelles options dans le secteur des vaccins contre le paludisme se sont ouvertes grâce à des générations de vaccinations pré-érythrocytaires. Cela a suscité un regain d’intérêt de la part des entreprises de biotechnologie. RTS, S/AS01 (RTS,S) est l’option vaccinale la plus étudiée pour la prophylaxie du paludisme à P. falciparum.

Définition du marché

Les vaccins contre le paludisme sont des traitements qui protègent contre le paludisme, une maladie infectieuse transmise par les moustiques. Le paludisme, communément appelé infection à plasmodium, se transmet par la piqûre de moustiques anophèles femelles infectés. Les frissons, la fièvre et la transpiration sont les symptômes de cette maladie de longue durée. Ces vaccins peuvent être administrés de diverses manières, notamment par injections intramusculaires, sous- cutanées et intradermiques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ces vaccins soient utilisés dans les endroits où le fardeau de la maladie et de la transmission du paludisme est élevé.

Dynamique du marché des vaccins contre le paludisme

Conducteurs

Hausse de la prévalence du paludisme dans les pays à faible revenu

L’augmentation de la prévalence du paludisme dans les pays à faible revenu devrait stimuler le taux de croissance du marché. Le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle propagée par les moustiques anophèles femelles et causée par le parasite Plasmodium. L’épidémie de paludisme se propage et le changement climatique facilite la prolifération des moustiques vecteurs. Selon l’OMS, il y avait environ 229 millions d’infections palustres et 409 000 décès dans le monde en 2019. Le paludisme sévit principalement dans les régions tropicales telles que l’Afrique, l’Asie, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. En outre, le paludisme est le plus répandu en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des vaccins contre le paludisme est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

En outre, l’augmentation du nombre de niveaux de sensibilisation des patients ainsi que les initiatives gouvernementales et l’application croissante des vaccins contre le paludisme dans diverses conditions thérapeutiques élargiront le marché des vaccins contre le paludisme. De plus, la mise en œuvre de politiques gouvernementales favorables pour promouvoir la santé mondiale et les progrès des sciences médicales devrait améliorer le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

La croissance du marché des vaccins contre le paludisme est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vaccins contre le paludisme. Au cours des dernières années, les chercheurs ont considérablement amélioré l’efficacité induite par les vaccins. RTS, S/AS01 a fait l’objet d’un certain nombre d’investigations cliniques. Des expériences récentes en Afrique sub-saharienne ont alimenté ces progrès. RTS, S a été examiné par l’OMS pour être utilisé comme outil de lutte contre le paludisme en plus des stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques. C’est le seul vaccin antipaludique dont l’efficacité a été démontrée, en particulier chez les jeunes enfants africains.

De plus, l’augmentation du nombre de marchés émergents et le lancement de nouveaux produits offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vaccins contre le paludisme au cours de la période de prévision.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des vaccins contre le paludisme vous fournit également une analyse détaillée du marché pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins contre le paludisme

La demande pour le médicament a augmenté à la suite de l’ épidémie de COVID-19 , et le marché s’est considérablement développé en conséquence. L’efficacité des vaccins contre le paludisme dans le traitement des patients infectés par le coronavirus (COVID-19) a récemment retenu l’attention. Il a été démontré que la chloroquine inhibe le SRAS-CoV-2 in vitro, selon des rapports chinois. Le médicament s’est avéré très efficace dans le traitement des patients atteints de COVID-19. On pense que les vaccins contre le paludisme contre le coronavirus sont une thérapie possible viable (COVID 19). La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’utilisation de vaccins contre le paludisme dans le traitement de l’infection à coronavirus en tant que traitement d’urgence.

Développement récent

En octobre 2021, GlaxoSmithKline (GSK) plc salue et applaudit la proposition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’étendre l’utilisation du vaccin antipaludique RTS,S de GSK chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions à transmission modérée à élevée, comme défini par qui. Le RTS,S est le premier et le seul vaccin antipaludique dont il a été démontré qu’il réduit considérablement le paludisme chez les enfants lors d’essais cliniques clés à long terme. Le vaccin est le résultat de plus de 30 ans de travail de GSK, PATH et d’autres collaborateurs.

Analyse/aperçus régionaux du marché des vaccins contre le paludisme

Le marché des vaccins contre le paludisme est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, agent, voie d’administration, type de vaccin, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vaccins contre le paludisme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des vaccins contre le paludisme en raison de la présence de fabricants clés du produit et d’une infrastructure de soins de santé bien établie dans cette région. De plus, les dépenses élevées en recherche et développement et la présence de professionnels qualifiés propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des programmes de sensibilisation du gouvernement et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région. De plus, le nombre croissant de médicaments génériques amortira davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vaccins contre le paludisme

Le paysage concurrentiel du marché des vaccins contre le paludisme fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des vaccins antipaludiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vaccins contre le paludisme sont :

Actiza Pharmaceutical Private Limited (Inde)

AdvaCare Pharma (États-Unis)

Ipca Laboratories Ltd. (Inde)

Bliss GVS Pharma Ltd. (Inde)

GeoVax (États-Unis)

Sumaya Biotech (Allemagne)

VLP Therapeutics (États-Unis)

OSIVAX (France)

AJANTA PHARMA (Inde)

Strides Pharma Science Limited (Inde)

Mylan NV (États-Unis)

Zydus Cadila (Inde)

Cipla Inc. (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Sanofi (France)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Taj Pharmaceuticals Limited. (Inde)

Lupin (Inde)

