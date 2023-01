Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique devrait croître à un TCAC de 6,50 % d’ici l’année de prévision 2028 Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine enduits de céramique sont: Prestigio TTK Ltda. , Newell Brands, SEB Group, SCANPAN America Inc., Hawkins Cookware Co. , Tout compris, Arts culinaires. Cuisiner à la maison, Batterie de cuisine Berndes, Batterie de cuisine Moneta, Le Creuset,

Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique devrait croître à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport sur le marché de l’analyse des ustensiles de cuisine enduits de céramique en raison de son excellente résistance aux rayures, de son nettoyage facile et de sa capacité à chauffer uniformément dans la casserole.

Les revêtements céramiques sont des polymères liquides utilisés pour ajouter une finition patinée ou imparfaite aux surfaces intérieures et extérieures. Les deux matériaux, principalement composés de silice et de titane, forment des liaisons covalentes hydrophobes qui forment ensemble un film nanocéramique protecteur à la surface. La demande croissante d’ustensiles de cuisine conviviaux est un facteur majeur de croissance du marché.

La sensibilisation accrue des ménages aux méthodes de cuisson pratiques, l’essor des restaurants de restauration rapide dans les pays développés et en développement, l’essor des experts culinaires et des chefs et l’essor des concours de cuisine au niveau international sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’augmenter au cours de la période 2021- Période de croissance 2028. est du marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial Batterie de cuisine enduite de céramique et taille du marché

Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en fonction du canal de distribution, du prix, du type de matériau, de la technologie et de l’application. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du canal de distribution, le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment de marché des magasins physiques est segmenté en magasins spécialisés ou de marque et en hypermarchés/supermarchés. Le segment en ligne a été segmenté en sites Web appartenant à l’entreprise et en sites Web de commerce électronique.

En fonction du type de matériau, le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en oxyde, silice, alumine-magnésie, carbure, nitrure et autres.

Analyse au niveau national du marché Batterie de cuisine enduite de céramique

Il analyse le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique et fournit des informations sur la taille et le volume du marché des pays susmentionnés, le type de matériau, le canal de distribution, la fourchette de prix, la technologie et l’application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine enduits de céramique comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.



Le Royaume-Uni et l’Allemagne dominent le marché européen des ustensiles de cuisine revêtus de céramique en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain et de l’évolution des consommateurs vers des produits antiadhésifs durables et pratiques. Les régions de l’Inde et de la Chine devraient connaître les taux de croissance les plus élevés du marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique en Asie-Pacifique en raison de l’urbanisation rapide et de l’augmentation des opportunités d’emploi.

Analyse concurrentielle de la part de marché des ustensiles de cuisine et de l’aménagement paysager revêtus de céramique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine enduits de céramique sont:

Prestigio TTK Ltda. , Newell Brands, SEB Group, SCANPAN America Inc., Hawkins Cookware Co. , Tout compris, Arts culinaires. Cuisiner à la maison, Batterie de cuisine Berndes, Batterie de cuisine Moneta, Le Creuset, Meyer Housewares India Pvt Ltd, Tupperware. Bradshaw House , Green Living, batterie de cuisine Farberware, Gibson Outlet. NuWave, LLC ., Hatraco Ltd., Poterie Danby. Entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

