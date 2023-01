Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique devrait croître à un taux de 6,50 % d’ici l’année de prévision 2028

Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique devrait croître à un taux de 6,50 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine enduits de céramique analyse la croissance due à diverses caractéristiques telles qu’une bonne résistance aux rayures, une facilité de nettoyage et une aptitude à l’étalement. Chauffer uniformément dans la poêle.

Les revêtements céramiques sont des polymères liquides utilisés pour ajouter des surfaces de corrosion ou d’imperfection aux surfaces intérieures et extérieures. Composés principalement de silice et de dioxyde de titane, ces deux matériaux forment ensemble une liaison covalente hydrophobe et forment un film protecteur nano-céramique en surface. Le désir croissant d’utiliser des ustensiles de cuisine pratiques est un facteur majeur de croissance du marché.

La sensibilisation croissante des ménages aux méthodes de cuisson pratiques, l’augmentation du nombre de restaurants de restauration rapide dans les pays développés et en développement, le nombre croissant d’experts culinaires et de chefs et l’émergence de concours de cuisine de niveau international sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’augmenter le nombre de restaurants de restauration rapide. . Croissance du marché des ustensiles de cuisine à revêtement céramique au cours de la période de prévision 2021-2028

Étendue du marché mondial des ustensiles de cuisine enduits de céramique et taille du marché

Le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en fonction du canal de distribution, du prix, du type de matériau, de la technologie et de l’application. La croissance parmi les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du canal de distribution, le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a été segmenté en magasins spécialisés ou de marque et en hypermarchés/supermarchés. Le segment en ligne a été segmenté en sites Web appartenant à l’entreprise et en sites de commerce électronique.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en premium et en masse.

En fonction du type de matériau, le marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique est segmenté en oxyde, silice, alumine-magnésie, carbure, nitrure et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des ustensiles de cuisine à revêtement en céramique

Il analyse le marché des ustensiles de cuisine à revêtement céramique et fournit la taille du marché, des informations sur le volume par pays référencés ci-dessus, le type de matériau, le canal de distribution, le prix, la technologie et l’application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine à revêtement céramique sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique pour le reste de l’Europe, la Chine, Japon et Canada. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique ( MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud ; l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne dominent le marché européen des ustensiles de cuisine revêtus de céramique, en raison de la migration des consommateurs vers des produits antiadhésifs durables et pratiques, associée à une sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain. Les régions de l’Inde et de la Chine devraient connaître les taux de croissance les plus élevés du marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique en Asie-Pacifique en raison de l’urbanisation rapide et de l’augmentation des opportunités d’emploi.

Aménagement paysager concurrentiel et analyse de la part de marché des ustensiles de cuisine revêtus de céramique

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des ustensiles de cuisine enduits de céramique sont:

TTK Prestige Co. ; marque Newell ; groupe SEB ; SCANPAN USA, INC. ; Hawkins Cookers Limited ; tout vêtu; Cuisinart.; Cuisinier et Maison ; ustensiles de cuisine Berndes ; batterie de cuisine Moneta; Le Creuset; Articles ménagers Meyer India Pvt Ltd ; Tupperware.; Maison Bradshaw ; vie verte; Batterie de cuisine en vaisselle; Sortie Gibson.; NuWave, LLC. ; Hatraco GmbH ; Denby Porcelaine.; Entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

