Le marché des usines intelligentes mérite d’être observé : ABB Ltd, Endress+Hauser AG, Emerson Electric

Une usine intelligente démontre la production et l’innovation technologique, ainsi que l’intégration sans faille de machines et d’appareils de haute technologie. Il s’agit d’un système de fabrication créé qui crée des technologies cyber-physiques qui permettent un transport efficace des matériaux à travers l’atelier de fabrication. Il offre une qualité en temps réel ainsi qu’un gain de temps. La croissance dans la pratique des bases de fabrication modernes, l’attention croissante portée à la consommation d’énergie et l’amélioration de l’efficacité de la production sont les facteurs clés de la croissance du marché de l’usine intelligente.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent ABB Ltd, Endress+Hauser AG, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, Inc, General Electric, Honeywell International Inc, Omron Corporation, Schneider Electric, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation

SEGMENTATION DU MARCHÉ Sur la

base du type de produit, le marché est segmenté en systèmes de vision industrielle, robots industriels, dispositifs de contrôle, capteurs et autres.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en planification des ressources d’entreprise, gestion du cycle de vie des produits et interface homme-machine.

En outre, sur la base de l’industrie verticale, le marché est segmenté en automobile, semi-conducteurs, pétrole et gaz, etc.

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La

croissance dans la pratique des bases de fabrication modernes, l’attention croissante portée à la consommation d’énergie et l’amélioration de l’efficacité de la production sont les principaux facteurs de croissance du marché de l’usine intelligente.

L’industrie croissante des robots remis à neuf et des domaines inexploités tels que les robots industriels et la RFID devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante pour des technologies telles que l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA).

Contraintes

Le marché de l’usine intelligente est limité par la possibilité de cyberattaques, les problèmes de sécurité ainsi que l’investissement initial plus élevé pour l’automatisation et l’usine intelligente.

La table des matières de l’étude de marché SMART FACTORY comprend:

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de l’USINE INTELLIGENTE Marché de l’USINE INTELLIGENTE – Dynamiques clés du marché Marché de l’USINE INTELLIGENTE – Analyse du marché mondial Marché SMART FACTORY – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type Marché SMART FACTORY – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type de produit Marché SMART FACTORY – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Service Chiffre d’affaires et prévisions du marché SMART FACTORY jusqu’en 2028 – Analyse géographique Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché mondial de SMART FACTORY Paysage de l’industrie Marché de l’USINE INTELLIGENTE, profils d’entreprises clés annexe Liste des tableaux Liste des figures

