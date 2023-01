Le marché des usines intelligentes devrait saisir la valeur du TCAC de 14,88% d’ici 2028, la part, la taille, les principaux moteurs de croissance, les tendances et le paysage concurrentiel

Le meilleur rapport sur le marché Smart Factory présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés affectant le marché. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Le rapport Smart Factory gagnant a été préparé avec l’expérience d’une équipe compétente et inventive. Cela permet d’avoir une bonne idée de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Une usine intelligente affiche la fabrication et l’avancement technologique, l’assimilation parfaite des machines de haute technologie et des appareils de haute technologie. C’est le système d’usine développé, qui forme des systèmes cyber-physiques permettant un mouvement efficace des matériaux à travers le sol de l’usine. Il offre des avantages de qualité et de temps en temps réel.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de l’usine intelligente

Le marché des usines intelligentes devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,88% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des usines intelligentes fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

Principales entreprises mentionnées dans le rapport d’étude de marché Smart Factory:

Siemens, GENERAL ELECTRIC, ABB, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric, Honeywell International Inc., FANUC CORPORATION, Mitsubishi Electric Corporation, Emerson Electric Co., Yokogawa India Ltd., Bosch Limited, Stratasys Ltd., TE Connectivity Ltd, Texas Instruments Incorporated., KUKA AG, SAP ERP, HP Development Company, LP, OMRON Corporation, Dassault Systèmes

Segmentation du marché Usine intelligente :

Sur la base du composant, le marché de l’usine intelligente est segmenté en logiciels, matériel et service. Le service est en outre sous-segmenté en services gérés et services professionnels. Le matériel est en outre segmenté en capteurs, robots industriels, vision artificielle. Le logiciel est en outre segmenté en IHM, gestion du cycle de vie du produit (PLM), contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), système de contrôle distribué (DCS)

Sur la base de la connectivité, le marché des usines intelligentes est segmenté en connectivité filaire, connectivité sans fil.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché des usines intelligentes est segmenté en électronique et semi-conducteurs, aérospatiale et défense, automobile, pétrole et gaz, produits chimiques, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de l’usine intelligente:

Les pays couverts par le rapport sur le marché des usines intelligentes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des usines intelligentes en raison de l’existence des sociétés multinationales qui financent la recherche et le développement de technologies industrielles, l’Internet industriel des objets (IoT) et ainsi que la technologie cloud sont les facteurs qui stimuleront davantage la croissance du marché de l’usine intelligente dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante du marché des usines intelligentes en raison des administrations gouvernementales strictes et de l’avancement du secteur industriel sont les facteurs qui devraient encore propulser la croissance du marché des usines intelligentes dans la région au cours de la prévision. période.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key Benefits:

This research offers a comprehensive analysis of current trends, projections, and dynamics for the years, with the goal of assisting in the identification of current market opportunities.

The individual market revenue of the major countries in each area is mapped.

The research examines the Smart Factory Market circumstances on a regional and country-by-country basis.

The Smart Factory Market’s major participants have been identified.

To understand the competitive environment across geographies, this study assesses the competitive landscape and conducts a value chain analysis.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Smart Factory Market au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché Smart Factory :

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui animent la Smart Factory ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans l’usine intelligente ?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de la Global Smart Factory ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Smart Factory ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de l’usine intelligente auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de l’usine intelligente ?

