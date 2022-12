Le marché des unités de soins intensifs à distance enregistrera une expansion impressionnante de 10,61 milliards USD avec un excellent TCAC de 17,50 % d’ici 2029

Rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market Research intitulé « Marché mondial des unités de soins intensifs à distance » (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et l’exploitation stratégique et tactique. aide à la décision. Le rapport de l’unité de soins intensifs Tele est une solution définitive pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Ce rapport d’étude de marché offre aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché qui correspond exactement au créneau et aux exigences de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché sur l’unité de soins intensifs télé fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des télésoins intensifs, qui s’élevait à 2,92 milliards USD en 2021, atteindrait 10,61 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 17,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Synopsis du marché: –

Une application de télémédecine appelée Tele-Intensive Care ICU (Tele-ICU) traite des soins intensifs d’un patient dans un hôpital. Avec un équipement de communication audiovisuelle et de surveillance, la télé-USI aide à connecter le personnel de l’USI au chevet du patient avec l’équipe de soins intensifs sur un site distant. Un système Tele-ICU se compose d’un matériel qui recueille les données du patient et les transmet via un centre de commande de l’USI distante au médecin à un endroit différent.

Selon les chiffres publiés par l’ONU, environ 960 millions de personnes de plus de 60 ans vivaient dans le monde en 2017. Cela représente 13,0 % de la population mondiale. Le principal argument de vente des unités de soins intensifs éloignées est leur durée de séjour plus courte (USI). La diminution typique des séjours à l’hôpital réduit les charges inutiles du patient.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Unité de soins intensifs à distance sont

InTouch Technologies, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

UPMC (États-Unis)

Eagle Telemedicine (États-Unis)

Apollo Tele Health Services (Inde)

SOC Telemed (États-Unis)

INTeleICU (Inde)

INOVA (États-Unis)

iMDsoft (Israël)

Santé InTouch (États-Unis)

Tele-ICU (Japon)

VISICU (États-Unis)

Aperçus critiques liés à l’unité de soins intensifs télé inclus dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse illustrative des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision Etude de stratégie marketing et tendances de croissance Analyse factorielle axée sur la croissance Segments de récréation émergents et marché régional Une évaluation empirique de la courbe de ce marché Étendue ancienne, actuelle et probable du marché à partir de la valeur et du volume des prospects

Principaux avantages de l’unité de soins intensifs par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché de l’unité de soins intensifs télé pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Des opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

La demande de télé-unités de soins intensifs a augmenté en raison du nombre de patients atteints de maladies chroniques. Le besoin de télé-unités de soins intensifs a également augmenté en raison de la tendance croissante à des séjours hospitaliers plus courts grâce à des technologies innovantes. Il aide à alerter les médecins avec des alertes et des variations des signes vitaux, ce qui est une autre raison importante qui stimule la demande sur le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au développement et à la distribution de médicaments entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement constitueront un défi pour le marché.

Ce rapport sur le marché des soins intensifs à distance fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des télésoins intensifs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

TABLE DES MATIÈRES

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Dimensionnement du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Portée du marché mondial des unités de télé-soins intensifs

Le marché des télésoins intensifs est segmenté en fonction du composant et du type. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel

Système d’ordinateur

Lignes de communication

Moniteurs physiologiques

Dispositifs thérapeutiques

Flux vidéo

Des panneaux d’affichage

Logiciel

Taper

Intensiviste

Cogéré

Ouvrir

Ouvrir avec des consultants

