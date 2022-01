Le marché des unités de contrôle de la température de laboratoire atteindra une valorisation de 987,5 millions de dollars US à un TCAC de +5% d’ici 2027 // Huber Kältemaschinenbau AG, Bio-Rad Laboratories, Inc.

Une unité de contrôle de la température est normalement utilisée pour préchauffer un cycle moderne et suivre la température idéale. Chaque fois qu’il est arrivé à la température de travail réglée, l’unité peut continuer à réchauffer le liquide, ou peut à nouveau servir de cadre de refroidissement.

Le marché Mondial des Unités de Contrôle de température de Laboratoire devrait atteindre 987,5 millions de dollars US d’ici 2027, avec une croissance prévue à un TCAC de + 5% au cours de la période de prévision, de 2022 à 2027.

Un bloc chauffant de laboratoire réchauffe, refroidit ou suit la température des tests. Différents carrés peuvent être placés dans la base chauffée pour changer en fonction de différentes tailles de supports de test. Les blocs de réchauffement et de refroidissement sont parfaits pour chauffer ou refroidir des exemples dans les laboratoires qui ont un espace restreint. Une partie des utilisations globales des régulateurs de température dans l’industrie comprennent des machines de thermo-encadrement, des machines d’expulsion et de formation de perfusion en plastique, des machines de groupage, des stocks de nourriture, des centres de manipulation des aliments et des centres de don de sang.

Acteurs clés-

* Huber Kältemaschinenbau AG

* Laboratoires Bio-Rad, Inc.

* Société scientifique Thermo Fisher

* AutoMate Scientific, Inc.

* La société HiTec Zang S.A.R.L.

* Laboratoire BMG

Le Marché Mondial des Unités de Contrôle de Température de Laboratoire Segmentationtion-

Par Produit-

• Refroidisseurs

• Circulateur

* Régulateurs de Température

Par Modalité-

* Paillasse

• Autonome

Par Utilisateur Final-

• Hôpital

* Laboratoires de Diagnostic

* Sociétés Pharmaceutiques et Biotechnologiques

Par Région:

* Amérique du Nord

* Europe Occidentale

* Asie-Pacifique

• Orient

* Reste du monde

Quelques cliniques médicales travaillent sur des patients souffrant d’une maladie profondément infectieuse dans des chambres de mauvaise tension. La raison d’exister est d’empêcher l’air de quitter ces pièces dans différentes parties du bureau. Une tension négative se produit dans les chambres de la région irrésistible d’une clinique médicale lorsque l’air est descendu et expulsé. À ce titre, au cours de la période de figure, le marché mondial des unités de contrôle de température de laboratoire profite de l’intérêt croissant pour les régulateurs de température dans les cliniques d’urgence et les centres de recherche d’exploration,

Les unités de contrôle de la température des installations de recherche sont également utilisées pour faire des vaccinations omicron (COVID-19), car elles aident les organisations de biotechnologie et de médicaments à contrôler la température de leurs réacteurs. De plus, des dispositifs de contrôle de la température de la chaîne froide ont été utilisés dans le développement d’inoculations, ajoutant à l’ascension recherchée pour les gadgets de contrôle de la température des installations de recherche pendant la pandémie.

Les cadres d’observation de la température à distance, qui peuvent donner jour après jour et un contrôle régulier et un avertissement prêt en tout cas, lors d’une panne d’électricité, sont l’une des stratégies les meilleures et prédominantes pour le contrôle de la température. Ces gadgets sont adaptables, ce qui implique qu’ils peuvent être conçus pour filtrer un laboratoire solitaire ou toute une organisation avec différents lieux et différentes marques de matériel.

Marché des Unités de Contrôle de Température de Laboratoire: Moteurs de Croissance

Les refroidisseurs imaginatifs constituent une étape intelligente pour les applications cliniques, offrant un plan adaptable, une qualité de refroidissement idéale et une exécution étonnante

Les centres de recherche symptomatiques et les entreprises de biotechnologie sont considérés comme des acheteurs importants de gadgets de contrôle de la température de laboratoire pendant la période de conjecture

Les développements cliniques, par exemple, les grands régulateurs de température, permettent aux experts de laboratoire d’abréger le temps de manipulation général, contribuant ainsi à l’intérêt pour les unités de contrôle de température de laboratoire

