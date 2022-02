Le marché des tuyaux et tubes en cuivre connaîtra une expansion robuste tout au long de la période de prévision 2021-2028

Le rapport sur le marché des tuyaux et tubes en cuivre fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Tubes et tuyaux en cuivre est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

La demande de tuyaux et tubes en cuivre a augmenté en raison de ses diverses applications telles que le CVC et la réfrigération, les équipements d’échange de chaleur industriels, la plomberie, etc. Le cuivre est très formidable et est très résistant à la corrosion, ce qui augmente également la demande de tuyaux et de tubes en cuivre. Ceux-ci sont également utilisés dans l’industrie automobile ainsi que dans l’industrie du bâtiment et de la construction, ce qui devrait en outre stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché Tubes et tuyaux en cuivre :

• Global Brass and Copper Holdings, Inc.

• EvalHalcor

• Mueller Industries, Inc.

• Aurubis SA

• Furukawa Electric Co. Ltd.

• Cerro Flow Produits LLC

• Tube H & H

• Foshan Huahong Copper Tube Co., Ltd.

• Cambridge-Lee Industries LLC

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des tuyaux et tubes en cuivre» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation COVID -19.

Le cuivre est l’un des éléments chimiques ayant le symbole Cu. Le cuivre est un métal malléable, mou et ductile qui a une conductivité thermique et électrique très élevée. La surface fraîchement exposée du cuivre pur aura une couleur rose-orange. Le cuivre est principalement utilisé comme conducteur d’électricité et de chaleur. Les tuyaux et tubes en cuivre sont généralement utilisés dans le secteur de la construction pour les conduites d’alimentation en eau et les conduites de réfrigérant dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et de climatisation. Ceux-ci offrent une résistance supérieure à la corrosion et des connexions fiables.

Le marché mondial des tuyaux et tubes en cuivre est segmenté en type et application. Par type, le marché des tuyaux et tubes en cuivre est classé en tuyaux en cuivre, tubes en cuivre. Par application, le marché des tuyaux et tubes en cuivre est classé en CVC et réfrigération, équipement d’échange de chaleur industriel, plomberie, autres.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché Tubes et tuyaux en cuivre: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

