Le marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie représentera 2,85 milliards USD à un TCAC sain au cours de la période de prévision 2029

Un rapport de recherche mondial sur les Marché des tubes endotrachéaux et de trachéostomie est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Les tubes de trachéotomie sont utilisés dans la chirurgie de trachéotomie pratiquée dans des conditions telles que l’anaphylaxie, le cancer du larynx, les maladies pulmonaires chroniques, le coma, le dysfonctionnement diaphragmatique, la laryngectomie, l’aspiration obstructive au sommeil et la paralysie des cordes vocales . La forte croissance du segment des canules de trachéotomie peut être attribuée à des avantages importants tels qu’une grande précision, un risque réduit de pollution de l’air et d’aspiration, l’évitement de plusieurs laryngoscopies et intubations, une ventilation améliorée et un volume courant précis, ainsi qu’une surveillance du dioxyde de carbone à la fin de l’expiration. .

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des tubes endotrachéaux et de trachéotomie devrait croître à un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché était évalué à 1,99 milliard USD en 2021, et il atteindrait 2,85 milliards USD. d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, des patients épidémiologie, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Le tube endotrachéal est un tube en plastique creux et flexible qui est placé de la bouche à la trachée lorsqu’une personne ne peut pas respirer par elle-même. Le tube endotrachéal est relié à un ventilateur qui fournit au patient suffisamment d’oxygène. Il facilite le passage de l’air chirurgical et aide le chirurgien à établir la respiration du patient. La trachéotomie et les tubes de trachéotomie qui en résultent font désormais partie intégrante de la chirurgie.

Dynamique du marché mondial des tubes endotrachéaux et de trachéotomie

Conducteurs

Progrès de la technologie dans le secteur de la santé

Les avancées technologiques en matière d’intubation endotrachéale ont réduit le risque d’infections liées aux sondes et amélioré la sécurité des produits. Une augmentation récente de l’incidence des pneumonies liées à la ventilation mécanique (PAV) est le plus souvent observée chez les patients qui ont été sous sonde endotrachéale ou ventilateurs pendant plus de 48 heures. Les fabricants se concentrent sur le développement de tubes endotrachéaux innovants pour prévenir les infections nosocomiales. Par exemple, en février, N8 Medical, LLC a soumis une exemption de dispositif d’essai clinique (IDE) à la Food and Drug Administration (FDA) pour le premier essai clinique humain du tube endotrachéal CeraShield (ETT).

Opportunités

Augmentation des chirurgies

En raison de l’augmentation significative de la chirurgie, la demande de sondes endotrachéales augmente. Selon le rapport sur les statistiques mondiales de chirurgie et d’anesthésie, environ 313 millions d’opérations chirurgicales sont effectuées chaque année, créant ainsi de nombreuses opportunités pour le marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie.

Incidence croissante des maladies respiratoires chroniques

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est l’une des principales causes de décès dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 251 millions de personnes dans le monde souffraient de BPCO en 2016. L’augmentation du tabagisme et la mauvaise qualité de l’air, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, sont des facteurs majeurs conduisant à une prévalence accrue de la BPCO et à de grands bassins de patients nécessitant une assistance mécanique. ventilation par trachéotomie. L’incidence croissante des maladies respiratoires chroniques dans le monde, en particulier dans les pays en développement, entraîne une demande accrue de canules de trachéotomie dans le monde.

Portée du marché mondial des tubes endotrachéaux et de trachéostomie

Le marché mondial des tubes endotrachéaux et de trachéotomie est segmenté en fonction de l’intubation, du type, de l’application, du type de patient et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Intubation

Intubation orotrachéale

Intubation nasotrachéale

Taper

Tubes réguliers

Tubes renforcés/blindés

Tubes revêtus

Tubes résistants au laser

Tubes à double lumière

Autres

Application

Anesthésie

Traitement d’urgence

Autres

Type de patient

Patients adultes

Patients pédiatriques/nouveau-nés

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Salles d’opération

Unités de soins intensifs

Soins à domicile, Ambulanciers paramédicaux

Services d’ambulance autonomes

Analyse / aperçus régionaux du marché des tubes endotrachéaux et de trachéostomie

Le marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, intubation, type, application, type de patient et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché de la biopsie de la moelle osseuse sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est la région dominante du marché. L’existence d’un système médical sophistiqué, l’augmentation du nombre de visites aux urgences, la forte acceptation des équipements de trachéotomie innovants par les professionnels de la santé, la grande disponibilité d’équipements de trachéotomie avancés et la montée des épidémies de maladies respiratoires chroniques stimulent la croissance de l’industrie des produits endotrachéaux et de trachéotomie en Amérique du Nord.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande de tubes endotrachéaux dans la région devrait augmenter en raison d’une augmentation de la population âgée souffrant de maladies respiratoires, d’une augmentation de la prévalence de la pneumonie liée à la ventilation et d’une augmentation du nombre de chirurgies pour les maladies cardiovasculaires chroniques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Tube endotrachéal et de trachéotomie

Le paysage concurrentiel du marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des tubes endotrachéaux et de trachéotomie comprennent:

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

GSK plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

CHIESI Farmaceutici SpA (Italie)

Sunovion Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)

Mylan NV (États-Unis)

Orion Oyj. (Finlande)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Grifols, SA (Espagne).

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Vectura Group plc (États-Unis)

Pfizer Inc (États-Unis)

Genentech, Inc. (États-Unis)

Biogène (États-Unis)

Méthodologie de recherche: marché mondial des tubes endotrachéaux et de trachéotomie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

